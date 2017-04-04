«Билайн» начинает торговать своими акциями в Амстердаме

Группа Veon (бывшая Vimpelcom) разместила акции на европейской бирже Euronex. Это второй листинг для группы после американской Nasdaq.

Veon получил листинг на бирже Euronex

Группа Veon (бывшая Vimpelcom, работает в России под торговой маркой «Билайн») объявила о начале торгов своими акциями (листинге) на европейской бирже Euronex, расположенной в Амстердаме. Ранее голландский регулятор фондовых рынков одобрил соответствующий инвестиционный проспект Veon.

Долгая история «Вымпелкома»

Напомним, Veon выросла из бизнеса российского «Вымпелкома». В 1996 г. «Вымпелком» осуществил первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), став первой российской компанией, которая провела размещение на зарубежной фондовой площадке.

В 2009 г. «Вымпелком» объединился с украинским «Киевстаром», и образовалась группа Vimpelcom. Ее штаб-квартира расположена в Амстердаме, сама компания зарегистрирована на Бермудских островах.

Акционер «Билайн» осуществил листинг для европейских инвесторов в Амстердаме

В 2011 г. Vimpelcom поглотил холдинг Wind Telecom египетского миллиардера Наджиба Савириса, получив вместе с ним итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni и египетский холдинг Orascom Telecom, объединяющий ряд операторов в странах Африки и Азии.

В 2013 г. Vimpelcom поменял NYSE на другую американскую фондовую площадку — Nasdaq. После выхода на Euronex листинг на Nasdaq сохранится; новых акций в связи с данным размещением выпускаться не будет.

Недавно Vimpelcom сменил имя на Veon. Также называется одноименное приложение, которое группа запустит в странах своего присутствия. Приложение будет выполнять функции мессенджера и других цифровых сервисов — прослушивание музыки, просмотр фильмов, заказ такси и т. д.

Стать ближе и к потребителям и к инвесторам

Гендиректор Veon Жан-Ив Шарлье (Jean-Yves Charlier) считает, что ребрендинг, как и листинг на Euronex, являются шагами по трансформации компании в глобального технологического лидера с удобными предложениями и для потребителей, и для инвесторов. «Выход на Euronex даст нам доступ к европейским инвесторам и предоставит возможность войти в ключевые фондовые индексы», — говорит Шарлье.

Усиление дивидендной политики

Ранее компания также увеличила свои дивидендные выплаты. С 2014 г. выплаты дивидендов Vimpelcom было серьезно ограничены: на одну акцию компания платила $0,035 (общий объем дивидендных выплат составлял $60 млн). В конце 2016 г. Vimpelcom заплатил промежуточные дивиденды — также в размере $0,035 на одну акцию.

Но в феврале текущего года Vimpelcom выплатил дополнительные дивиденды за 2016 г. в размере $0,195 на одну акцию. То есть в совокупности было выплачено $0,23 на одну акцию, и общий объем дивидендов составил $400 млн. В компании обещают и далее платить «достойный» объем дивидендов в зависимости от величины свободного денежного потока.

Представитель инвестиционной компании «Финам» Владислав Исаеев напоминает, что листинг на одной из европейских фондовых площадок рассматривался Vimpelcom еще с 2012 г. «Для Veon/Vimpelcom очень важно присутствовать в индексах, чтобы помимо дивидендной доходности наращивать акционерную стоимость за счет роста котировок. Особенно это актуально стало сейчас, в период расцвета индексного инвестирования», — говорит Исаев.