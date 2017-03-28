Россия вырвалась на первое место в Европе по продажам смартфонов

В 2016 г. Россия лидировала по поставкам смартфонов среди стран региона ЕБВА. За год на отечественный рынок поступило 30,66 млн устройств. Особой популярностью пользовались недорогие аппараты китайских вендоров и LTE-устройства.

Российский рынок смартфонов

По итогам 2016 г. Россия заняла первое место по объемам поставок смартфонов в регионе, включающем в себя Европу, Ближний Восток и Африку (ЕБВА). Ее ближайшим конкурентом в борьбе за первенство является Великобритания. В общей сложности за год на отечественный рынок поступило 30,66 млн смартфонов. К таким выводам пришла компания IDC в ходе исследования Quarterly Mobile Phone Tracker.

По сравнению с 2015 г. российский рынок смартфонов вырос на 15,2%, если говорить о количестве устройств, и на 16,1%, если говорить об их общей стоимости. IDC утверждает, что в 2016 г. он намного превзошел показатели 2013-2014 гг. Смартфоны остаются востребованным товаром несмотря на экономические трудности, отмечает компания. В 2016 г. был отмечен стремительный рост спроса на устройства с поддержкой LTE – он составил 103,9% по сравнению с предыдущим годом.

По словам старшего аналитика IDC Россия Натальи Виноградовой, рост рынка в 2016 г. не является залогом его положительной динамики в 2017 г. Наоборот, вскоре темпы роста снизятся – вполне вероятно, что вплоть до сокращения. Это связано с тем, что количество смартфонов на руках у россиян растет, и эти смартфоны служат владельцам все дольше, поскольку доходы населения не увеличиваются, а значит, не располагают к покупке лишней техники.

Самые популярные смартфоны

Лидером российского рынка смартфонов в 2016 г. стала компания Samsung, второе место заняла Apple, третье – ZTE. Первую пятерку замыкают Lenovo и Fly. Как отмечает Виноградова, на российском рынке быстро увеличивается доля китайских вендоров. Особенно востребованы аппараты стоимостью от $25 до $125, доля которых составляет около 60%.

Россия стала европейским лидером по поставкам смартфонов

Большинство смартфонов, поступающих на отечественный рынок, работают под управлением ОС Android, остальные – под управлением iOS. Прошивки вроде BlackBerry OS, Symbian и Windows Phone представлены на рынке крайне ограничено.

Все большую популярность приобретают в России смартфоны с диагональю экрана 5 дюймов и более, которые при выполнении ряда задач заменяют планшеты. По сравнению с 2015 г. количество аппаратов с диагональю экрана менее 5 дюймов уменьшилось на 8,2%.

Мировой рынок смартфонов

По данным исследовательской компании Strategy Analytics в 2016 г. на мировой рынок смартфонов поступило 1,49 млрд устройств. Лидером рынка по итогам 2016 г. также является компания Samsung, доля которой составляет 20,8%. Второе место с долей 14,5% занимает Apple. По итогам 2015 г. эти компании контролировали 22,2% и 16,1% рынка соответственно. На третьей строчке в 2016 г. находится китайская Huawei, доля которой составляет 9,3%.

Однако, как отмечает исследовательская компания Counterpoint Research, в последнем квартале 2016 г. Apple смогла обогнать Samsung по поставкам смартфонов. Квартальная доля рынка Apple составила 18,9%, а Samsung – 15,4%. Передача первенства произошла в декабре 2016 г. Counterpoint Research связывает это событие с провалом смартфона Samsung Galaxy Note 7, а также с давлением, которое испытывают флагманы Samsung со стороны конкурирующих моделей Huawei Mate 8, Google Pixel и Moto Z.