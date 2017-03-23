Рынок СХД в России бурно растет второй год подряд

За 2016 год рынок внешних систем хранения данных в России вырос на 35,7% в емкостном и на 0,5% в денежном выражении, хотя в целом в этом секторе по-прежнему наблюдается стагнация.

Рынок оживает, но очень медленно

Согласно результатам исследования Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, представленного IDC EMEA, в IV квартале 2016 года на российский рынок было поставлено внешних систем хранения данных на общую сумму $108,66 млн суммарной емкостью 200.658 ТБ.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года, емкость поставленных внешних систем хранения данных увеличилась незначительно – всего на 2,3%, в то время как объем поставок в денежном выражении сократился на 19,1%.

«Совокупная емкость поставленных внешних систем хранения данных, отгруженных в четвертом квартале 2016 года, почти совпала с суммарной емкостью систем хранения, поставленных на российский рынок в последний квартал годом ранее. Увеличение количества данных не позволило заказчикам сэкономить на емкости систем хранения. Несмотря на по-прежнему непростые экономические условия, заказчики продемонстрировали приверженность традиционным закупочным тактикам, отодвигая крупные закупки на конец года», – отметил Михаил Попов, старший аналитик IDC по корпоративным системам.

Всего же за 2016 календарный год на российский рынок было поставлено внешних систем хранения данных совокупной емкостью 663,002 ТБ на общую сумму $382,77 млн. За 2016 г. рынок внешних систем хранения данных вырос на 35,7% в емкостном и на 0,5% в денежном выражении.

Подобная динамика, по мнению аналитиков IDC, стала возможна благодаря продолжающемуся в индустрии тренду на снижение средней стоимости терабайта и изменившимся предпочтениям заказчиков, которые выбирали системы среднего ценового сегмента значительно чаще систем начального и высшего ценового сегмента.

«После сокращения поставок внешних систем хранения данных в начале 2016 года российский рынок демонстрировал поквартальный рост емкости систем хранения. Интересно отметить, финансовые результаты всех четырех кварталов 2016 года оказались похожими друг на друга, в отличие от 2015 года, где результаты последнего квартала в значительной мере увеличили годовой результат. В целом, результаты года позволяют говорить о ярко выраженной стагнации на российском рынке внешних систем хранения данных. Экономическая ситуация и некоторое снижение темпов роста количества данных значительно повлияли на рынок и заставили заказчиков иначе инвестировать в инфраструктуру», - сказал Михаил Попов.





В I квартале 2016 г. впервые в истории российского рынка внешних систем хранения данных общая стоимость гибридных систем, построенных с использованием флэш-памяти, поставленных на рынок, превысила совокупную стоимость традиционных систем, построенных на привычных жестких дисках. Уже во II квартале тенденция усилилась, и сейчас общая стоимость гибридных систем с использованием флэш-памяти превысила совокупную стоимость систем, построенных на традиционных жёстких дисках. Таким образом, отмечают в IDC, революционное изменение можно считать свершившимся и в будущем стоит ожидать лишь роста поставок гибридных систем и систем all-flash.

Лидеры рынка наращивают присутствие

Пятерку крупнейших поставщиков российского рынка внешних систем хранения данных по итогам года сформировали Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Hitachi Data Systems, IBM и NetApp. Годовые финансовые результаты оказались скромными у большинства игроков, лишь у Oracle и Huawei рост составил весьма заметные двузначные цифры процентов.

По результатам III кв. 2016 г. в пятерку лидеров российского рынка СХД входили компании Dell EMC, Hitachi Data Systems, Hewlett Packard Enterprise, IBM и NetApp. Их суммарная доля на рынке составляла более 86% в денежном выражении.

По результатам IV квартала 2016 г. лидером российского рынка внешних систем хранения данных стала компания Dell Technologies (объединенные поставки Dell и EMC), заняв 38% рынка в емкостном выражении и заметно увеличив рыночную долю по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.

В IV квартале 2016 г. максимальный рост поставленной емкости продемонстрировала компания Huawei, отгрузив внешних систем хранения данных совокупной емкостью почти в 2 раза большей, чем годом ранее. Поставки систем Hewlett Packard Enterprise и NetApp также увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на фоне снижения активности поставок других игроков рынка.

Драйверы роста на перспективу

По мнению аналитиков IDC, развитие ключевых технологических областей, таких как программное обеспечение для хранения данных, облачные хранилища, системы только на основе флэш-памяти и конвергентные системы, серьезно повлияло на изменение предпочтений заказчиков и продуктовые линейки производителей.

Продолжается тренд на увеличение плотности хранения данных, который позволил перейти от производства твердотельных накопителей объемом в 3 ТБ к объемам порядка 15 ТБ. К удешевлению привела также растущая популярность флеш-памяти, которая работает быстрее и требует меньше места, чем другие виды накопителей.

Переход на чипы 3D NAND Flash, начавшийся в 2016 г., пока не завершен, считают в IDC. Пока длится этот переход, производители СХД будут испытывать нехватку соответствующих компонентов и повышать вследствие этого цены на конечный продукт. Производители чипов обещают решить эту проблему в первой половине 2017 г, для чего им придется удовлетворить спрос партнеров на компоненты. После этого поставки флеш-систем и гибридных решений продолжат расти.

Изменившиеся предпочтения заказчиков наиболее ярко проявились в увеличении поставок систем на базе флэш-памяти, которые все чаще и чаще фигурируют в бланках заказов. С другой стороны, генерация данных не собирается прекращаться, в России возникают новые потребности в хранении медийных и метаданных. Поэтому в IDC ожидают увеличение спроса на системы хранения уже в 2017 г.