Проект чехла для iPhone с дисплеями от «планшета Чубайса» провалился

Стартап Popslate, собравший краудфандингом более миллиона долларов на производство чехлов для iPhone с дисплеем на электронных чернилах, выпущенным несостоявшимся британским партнером «Роснаноно», объявил о закрытии проекта: компания банкротится, средств на доработку чехла нет.

Проект чехла свернут

Компания из Сан-Франциско Popslate, собравшая более миллиона долларов на платформе Indegogo для производства чехла для iPhone с дисплеем на так называемых электронных чернилах, выпущенным несостоявшимся партнером «Роснано», объявила о своем закрытии. Как пишет издание The Verge, проект стартовал весной 2015 г. Дисплей по задумке находился на задней панели смартфона (что внешне походило на YotaPhone) и предназначался для проверки входящих уведомлений без расходования заряда батареи.

В чехле основатели стартапа намеревались использовать некремниевые дисплеи британской компании Plastic Logic. В 2010 г. Plastic Logic подписала договор с «Роснано» о создании в России завода по производству нового поколения электронных пластиковых дисплеев. Позже в рамках эксперимента в российских школах начали внедрять электронные учебники Plastic Logic 100 for Education, также известные как «планшет Чубайса». Позже Plastic Logic отказалась от производства учебников (причины этого неизвестны) и заморозила проект российского завода.

Конец финансовой подзарядки

Что касается проекта Popslate, эксперты и пользователи сочли его интересным, а позже компания анонсировала вторую версию чехла — Popslate 2, который должен был также выступать в качестве зарядного устройства для гаджета. После успешной краудфандинговой кампании первые чехлы должны были отправиться покупателям в июле 2016 г. Этого не произошло, проект разорился.

Popslate закрыла проект чехлов для iPhone с дисплеем на электронных чернилах

По заявлению Popslate, «компания вступила в судебный процесс по самоликвидации» — началось банкротство. Как пояснили гендиректор Popslate Яшар Бехзади (Yashar Behzadi) и директор по маркетингу Грег Мун (Greg Moon), компания потратила значительные средства на подготовку к реализации проекта, но столкнулась с техническими проблемами при проектировании чехла.

Технические проблемы чехла

В прошлом году компания передвинула сроки начала поставок на октябрь 2016 г., сославшись на незавершенность прототипа своего устройства. Кроме того, Apple выпустила тогда iPhone 7, и перед Popslate встала задача редизайна — для того, чтобы чехол подходил и к iPhone 6, и к iPhone 7.В итоге выяснилось, что новый чехол-гибрид не может быть синхронизирован с ПО iPhone. Было решено выпустить отдельные версии для каждой модели смартфона. Они, в свою очередь, не прошли сертификацию Apple, поскольку, как выяснилось, снижали уровень сигнала смартфона.

Кроме того, чехол-зарядка оказался не слишком надежен в плане этой зарядки. Первые поставки чехла отсрочили уже до марта 2017 г. Позже выяснились причины проблемы: виновны оказались материалы, из которых изготовлен чехол — пластик и стекловолокно, которые частично блокировали сигнал. Спасти проект эта информация уже не смогла. На доработку чехла у Popslate не было средств. Журналисты The Verge обратились в компанию за комментарием ситуации, однако ответ пока не был получен.