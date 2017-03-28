Создателя архитектуры Drupal выгнали из проекта за любовь к БДСМ

В сообществе разработчиков Drupal разгорелся скандал. Основатель Drupal Дрис Бейтарт фактически выгнал с проекта своего коллегу, трудившегося над системой почти 12 лет, Ларри Гарфилда, который, как выяснилось, является поклонником БДСМ. Гарфилд обиделся и назвал произошедшее «нетолерантным».

Разошлись в ценностях

В сообществе разработчиков Drupal разгорелся скандал из-за ухода одного из его старейших участников, занимавшегося запуском крупных OSS-проектов, Ларри Гарфилда (Larry Garfield). Он также является главным архитектором базы данных Drupal 7 и разработчиком веб-сервисов Drupal 8, соавтором книги Drupal 7 Module Development и автором технического блога.

В проекте Гарфилд трудился почти 12 лет и ушел не по своей воле. Его фактически выгнал основатель Drupal Дрис Бейтарт (Dries Buytaert), попросивший «покинуть проект». Как пишет техноблог Slashdot, официально руководитель проекта пояснил лишь, что взгляды его теперь уже бывшего коллеги «находятся в оппозиции с обозначенными ценностями проекта Drupal». Однако настоящая причина расхождений во взглядах не скрывалась.

Журналисты отмечают, что Ларри Гаррфилд является участником сообщества Gorean, основанного на вселенной романов о Горе известного фантаста Джона Нормана (John Norman). Поклонники творчества писателя практикуют БДСМ и «реализуют сексуальные фантазии, в которых мужчины в силу своей природы доминируют над женщинами».

Предсказание секс-скандала

Ларри Гарфилд не стал молчать, опубликовав большой пост в собственном блоге, пояснив ситуацию. Разработчик отметил, что долгие годы работал в Drupal с коллегами-женщинами, и его «никак нельзя назвать женоненавистником».

Создатель архитектуры Drupal и практик БДСМ Ларри Гарфилд

Гарфилд отметил, что в проекте трудятся люди с разными взглядами, и сейчас они в страхе от того, что будет, если их взгляды не совпадут с корпоративной политикой Drupal. «Надеюсь, со временем руководство Drupal поймет, что это нельзя назвать толерантным сообществом», - резюмировал разработчик.

Дрис Бейтарт не оставил пост Гарфилда без внимания. «Когда пристрастия весьма заметных участников нашего сообщества становятся публичными, я должен просчитывать их спорное или негативное влияние на проект», - цитирует Бейтарта Techcrunch.

Напомним, система управления контентом (CMS) Drupal была разработана в 2000 г. и с тех пор существует в рамках проекта с открытым исходным кодом.

На сайте проекта указывается, что сейчас над ним трудятся более 106 тыс. разработчиков. В 2010 г., выступая перед коллегами в Копенгагене, Дрис Бейтарт поделился своим прогнозом будущего проекта. По прогнозу, в 2020 г. сообщество Drupal будет вовлечено в сексуальный скандал. Сами разработчики тогда отметили, что слова Бейтарта были, скорее всего, шуткой.