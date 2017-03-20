Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис»

Сегодня в большинстве крупных российских торговых предприятий уже созданы и эксплуатируются отказоустойчивые серверные системы, имеются надежные и дублированные каналы связи, функциональное программное обеспечение и консалтинговые команды, готовые к его внедрению. В текущей экономической ситуации преимущество получают операционно-эффективные торговые сети, которые имеют возможность не просто выживать, но и развиваться.

Ритейлеры отказываются от долгосрочных ИТ-проектов, но продолжают инвестировать в небольшие решения, способные принести пользу уже завтра. Среди них бизнес-аналитика, облака, мобильные технологии, программы лояльности, управление логистикой, ассортиментом и ценообразованием, оптимизация уже имеющейся ИТ-инфраструктуры.

Одним из способов повышения операционной эффективности торговых сетей является проведение маркетинговых акций. Сегодня ритейлеры стремятся влиять на них путем формирования наиболее выгодных предложений для различных групп покупателей. Важной статьей ИТ-расходов является обеспечение соответствия новым законодательным требованиям, таким как вступившие в силу в 2016 г. поправки в 54-ФЗ, предусматривающие передачу в электронном виде в ФНС информации о расчетах торговой сети с покупателями.

Вопросы к обсуждению:

Как развивался ИТ в ритейле в 2016 г.?

Какое влияние на его развитие оказали законодательные изменения в этой сфере?

Какие ИТ-проекты были наиболее востребованы ритейлерами?

Какие задачи приходится решать ИТ-департаментам торговых предприятий?

Актуально ли импортозамещение для ритейла?

Какие крупные ИТ-проекты были реализованы в ритейле в 2016 г.?

Как развивается концепция омниканального ритейла?

Каковы результаты российского рынка интернет-торговли в 2016 г.?

Смогут ли российские интернет-магазины противостоять экспансии зарубежных онлайн-ритейлеров?

Каким будет 2017 г. для российского ритейла?

Эти и другие вопросы будут рассмотрены на мероприятии «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис».

Среди докладчиков и участников:

, директор департамента ИТ PANDORA;, руководитель Департамента ИТ, Fashion Retail Group;, руководитель IT поддержки, Adidas;, советник президента компании «Снежная королева» по вопросам ИТ;, менеджер по развитию бизнес проектов, Paulig Group;, генеральный директор, Project Line;, руководитель направления LOYA (Автоматизация программ лояльности), «Сервис Плюс»;, ИТ-директор, «Меховая компания Алеф».

Приглашены к участию:

, руководитель проектного направления, «М.Видео»;, руководитель департамента бизнес-анализа и внедрения бизнес-приложений, HOFF;, заместитель директора департамента, «Спортмастер», CIO, «Табер Трейд»;, ИТ-директор, «Пет Ритейл»;, IT Manager, Quiksilver Russia;, ИТ-директор по инфаструктуре, «Глория Джинс»;, директор по архитектуре, X5 Retail Group;, советник по ИТ генерального директора, «Столичные аптеки»;, руководитель ИТ-отдела, «Четыре лапы»;, ИT-директор, «Фреш Маркет»;, заместитель директора УРИС, «Дикси»;, директор по развитию ИС, «Бургер кинг»;, директор ИТ-отдела, «Респект»;, руководитель направления интеграции, Inventive Retail Group;, CIO, ювелирная сеть 585GOLD;, CIO, Mascotte;, руководитель Департамента Управления Проектами, METRO Cash&Carry;, руководитель ИТ-отдела, «Mr. Сумкин»;, директор программ по модернизации информационных систем, «Леруа мерлен»;, директор по ИТ, «Адамас»;, директор по ИТ, Spar International;, директор по ИТ, «Эконика»;, коммерческий директор, Ozon.ru ;, ИТ-директор, Zenden;, генеральный директор, Yarmina;, коммерческий директор, Clarins Group Россия;, директор департамента ИТ, «Эрго Русь»;, управляющий партнер «Аврора Трейд» и основатель бренда Dan Maralex.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Дополнительная информация доступна по ссылке на сайте.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По вопросам участия обращайтесь к Слюсар Ирине, менеджеру проектов CNews. тел. +7 (495) 363 11 11 доб. 1252 e-mail: ISlyusar@rbc.ru.