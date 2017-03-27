Начались продажи российского крохотного домашнего кинотеатра. Видео

Резидент ИТ «Сколково» компания «Мультикубик», успешно завершив этапы краудфандинга и инвестиций, начала онлайновые и офлайновые продажи семейного мини-кинотеатра CINEMOOD в России.

Семейный мини-кинотеатр добрался до розницы

Компания «Мультикубик» (резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково») объявила о начале официальных розничных продаж своего компактного семейного мини-кинотеатра CINEMOOD в России.

Дистрибьюторская сеть «Мультикубика» включает Детский ГУМ (BOSCO), ЦУМ, «Винни» и сеть магазинов «Экспедиция». Кроме того, новинку также можно приобрести на интернет-площадках, таких как OZON, «Электронные штуковины» и Mad Robots.

Олег Шевцов, директор по продажам компании «Мультикубик», отметил: «Мы оцениваем российский рынок как чрезвычайно перспективный, у нас большие планы. Наш продукт хорошо узнаваем, контентная стратегия подобрана для России. В планах - расширение присутствия в регионах от Петербурга до Владивостока вместе с сетевыми игроками и локальными премиум-ритейлерами».

Компактный мини-кинотеатр CINEMOOD, выполненный в форме куба, умещается на ладони и работает по принципу ламповых проекторов времен СССР. В отличие от советских диапроекторов, CINEMOOD не нуждается в специальном экране: изображение CINEMOOD можно проецировать на любую светлую, плоскую поверхность. Кроме того, устройство поддерживает широкий список популярных мультимедийных форматов с возможность передачи через беспроводную сеть, а управление новинкой можно осуществлять с помощью мобильного устройства.

Мини-кинотеатр CINEMOOD

Дарья Мингалиева, директор по маркетингу компании «Мультикубик», сказала: «Мы хотим вернуть семьям традицию совместного досуга. Сейчас родителям некогда проводить время с детьми, а дети предпочитают активным играм с друзьями и семейным вечерам - онлайн-реальность на смартфонах и планшетах. Чтобы изменить эту ситуацию мы создаем на рынке новую категорию дружелюбных коллективных устройств, которые объединяют семьи и помогают детям налаживать социальные связи».

Компания «Мультикубик» приобрела лицензию на библиотеку советских диафильмов, оцифровала их и сделала частью предзагруженного контента CINEMOOD. Помимо 30 диафильмов, внутри мини-кинотеатра уже предустановлено 50 мультфильмов студии «Союзмультфильм», включая «38 попугаев», «Ну, погоди», «Возвращение блудного попугая», «Чебурашка» и т.д., а также «Смешарики», приключения «Ам Няма», «Котики. Вперёд!» и другие. Контент представлен на двух языках: русском и английском. Также внутрь «кубика» предустановлены аудиосказки, колыбельные, образовательные видео и уроки театра теней.

Мини-кинотеатр CINEMOOD

Никита Юрьев, инвестиционный менеджер ФРИИ, сказал: «CINEMOOD – это не просто мини-кинотеатр, это прежде всего удобный способ просмотра безопасного и легального контента, без рекламы. С ним всегда есть чем занять детей – устройство решает настоящую боль современных родителей, а детям помогает развиваться. Команда проекта имеет все шансы стать лидером рынка мультимедийных устройств».

Технические подробности

Мини-кинотеатр CINEMOOD представляет собой компактный DLP-проектор для домашнего кинотеатра, способный генерировать широкоформатное изображение с реальным разрешением 640x360 пикселей на поверхность диагональю до 2 м на расстояние до 3 м.

Мини-кинотеатр CINEMOOD

Устройство обеспечивает световой поток порядка 20 люмен и оснащено оптической системой с моторизированной фокусировкой. CINEMOOD оснащен встроенным динамиком мощностью 2,5 Вт и аудиовыходом mini jack для подключения внешней акустики.

Аппарат оснащен встроенной памятью объемом 32 ГБ, разъемом USB с технологией OTG, а также беспроводными технологиями Bluetooth 4.0 BLE, NFC и Wi-Fi (802.11n).

Питание мини-проектора осуществляется от аккумулятора, при этом время автономной работы устройства в активном режиме достигает 3 ч. Габариты системы CINEMOOD всего 80x80x80 мм при весе 250 г.

Мини-кинотеатр CINEMOOD

В первом квартале 2017 г. компания запустила мобильное приложение iOS и готовится выпустить его для платформы Android. С помощью этого приложения можно управлять мини-кинотеатром CINEMOOD дистанционно.

Сергей Воинов, руководитель направления «IoT, Электроника, Системы хранения, обработки и передачи данных» ИТ-кластера Фонда «Сколково», отметил: «Мини-кинотеатр CINEMOOD – это не первое устройство, которое выпустили наши резиденты, но команда достигла значительных результатов и на стадии коммерциализации своей разработки. У компании есть серьёзные предпосылки для масштабного успеха как на отечественном, так и на зарубежных рынках. Команда Фонда «Сколково» желает компании CINEMOOD успехов в дальнейшем развитии и готова оказывать поддержку при решении всё новых и новых задач».

Дальнейшие планы

Разработчики из «Мультикубика» планируют развивать мобильное приложение для устройства, и в дальнейшем с его помощью можно будет отправлять видеосообщения на «кубик», а также устанавливать таймер сна.

Уже сейчас с помощью CINEMOOD можно смотреть онлайновый контент на Youtube, а в перспективе ожидается поддержка обновлений по подписке и интеграция с соцсетями. Помимо этого, в планах компании на текущий год – выход на прибыль и интеграция с крупными OTT-игроками.

Как развивался проект

Компания «Мультикубика» основана в 2014 году. Мини-кинотеатр CINEMOOD – лишь часть безопасной платформы с развивающим и развлекательным контентом для детей, создаваемой в «Мультикубике». В основе платформы - серия устройств с умным алгоритмом рекомендации и агрегации контента с открытым API. Среди них - чехлы с NFC-метками.

Весной 2016 г. стартап запустил краудфандинговую кампанию на площадке Indiegogo и собрал более $150 тыс. по всему миру спустя всего 2 месяца, что составило 200% от первоначальной цели, гарантировав около 15 тыс. предзаказов от покупателей из России, США, Австралии и Европы на международной выставке потребительской электроники CES и TechCrunch в Нью-Йорке.

Компания «Мультикубик» вошла в статистические полпроцента Indiegogo, которые справились со сроками и доставили заказы своим покупателям в обещанные сроки.

В 2016 г. проект привлек дополнительно $300 тыс. инвестиций от частных инвесторов на площадке для синдицирования сделок StarTrack. В том же году компания заняла первое место на конференции StartupVillage 2016 с выигрышем 3,3 млн руб.

В 2017 г. «Мультикубик» привлек инвестиции в размере $2,5 млн от ФРИИ в раунде А. За 9 месяцев 2016 г. на европейском рынке было продано 3000 проекторов первой версии.