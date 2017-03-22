Облака в 2017 г. будут расти за счет искусственного интеллекта и интернета вещей

Согласно данным нового исследования, доходы в сфере облачной инфраструктуры общего пользования в текущем году вырастут сразу на 36,8%. Во многом это произойдет благодаря быстрому распространению устройств интернета вещей, а также приложений с искусственным интеллектом.

В 2017 г. облака вырастут на 18%

Общий спрос на облачные вычисления во всех проявлениях в текущем году вырастет на 18%, достигнув отметки в $246,8 млрд против $209,2 млрд годом ранее, говорится в новом отчете компании Gartner.

При этом спрос на услуги, входящие в группу облачной инфраструктуры общего пользования, вырастет еще больше – на 36,8% в текущем году до отметки в $34,6 млрд доходов по всему миру, предсказывают аналитики Gartner. Облачная инфраструктура общего пользования включает в себя базовые вычисления, сети и службы хранения данных, работающие в центрах обработки данных, управляемых такими службами, как Amazon Web Services, Microsoft или Google. Все больше компаний, как небольших, так и крупных, переходят на использование данной инфраструктуры.

Облачная инфраструктура растет благодаря интернету вещей и искусственному интеллекту

«Рост данной инфраструктуры будет стимулироваться, не в последнюю очередь, благодаря распространению сбора данных из интернета вещей – различных устройств в автомобилях, бытовых приборах, приспособлениях для фитнеса и заводских машинах. Сенсоры этих устройств собирают или генерируют данные, которые нуждаются в анализе, а это, в свою очередь, означает огромные возможности для роста публичной облачной инфраструктуры. Помимо этого, растущее применение искусственного интеллекта в медицинских, потребительских и других приложениях требует все большего применения вычислительных мощностей, что также будет стимулировать спрос на облака», – говорится в отчете.

Растущее применение искусственного интеллекта в медицинских, потребительских и других приложениях требует все большего применения вычислительных мощностей, что также будет стимулировать спрос на облака

Рынок SaaS

Еще одним ключевым сегментом рынка являются SaaS-услуги. Данный сегмент должен вырасти за год на 20% до $46,3 млрд. Как отмечают эксперты, сейчас почти все новые софтверные бизнес-компании предпочитают распространять свои продукты по модели SaaS, тогда как крупные компании софтверной индустрии, такие как Microsoft, Oracle или SAP, также активно переходят в данную индустрию, не в последнюю очередь, руководствуясь желаниями потребителей.

Данный прогноз подтверждают исследования других компаний. Так, ранее компания IDC опубликовала собственный отчет, согласно которому рост облачной индустрии в текущем году составит 24,4%. Ожидается, что SaaS останется крупнейшим сегментом облачного рынка – расходы в этой сфере будут составлять около 60% от общих расходов на облака в период до 2020 г.

«Облачные решения являются одними из самых перспективных технологий ИТ – в том числе и с точки зрения инвестиций. Уже сегодня ИТ-руководители осознают, как много облачные вычисления значат для сохранения конкурентоспособности на меняющемся рынке. Облака применяются для решения целого спектра задач: от мониторинга и эффективного обслуживания рабочих нагрузок до управления средствами безопасности и емкостью доступной памяти. Кроме того, окончательно уйдет в прошлое ситуация, когда облачную инфраструктуру необходимо было приобретать по частям у разных производителей – компании рассматривают конвергентные системы, предоставляющие инфраструктуру как услугу с возможностью автоматизации и виртуализации», – отметил Юрий Скачков, глава представительства Hitachi Data Systems в России и странах СНГ.

«В последнее время бизнес переживает серьезную трансформацию, которая отражается и на инвестициях: вместо привычного сокращения ИТ-бюджетов, бизнес-руководители начали вкладывать ресурсы в инновации и добиваться более эффективных бизнес-результатов. Ведь цифровые преобразования – это, прежде всего, преобразования в бизнесе. Однако без согласованной стратегии взаимодействия бизнеса и ИТ могут возникнуть так называемые «цифровые фасады» – технологии, которые используются компанией неэффективно. Руководство предприятия должно понимать, какие результаты принесет преобразование бизнеса компании и какие конкретно преимущества для развития бизнеса даст новая технология», – подчеркнул эксперт.

