Президент Uber уволился, не выдержав груза скандалов

Джеф Джонс, президент стартапа по организации поездок Uber по собственному желанию ушел из компании, где был вторым по значимости человеком. Возможная причина – желание Uber нанять операционного директора, который сместил бы Джонса на третью позицию. При этом инсайдеры утверждают, что президент просто не выдержал груза проблем, обрушившихся недавно на компанию.

Уход Джонса

Президент Uber Джеф Джонс (Jeff Jones) покинул компанию менее полугода спустя после того, как вступил в должность. Об этом сообщило издание Recode, после чего Uber подтвердила информацию. Джонс являлся вторым по значимости человеком в компании, к которой присоединился в октябре 2016 г. В его ведении находился бизнес по организации поездок, маркетинг и поддержка клиентов по всему миру. Согласно инсайдерской информации, уход Джонса оказался большой неожиданностью для Uber.

Причины увольнения

Издание Business Insider приводит внутреннее письмо сооснователя и гендиректора (CEO) Uber Трэвиса Каланика (Travis Kalanick), разосланное подчиненным сразу вслед за публикацией новости в прессе. По словам Каланика, Джонс самостоятельно решил покинуть Uber после того, как узнал, что компания ищет человека на должность главного операционного директора (COO).

Новый COO разделит с Калаником управленческие полномочия и станет вторым лицом в Uber. С его появлением Джонс оказался бы уже на третьем месте. Однако при назначении Джонса на должность президента планировалось, что именно он будет правой рукой гендиректора, пишет Business Insider. До этого Джонс работал в сети розничных магазинов Target, где занимал пост директора по маркетингу (CMO). В Uber он заменил Райана Грейвса (Ryan Graves), который изначально был гендиректором компании, но в 2010 г. уступил эту должность Каланику, став президентом.

Как сообщил сам Джонс изданию Recode, он покинул корпорацию потому, что его «представления об управлении, от которого зависит его дальнейшая карьера, несовместимы с тем, что он увидел в Uber». Однако, по данным инсайдеров, уход Джонса напрямую связан с чередой скандалов, разразившихся в последнее время в компании. Президент осознал, что ситуация в Uber более проблематичная, чем ему казалось, в связи с чем покинул пост, пишет Recode.

Президент Uber Джеф Джонс покинул должность, которую занимал менее полугода

Успехи и неудачи президента Джонса

Во внутреннем письме Каланик отмечает, что Джонс успел много сделать для компании, в том числе провести работу с водителями и поспособствовать укреплению репутации Uber. Однако сессия «Вопросы и ответы», которая состоялась у Джонса с водителями Uber в соцсети Facebook в феврале 2017 г., стала настоящим провалом, пишет ресурс The Verge. Сессия должна была помочь компании наладить отношения с недовольными таксистами.

В общей сложности Джонс общался с водителями около 30 минут, успев ответить на 12 вопросов. Большинство ответов представляли собой отсылки к соответствующим разделам сайта Uber, или же были даны не по существу, а в стиле корпоративной риторики. В итоге на Джонса посыпались гневные комментарии водителей, которые требовали более четких ответов, настаивали на непосредственном общении с компанией и заявляли, что хотят «больше денег, и чтобы с нами обращались, как с людьми».

Сессия собрала около 500 комментариев. «Uber на нас плевать, и Джефу Джонсу тоже. Это была плохо спланированная и плохо выполненная попытка примирения. Как только Джеф понял, что водители действительно будут забрасывать его трудными вопросами, он поджал хвост и сбежал», – писали водители.

Проблемы Uber

В последнее время Uber пережила несколько крупных потрясений. В январе 2017 г. компания потеряла около 200 тыс. клиентов, которые удалили ее приложение в рамках акции #DeleteUber. Акция была вызвана тем, что водители Uber не поддержали протесты против иммиграционного запрета президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в Международном аэропорту им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Водители Uber продолжали обслуживать аэропорт, в то время как другие нью-йоркские таксисты отказались это делать.

В феврале 2017 г. компания Waymo, которая проектирует беспилотный автомобиль в составе корпорации Google, подала на Uber в суд. Waymo заявила, что бывший сотрудник Google Энтони Левандовски (Anthony Lewandowski) перед своим увольнением украл разработки компании, на базе которых впоследствии создал собственную фирму Otto. Uber выкупила Otto в августе 2016 г. за $680 млн. Таким образом, Uber начала использовать краденную интеллектуальную собственность, чем нанесла Waymo ущерб в $500 млн, утверждают истцы.

Увольнения из-за домогательств

В феврале 2017 г. бывшая сотрудница Uber Сьюзан Фоулер (Susan Fowler) опубликовала в своем блоге пост, в котором рассказала о дискриминации женщин, систематических сексуальных домогательствах и подрывающих бизнес интригах руководства в компании. Фоулер работала в Uber разработчиком сайта в 2015 г.

После заявления Фоулер в компании было начато внутреннее расследование. В конце февраля свой пост покинул вице-президент по разработке Амит Сингхал (Amit Singhal). До этого он работал в Google, откуда ушел из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Сингхал утаил этот факт, устраиваясь в Uber. Как только правда выплыла наружу, он был уволен. В начале марта из Uber ушел вице-президент по продукту и росту Эд Бейкер (Ed Baker). Причины ухода неоднозначны, но Recode связывает это событие с недопустимым поведением Бейкера по отношению к сотрудницам женского пола.