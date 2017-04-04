 

«Билайн» начинает торговать своими акциями в Амстердаме

Бизнес Телеком
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, Текст: Игорь Королев

Группа Veon (бывшая Vimpelcom) разместила акции на европейской бирже Euronex. Это второй листинг для группы после американской Nasdaq.


Veon получил листинг на бирже Euronex

Группа Veon (бывшая Vimpelcom, работает в России под торговой маркой «Билайн») объявила о начале торгов своими акциями (листинге) на европейской бирже Euronex, расположенной в Амстердаме. Ранее голландский регулятор фондовых рынков одобрил соответствующий инвестиционный проспект Veon.

Долгая история «Вымпелкома»

Напомним, Veon выросла из бизнеса российского «Вымпелкома». В 1996 г. «Вымпелком» осуществил первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), став первой российской компанией, которая провела размещение на зарубежной фондовой площадке.

В 2009 г. «Вымпелком» объединился с украинским «Киевстаром», и образовалась группа Vimpelcom. Ее штаб-квартира расположена в Амстердаме, сама компания зарегистрирована на Бермудских островах.

Акционер «Билайн» осуществил листинг для европейских инвесторов в Амстердаме

В 2011 г. Vimpelcom поглотил холдинг Wind Telecom египетского миллиардера Наджиба Савириса, получив вместе с ним итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni и египетский холдинг Orascom Telecom, объединяющий ряд операторов в странах Африки и Азии.

В 2013 г. Vimpelcom поменял NYSE на другую американскую фондовую площадку — Nasdaq. После выхода на Euronex листинг на Nasdaq сохранится; новых акций в связи с данным размещением выпускаться не будет.

Недавно Vimpelcom сменил имя на Veon. Также называется одноименное приложение, которое группа запустит в странах своего присутствия. Приложение будет выполнять функции мессенджера и других цифровых сервисов — прослушивание музыки, просмотр фильмов, заказ такси и т. д.

Стать ближе и к потребителям и к инвесторам

Гендиректор Veon Жан-Ив Шарлье (Jean-Yves Charlier) считает, что ребрендинг, как и листинг на Euronex, являются шагами по трансформации компании в глобального технологического лидера с удобными предложениями и для потребителей, и для инвесторов. «Выход на Euronex даст нам доступ к европейским инвесторам и предоставит возможность войти в ключевые фондовые индексы», — говорит Шарлье.

Усиление дивидендной политики

Ранее компания также увеличила свои дивидендные выплаты. С 2014 г. выплаты дивидендов Vimpelcom было серьезно ограничены: на одну акцию компания платила $0,035 (общий объем дивидендных выплат составлял $60 млн). В конце 2016 г. Vimpelcom заплатил промежуточные дивиденды — также в размере $0,035 на одну акцию.

Но в феврале текущего года Vimpelcom выплатил дополнительные дивиденды за 2016 г. в размере $0,195 на одну акцию. То есть в совокупности было выплачено $0,23 на одну акцию, и общий объем дивидендов составил $400 млн. В компании обещают и далее платить «достойный» объем дивидендов в зависимости от величины свободного денежного потока.

Представитель инвестиционной компании «Финам» Владислав Исаеев напоминает, что листинг на одной из европейских фондовых площадок рассматривался Vimpelcom еще с 2012 г. «Для Veon/Vimpelcom очень важно присутствовать в индексах, чтобы помимо дивидендной доходности наращивать акционерную стоимость за счет роста котировок. Особенно это актуально стало сейчас, в период расцвета индексного инвестирования», — говорит Исаев.

Евгений Чаркин, РЖД — об ИТ-проектах компании

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