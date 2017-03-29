Конференция CNews «BPM 2017: как оптимизировать бизнес-процессы»
Вопросы оптимизации, сложности внедрения и новые проекты на «BPM 2017: как оптимизировать бизнес-процессы», 11 апреля 2017 года.
11 апреля 2017 г. CNews проводит конференцию «BPM 2017: как оптимизировать бизнес-процессы». На конференции будут подняты актуальные вопросы для обсуждения в условиях нынешнего развития.
Ключевые темы:
- Как развивается мировой рынок BPM?
- Каких результатов удается достичь международным компаниям с помощью BPM?
- Каковы итоги российской экспансии BPM?
- Как BPM помогает российским компаниям преодолевать кризис?
- Какие крупные проекты уже реализованы в России?
- Помогли ли они на практике доказать эффективность процессного подхода?
- Какие сложности возникают в ходе внедрения BPM?
- Какие новые задачи научились решать BPM?
- Что ждет российский рынок BPM в 2017 г.?
Для кого эта конференция:
Конференция будет интересна как начинающим специалистам, так и экспертам в области бизнес - архитектур и бизнес-процессов, топ-менеджерам и собственникам, заинтересованным в развитии компаний на основе системного подхода.
В ходе конференции представитель Московской Биржи расскажет на опыте компании о том, как найти золотую середину оптимизации ресурсов, как развивать функции по моделированию процессов в настоящее время.
Спикер Альфа-Банка поделится, какие сложности встречаются на пути оптимизации, какие появились новые задачи и как их решать.
Своим опытом и знаниями также готовы делиться:Андрей Коптелов, директор департамента по оптимизации бизнес-процессов, «Холдинг Синегрия»;
Алексей Трефилов, исполнительный директор ELMA;
Владимир Репин, руководитель проекта FineXpert;
Сергей Пестов, директор по развитию, «Мебель братьев Баженовых»;
Константин Мосягин, директор по информационным технологиям и системам, Vesta trading;
Денис Котов, директор по развитию, «Импелтех»;
Александр Савич, директор по консалтингу IBS;
Владислав Мартынов, директор направления департамента развития, МСП Банк;
Роман Носков, директор, «СДЦ»;
Алексей Рыжаков, главный архитектор центра экспертизы BPM, Альфа-банк;
Валентин Зонов, начальник отдела моделирования, контроля и оптимизации бизнес-процессов департамента обеспечения бизнеса, Московская биржа.
Дополнительная информация и регистрация доступны по ссылке.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1346, e-mail: events@cnews.ru, Соколова Анастасия
Дополнительную информацию можно получить по e-mail: events@cnews.ru.