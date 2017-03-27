В Китае снова разрешили продавать iPhone

Apple выиграла патентный спор с китайским вендором Baili, который обвинял компанию в том, что дизайн iPhone 6 скопирован с его продукта. В мае 2016 г. Baili удалось добиться запрета на продажи iPhone 6 и iPhone 6 Plus в Китае, теперь запрет снят. Смартфон, с которого якобы скопирован iPhone 6, значительно крупнее по размерам и в несколько раз дешевле.

Отмена запрета на iPhone 6

Компания Apple выиграла в Китае судебный процесс, по итогам которого ей вновь разрешили продавать на местном рынке смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Продажа этих моделей в Китае была запрещена в мае 2016 г. по решению Бюро по вопросам интеллектуальной собственности Пекина.

Запрет был наложен после того, как китайский производитель смартфонов Shenzhen Baili Marketing Services пожаловался, что дизайн iPhone 6 скопирован с его модели 100c. Модель 100c поступила в продажу в апреле 2014 г., iPhone 6 был выпущен в сентябре. Жалоба Baili была подана в том же году. После полутора лет разбирательств, запрос удовлетворили, запретив продажи iPhone 6 и iPhone 6 Plus в Китае.

Действия Apple

Вместе с локальным ритейлером Zoomflight, который занимался реализацией iPhone 6, Apple обжаловала запрет на продажу в суде. Одновременно компания подала административную апелляцию, что в итоге позволило ей вопреки запрету продолжать фактическую продажу iPhone 6 до повторного рассмотрения дела.

На днях суд по делам интеллектуальной собственности постановил, что запрет на продажу iPhone 6 и iPhone 6 Plus был вынесен с нарушением процедуры, а именно – при отсутствии достаточных доказательств того, что продукт Apple нарушает патентные права Baili. По мнению суда, внешне iPhone 6 и iPhone 6 Plus легко можно отличить от 100c. В итоге запрет был снят. Baili и Бюро по вопросам интеллектуальной собственности Пекина сообщили, что обдумывают возможность опротестования судебного вердикта.

Компания Apple выиграла патентный спор, объектом которого стал дизайн iPhone 6

Помимо этого, Apple намерена вообще лишить Baili патента на внешний вид модели 100c. Компания подала соответствующее прошение в Совет по пересмотру патентов при Государственной службе по делам интеллектуальной собственности Китая, однако там просьбу отклонили. Тогда Apple направила аналогичный запрос в суд по делам интеллектуальной собственности, но и там его не удовлетворили. Неизвестно, собирается ли компания подавать прошение в третий раз.

«Несуществующая» компания и ее продукция

Baili является дочерним предприятием китайской телекоммуникационной корпорации Digione. После того, как фирма добилась запрета на продажу iPhone 6, она привлекла к себе пристальное внимание СМИ. В результате в июне 2016 г. издание The Wall Street Journal сообщило, что компания-победительница «едва существует»: Baili не отвечала на звонки, ее сайт был удален, а по всем трем официальным адресам не обнаружилось ни одного офиса.

Смартфоны Baili не входят в число устройств, лидирующих на китайском рынке. Смартфон 100c, который продается под брендом 100+, относится к бюджетным устройствам – его стоимость составляет порядка $130. Кроме того, этот аппарат крупнее iPhone 6 – диагональ его экрана составляет 5,5 дюйма. 100c базируется на 8-ядерном процессоре MediaTek и работает под управлением модификации Android от компании Baidu.