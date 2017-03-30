Найден способ ускорить Wi-Fi в 100 раз

Инфракрасное излучение ускорит Wi-Fi в 100 раз

Беспроводная сеть, соединение в которой устанавливается с помощью инфракрасного излучения, может обладать гигантской емкостью — до 40 Гбит/сек. К такому выводу пришли ученые из Эйндховенского технологического университета. При этом такое соединение будет персонализированным, ведь каждому устройству в доме можно сопоставить свой персональный фотонный луч.

Сейчас технология Wi-Fi работает на радиосигналах с частотой 2,5 или 5 ГГц. Система, разработанная в Эйндховене, использует инфракрасный свет с длиной волны 1,5 тыс. нанометров и выше. Этому излучению можно сопоставить частоты, которые в тысячу раз превосходят имеющиеся сегодня аналоги — около 200 ТГц. Это делает емкость световых лучей намного выше. Автор исследования Джоанн О (Joanne Oh) достигала скорости 42,8 Гбит/с на расстоянии 2,5 м. Для сравнения, средняя скорость соединения в Нидерландах в две тысячи раз меньше (17,6 Мбит/с).

Изобретение будет дешевым и легко настраиваемым

Открытие голландских ученых достаточно простое при производстве оборудования и в эксплуатации, а потому не требует от конечного пользователя серьезных расходов времени и денег. Беспроводные данные будут поступать от нескольких центральных «световых антенн», например, установленных на потолке. Они способны очень точно направлять лучи света, а поскольку движущихся частей в этой установке не предусмотрено, то она не нуждается в обслуживании и не требует дополнительной энергии. Антенны содержат несколько оптических решеток, которые излучают световые лучи с различной длиной волн под разными углами («пассивные дифракционные решетки»).

«Переносить» Wi-Fi будут невидимый глазу человека инфракрасный света

Изменение длины волны света также изменяет направление луча света. При перемещении пользователя с подключенным устройством световые антенны способны «передавать» нагрузку друг другу. При этом сеть отслеживает точное местоположение каждого беспроводного устройства, используя его радиосигнал, передаваемый в обратном направлении.

Таким образом, разработка поможет еще и избежать перегрузок сети, связанных с использованием Wi-Fi другими пользователями. А поскольку используется безопасное инфракрасное излучение, которое не достигает уязвимой части сетчатки глаза, этот метод еще и полностью безвреден.

Технология поступит в продажу через пять лет

Разработка голландских ученых является частью более широкомасштабного проекта «BROWSE», который возглавляет профессор по технологии широкополосной связи Тон Коонен (Ton Koonen). Он финансируется Европейский исследовательским советом, а другие участники исследований сконцентрировались на расширении возможности поиска всех беспроводных устройств конкретной сети.

Как ожидается проект «инфракрасного Wi-Fi» в виде готового решения может появиться на рынке в течение ближайших пяти лет. Впрочем, разработкой подобной технологии занимается еще несколько групп по всему миру. Но исследователям из Эйндховена удалось продвинуться дальше всех.