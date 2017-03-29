Конференция CNews «BPM 2017: как оптимизировать бизнес-процессы»

Вопросы оптимизации, сложности внедрения и новые проекты на «BPM 2017: как оптимизировать бизнес-процессы», 11 апреля 2017 г.

Вопросы оптимизации, сложности внедрения и новые проекты на «BPM 2017: как оптимизировать бизнес-процессы», 11 апреля 2017 года.

11 апреля 2017 г. CNews проводит конференцию «BPM 2017: как оптимизировать бизнес-процессы». На конференции будут подняты актуальные вопросы для обсуждения в условиях нынешнего развития.

Ключевые темы:

Как развивается мировой рынок BPM?

Каких результатов удается достичь международным компаниям с помощью BPM?

Каковы итоги российской экспансии BPM?

Как BPM помогает российским компаниям преодолевать кризис?

Какие крупные проекты уже реализованы в России?

Помогли ли они на практике доказать эффективность процессного подхода?

Какие сложности возникают в ходе внедрения BPM?

Какие новые задачи научились решать BPM?

Что ждет российский рынок BPM в 2017 г.?

Для кого эта конференция:

Конференция будет интересна как начинающим специалистам, так и экспертам в области бизнес - архитектур и бизнес-процессов, топ-менеджерам и собственникам, заинтересованным в развитии компаний на основе системного подхода.

В ходе конференции представитель Московской Биржи расскажет на опыте компании о том, как найти золотую середину оптимизации ресурсов, как развивать функции по моделированию процессов в настоящее время.

Спикер Альфа-Банка поделится, какие сложности встречаются на пути оптимизации, какие появились новые задачи и как их решать.

Своим опытом и знаниями также готовы делиться:

, директор департамента по оптимизации бизнес-процессов, «Холдинг Синегрия»;, исполнительный директор ELMA;, руководитель проекта FineXpert;, директор по развитию, «Мебель братьев Баженовых»;, директор по информационным технологиям и системам, Vesta trading;, директор по развитию, «Импелтех»;, директор по консалтингу IBS;, директор направления департамента развития, МСП Банк;, директор, «СДЦ»;, главный архитектор центра экспертизы BPM, Альфа-банк;, начальник отдела моделирования, контроля и оптимизации бизнес-процессов департамента обеспечения бизнеса, Московская биржа.

Дополнительная информация и регистрация доступны по ссылке.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1346, e-mail: events@cnews.ru, Соколова Анастасия

Дополнительную информацию можно получить по e-mail: events@cnews.ru.