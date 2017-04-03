ИБ-отдел ФБР пустует: соискатели курят марихуану

На работу в ФБР не принимаются лица, употреблявшие наркотики менее чем за 3 года до собеседования. Это одна из причин того, что отдел кибербезопасности бюро укомплектован всего на 60%. Другие причины – низкие зарплаты и непривлекательные возможности для женщин.

ФБР нуждается в экспертах

Около 40% рабочих мест в отделе кибербезопасности Федерального бюро расследований (ФБР) остаются вакантными. Об этом свидетельствует отчет о реализации национальной стратегии кибербезопасности США в 2015 г., который опубликовало Министерство юстиции.

По данным министерства, ФБР должно было укомплектовать штат 134 исследователями информационной безопасности. Однако 52 места до сих пор не заняты. Кроме того, 56 полевых офисов ФБР не имеют собственного, закрепленного за офисом ИБ-специалиста.

Влияние марихуаны

Отдел кадров ФБР поясняет сложившуюся ситуацию тем, что из 5 тыс. кандидатов на должность в отделе кибербезопасности только 2 тыс. удовлетворяют квалификационным требованиям. Устроиться в ФБР соискателям мешает, в частности, привычка к курению марихуаны. Об этом заявил изданию Wall Street Journal директор бюро Джеймс Коми (James Comey). «Мне нужно нанять выдающихся специалистов, чтобы конкурировать со всеми этими киберпреступниками. Но некоторые ребята желают курить траву прямо по дороге на собеседование», – сообщил Коми.

Позднее, по просьбе тогдашнего сенатора от Алабамы Джеффа Сешнса (Jeff Sessions), Коми пояснил свои слова Сенату США. Он заявил, что является «совершенно категорическим противником употребления марихуаны». Вообще же в ряды ФБР принимаются только те кандидаты, которые не употребляли наркотики в течение 3 лет перед первым собеседованием.

Проблемы рекрутинга в ФБР

Как отмечает американский военный эксперт Питер Уоррен Сингер (Peter Warren Singer), у ФБР есть и другие проблемы с набором персонала. Сингер сообщил об этом, когда давал показания Комиссии Палаты представителей по вооруженным силам. Показания адаптировал и напечатал ресурс Defense One. По словам Сингера, во всем ФБР, а особенно в отделе кибербезопасности, наблюдается отсутствие разнообразия, в первую очередь гендерного.

ФБР поясняет нехватку персонала тем, что соискатели чересчур увлечены курением марихуаны

По данным Defense One, только 11% сотрудников бюро являются женщинами. Это даже меньше, чем процент женщин в ИТ-отрасли, где также работают преимущественно мужчины. Кроме того, на всех уровнях структуры кибербезопасности ФБР женский труд оплачивается хуже, чем мужской. Это при том, что правительственные специалисты по кибербезопасности вообще имеют более низкие зарплаты, чем их коллеги из приватного сектора. Еще одно отличие частных компаний заключается в том, что они не так углубленно исследуют биографию соискателя, как это делает бюро. В совокупности все эти факторы затрудняют комплектование штата ФБР специалистами по кибербезопасности.

Проблема шантажа

Детальное исследование биографии может отпугнуть соискателя государственной должности, например, в том случае, если его прошлое связано с наркотиками. Даже если сотрудник употреблял наркотики задолго до того, как начал работать на правительство, это может стать проблемой.

В марте 2017 г. бывшая старшая помощница Барака Обамы (Barack Obama) Алисса Мастромонако (Alyssa Mastromonaco) рассказала ресурсу Broadly, как ФБР проверяло ее команду в октябре 2008 г. Тогда Обама еще не был президентом, но уже надеялся выиграть гонку. В ходе проверки сотрудники бюро спрашивали его помощников, употребляли ли они наркотики или учетные медицинские препараты в последние 7 лет. Мастромонако, имевшая когда-то привычку курить марихуану, боялась, что положительный ответ повредит и ей, и кандидату в президенты. Самым опасным в положении помощницы было не то, что курение могло помешать работе (она давно бросила), а то, что она была открыта для шантажа. Подобное может произойти с сотрудником самого ФБР, имевшим в прошлом наркотическую зависимость.