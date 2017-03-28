«Яндекс.Маркет» начал доставлять вместе с «Почтой России»

«Яндекс.Маркет» предложил интернет-магазинам новый способ доставки: они могут передавать посылки через «Почта России», используя ее сеть центров выдачи и приема товаров. Для покупателя такая форма доставки будет бесплатной.

Партнерство «Яндекс» с «Почтой России»

«Яндекс» объявил о начале партнерства с «Почтой России». Теперь интернет-магазины, подключенные к сервису «Яндекс.Маркет», смогут воспользоваться услугой «EMS оптимальное» и отправлять товары своим покупателям через почтовые центры выдачи и приема товаров (ЦВПП).

Магазину достаточно распечатать в личном кабинете «Яндекс.Маркета» необходимые документы и вместе с ними отнести товар в ближайший ЦВПП. Товар будет принят без очереди. Если он был сдан в ЦВПП до 20:00, то с 8 утра следующего дня он будет доступен для выдачи покупателя.

Бесплатная доставка для покупателя

Для покупателя опция получения товара через ЦВПП бесплатная. Для интернет-магазина доставка товара таким образом будет стоить от 160 руб. Максимальная масса посылки, которую можно передать таким образом через ЦВПП - 20 кг.

Покупателям такой формат будет удобен, так как ЦВПП, в отличие от обычных почтовых отделений, специализируются только на посылках и в них нет очередей. Покупатель может сам выбрать наиболее удобный для него ЦВПП - необязательно тот, через который интернет-магазин сдает товар. Кроме того, покупатель сможет выбрать доставку курьером службы «EMS Почта России», но эту услугу нужно будет оплачивать отдельно.

«Яндекс.Маркет» договорился с «Почтой России» о доставке товаров покупателям.

Для покупателей услуга считается бесплатной, хотя онлайн-магазины могут повысить цены

Сервис доставки через ЦВПП будет доступна московским интернет-магазинам с 30 марта 2017 г. Они смогут использовать 87 ЦВПП, расположенных в Москве. До конца апреля данная услуга для интернет-магазинов будет бесплатна.

В будущем действие услуги будет распространено и на регионы. Посылки можно будет передавать через 523 ЦВПП в 210 городах России.

Российским интернет-магазинам следует взять оплату доставки на себя

Замгендиректора «Почта России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставки Сергей Малышев отмечает, что преимуществом зарубежных интернет-магазинов перед российскими конкурентами является то, что доставку товаров до потребителей в России в большинстве случаев они осуществляются бесплатно.

«Когда же мы предлагаем российским интернет-магазинам за счет оплатить нам из своей маржи доставку до потребителя стоимость 160 руб., они отвечают, что сделают это при условии повышения цены для потребителя на 100 руб.», - сетует Малышев. Но он надеется, что предлагаемые «Почтой России» услуги изменят эту ситуацию.

Данная услуга «Почты России» - не первое предложение от «Яндекс.Маркета» для доставки товаров потребителям. Два года назад «Яндекс.Маркет» предложил интернет-магазинам из Москвы и Санкт-Петербурга отдельный сервис - «Яндекс.Доставка», который позволяет им выбирать услуги различных логистических компаний.