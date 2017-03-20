Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис»
Сегодня в большинстве крупных российских торговых предприятий уже созданы и эксплуатируются отказоустойчивые серверные системы, имеются надежные и дублированные каналы связи, функциональное программное обеспечение и консалтинговые команды, готовые к его внедрению. В текущей экономической ситуации преимущество получают операционно-эффективные торговые сети, которые имеют возможность не просто выживать, но и развиваться.
Ритейлеры отказываются от долгосрочных ИТ-проектов, но продолжают инвестировать в небольшие решения, способные принести пользу уже завтра. Среди них бизнес-аналитика, облака, мобильные технологии, программы лояльности, управление логистикой, ассортиментом и ценообразованием, оптимизация уже имеющейся ИТ-инфраструктуры.
Одним из способов повышения операционной эффективности торговых сетей является проведение маркетинговых акций. Сегодня ритейлеры стремятся влиять на них путем формирования наиболее выгодных предложений для различных групп покупателей. Важной статьей ИТ-расходов является обеспечение соответствия новым законодательным требованиям, таким как вступившие в силу в 2016 г. поправки в 54-ФЗ, предусматривающие передачу в электронном виде в ФНС информации о расчетах торговой сети с покупателями.
Вопросы к обсуждению:
- Как развивался ИТ в ритейле в 2016 г.?
- Какое влияние на его развитие оказали законодательные изменения в этой сфере?
- Какие ИТ-проекты были наиболее востребованы ритейлерами?
- Какие задачи приходится решать ИТ-департаментам торговых предприятий?
- Актуально ли импортозамещение для ритейла?
- Какие крупные ИТ-проекты были реализованы в ритейле в 2016 г.?
- Как развивается концепция омниканального ритейла?
- Каковы результаты российского рынка интернет-торговли в 2016 г.?
- Смогут ли российские интернет-магазины противостоять экспансии зарубежных онлайн-ритейлеров?
- Каким будет 2017 г. для российского ритейла?
Эти и другие вопросы будут рассмотрены на мероприятии «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис».
Среди докладчиков и участников:Сергей Головань, директор департамента ИТ PANDORA;
Александр Гальперин, руководитель Департамента ИТ, Fashion Retail Group;
Александр Спиридонов, руководитель IT поддержки, Adidas;
Сергей Спевак, советник президента компании «Снежная королева» по вопросам ИТ;
Игорь Кастильо, менеджер по развитию бизнес проектов, Paulig Group;
Борис Агатов, генеральный директор, Project Line;
Дмитрий Ватютов, руководитель направления LOYA (Автоматизация программ лояльности), «Сервис Плюс»;
Якушев Сергей, ИТ-директор, «Меховая компания Алеф».
Приглашены к участию:Евгения Лапина, руководитель проектного направления, «М.Видео»;
Константин Пешехонов, руководитель департамента бизнес-анализа и внедрения бизнес-приложений, HOFF;
Галина Лобова, заместитель директора департамента, «Спортмастер»
Александр Голубев, CIO, «Табер Трейд»;
Алексей Чернухин, ИТ-директор, «Пет Ритейл»;
Александр Водяницкий, IT Manager, Quiksilver Russia;
Иван Говорухин, ИТ-директор по инфаструктуре, «Глория Джинс»;
Андрей Джанбаев, директор по архитектуре, X5 Retail Group;
Дмитрий Захаров, советник по ИТ генерального директора, «Столичные аптеки»;
Олег Шнайдер, руководитель ИТ-отдела, «Четыре лапы»;
Никита Соловьев, ИT-директор, «Фреш Маркет»;
Владимир Николаев, заместитель директора УРИС, «Дикси»;
Максим Шарапов, директор по развитию ИС, «Бургер кинг»;
Максим Шабалин, директор ИТ-отдела, «Респект»;
Алексей Стромилов, руководитель направления интеграции, Inventive Retail Group;
Михаил Ясаков, CIO, ювелирная сеть 585GOLD;
Евгений Шляпин, CIO, Mascotte;
Александр Юдин, руководитель Департамента Управления Проектами, METRO Cash&Carry;
Максим Коньков, руководитель ИТ-отдела, «Mr. Сумкин»;
Петр Асратян, директор программ по модернизации информационных систем, «Леруа мерлен»;
Сергей Адмиральский, директор по ИТ, «Адамас»;
Максим Королев, директор по ИТ, Spar International;
Кирилл Митюшкин, директор по ИТ, «Эконика»;
Никита Добрынин, коммерческий директор, Ozon.ru ;
Тимур Мальцев, ИТ-директор, Zenden;
Алексей Ходов, генеральный директор, Yarmina;
Татьяна Круглова, коммерческий директор, Clarins Group Россия;
Дмитрий Кондратов, директор департамента ИТ, «Эрго Русь»;
Мариетта Азарян, управляющий партнер «Аврора Трейд» и основатель бренда Dan Maralex.
Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Дополнительная информация доступна по ссылке на сайте.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По вопросам участия обращайтесь к Слюсар Ирине, менеджеру проектов CNews. тел. +7 (495) 363 11 11 доб. 1252 e-mail: ISlyusar@rbc.ru.