Россиянам разрешили обсуждать способы обхода блокировок в интернете

Госдума одобрила законопроект, упрощающий блокировку зеркал «пиратских» сайтов и обязывающий поисковые системы удалять ссылки на такие ресурсы. В то же время из законопроекта исчезла норма, запрещающая пропагандировать методы доступа к заблокированным сайтам.

Госдума усложнит жизнь пиратам и поисковикам

Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов. Поправки к Закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и Гражданскому кодексу (ГК) должны упростить правообладателям блокировку «зеркал» пиратских сайтов. Кроме того, они обяжут поисковые системы удалять из своей выдачи ссылки на пиратские ресурсы.

Этот документ первоначально разрабатывался Роскомнадзором. Это ведомство лишено права законодательной инициативы, поэтому свою версию законопроекта внесло в правительство Минкомсвязи. В феврале 2017 г. правительство одобрило этот законопроект и внесло его на рассмотрение Госдумы.

Запрет на пропаганду обхода блокировок не прошел

В самом первом варианте, подготовленным Ассоциацией по защите авторских прав в интернете, одним из главных борцов с пиратским контентом, предполагалось ввести административные штрафы за пропаганду методов обхода блокировок.

В варианте законопроекта, разработанном Минкомсвязи, запрет на пропаганду блокировок касался только операторов связи. За это должен был бы накладываться штраф размером от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. для юридических лиц.

Из законопроекта о блокировке «зеркал» сайтов исчезла норма,

запрещающая пропагандировать способы доступа к заблокированным сайтам

Однако вариант законопроекта, который 17 марта 2017 г. одобрила Госдума, такого пункта не содержит. «Конечно, немногие операторы связи решаются на страницах-«заглушках» (сообщающих пользователям о блокировке запрошенных ими ресурсов) размещать информацию о методах обхода блокировок, - говорит координатор проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк. - Но введение данной нормы даже в таком виде могло бы стать первым шагом на пути полного запрета распространения в России информации о способах обхода блокировок».

Как в России блокируются пиратские сайты

Борьба с «пиратством» в интернете началась в России в 2013 г. Тогда был принят «антипиратский» закон, позволяющий владельцам прав на кино- и ТВ-продукцию через Мосгорсуд и Роскомнадзор добиваться блокировки доступа к нарушающим их права сайтам. Правообладатель должен подать заявление в Мосгорсуд о блокировке соответствующих ресурсов.

Мосгорсуд рассматривает такие заявления в упрощенном порядке (без вызова сторон), после чего может быть вынесено определение о введении предварительных обеспечительных мер в отношении искомого ресурса. В этом случае Роскомнадзор предоставляет владельцу сайта три дня на удаление спорного контента, в противном случае ресурс вноситься вноситься в Реестр запрещенных сайтов.

Со своей стороны, у правообладателя с моменты вынесения определения есть две недели на подачу в Мосгорсуд полноценного искового заявления. В противном случае ресурс будет разблокирован. Рассмотрев иск по существу, Мосгорсуд определяет, действительно ли ресурс нарушал права заявителя.

В 2015 г. вступила в силу расширенная редакция «антипиратского» закона, позволяющая действовать по аналогичной схеме владельцам прав на все виды контента, кроме фото. Кроме того, если Мосгорсуд по жалобе одного и того же правообладателя дважды выносит решения о признании одного и того же сайта нарушителем, то такой сайт блокируется «навечно». Разблокировка «навечно» заблокированных сайтов не допускается.

Какие меры планируется принять по усилению борьбы с пиратством

Одобренный Госдумой законопроект предоставляет правообладателям расширенные права по борьбе с «навечно» заблокированными ресурсами. Во-первых, в отношении таких сайтов Роскомнадзор будет направлять операторам поисковых систем требования об удалении ссылок на них из поисковой выдачи. У поисковиков будет три дня на их удаление поисковой выдачи.

Во-вторых, правообладателям будет проще бороться с «зеркалами» таких сайтов. В Закон «Об информации» будет добавлено определение производного сайта («зеркала») в сети интернет, под которым будет пониматься «сайт в сети "Интернет", производный от сайта в сети "Интернет", имеющий сходное с ним до степени смешения наименование и (или) отображение, созданный в результате перемещения, полного или частичного копирования информации сайта в сети "Интернет", их автоматической синхронизации, перевода такой информации с одного языка на другой язык и (или) предоставляющий пользователям возможности доступа к услугам и информации, предоставляемым на сайте в сети "Интернет", в том числе посредством перенаправления пользователя на сайт в сети "Интернет" и (или) к содержащейся на нем информации».

ГК будет дополнен нормой о судебном приказе, выданном на основании решения Мосгорсуда. При обнаружении «зеркала» правообладателю необходимо будет обратиться в Минкомсвязи для получения экспертизы, подтверждающий, что исковый сайт является «зеркалом» ранее заблокированного ресурса. Затем Мосгорсуд в упрощенном порядке может вынести определение о выдаче судебного приказа в отношении данного ресурса. Подачи искового заявления в отношении такого ресурса не потребуется.

Что изменилось в законопроекте

По сравнению с прежней версией законопроекта, разработанной Минкомсвязи, из документа исчез пункт, в соответствии с которым министерство должно будет разработать методику определения того, является ли некий сайт «зеркалом» ранее заблокированного ресурса. Зато указано, что экспертизы по данному вопросу будет проводить именно Минкомсвязи.

Также ранее предполагалось, что требования поисковым систем об удалении из выдачи ссылок на заблокированные ресурсы будут направлять сами правообладатели. Теперь же в законопроекте сказано, что направление такого рода требований станет прерогативой Роскомнадзора.

Президент Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин приветствует принятие данного законопроекта, но уточняет, что документ нуждается в незначительных корректировках во втором чтении, чтобы не допустить наличия «лазеек» для пиратов.

Поисковые системы, в частности, «Яндекс», ранее критиковали данный законопроект. Сейчас представитель «Яндекса» говорит, что компании необходимо изучить текущую версию законопроекта.