Samsung выпустит гибкий смартфон в 2017 г.

Первый гнущийся смартфон уже был представлен потребителю – компания Samsung показала его на выставке MWC 2017, но допустила к просмотру только избранных. В III кв. 2017 г. аппарат будет выпущен ограниченным тиражом, для тестирования и изучения спроса, а промышленного производства следует ожидать в 2018 г.

Гибкий смартфон Samsung

Компания Samsung готовится выпустить рабочую версию гнущегося смартфона уже в 2017 г. Об этом сообщает корейское новостное издание ETNews. По данным ресурса, Samsung Electronics и Samsung Display близки к завершению разработки аппарата. Официально комментировать проект компания отказывается.

Гибкий смартфон будет выпущен ограниченным некоммерческим тиражом в несколько тысяч экземпляров в III кв. 2017 г. Аппарат будет передан партнерам для тестирования и исследования спроса. Полномасштабное промышленное производство и коммерческий релиз ожидаются в 2018 г.

Прототип гнущегося смартфона, предположительно, был представлен избранному кругу потребителей на выставке MWC 2017. Samsung тщательно следит за сохранением проекта в тайне – аппарат еще не был продемонстрирован даже тем партнерам, которые принимали непосредственное участие в разработке. Его видели только представители крупных мобильных сетей.

Сообщение ETNews подтверждает информацию ресурса The Korea Herald, который сообщил в январе 2017 г., что Samsung действительно планирует выпустить 100 тыс. гнущихся мобильных устройств в III кв. 2017 г. По данным Korea Herald это должны быть аппараты с 7-дюймовым экраном, больше похожие на планшеты.

Фрагмент видео Samsung о гибком смартфоне

В ноябре 2016 г. Samsung подала в Корейское патентное бюро заявку, из которой становится понятно, как будет выглядеть гнущийся смартфон. Описанный в заявке аппарат сгибается посередине, экраном внутрь, чем-то напоминая устаревшие «раскладушки». Судя по схемам, представленным в документации, устройство можно сгибать в разных местах, не только посередине. Пока не ясно, как компания планирует это реализовать. В развернутом виде аппарат выглядит несколько длиннее, чем обычный смартфон.

Похожая заявка была подана компанией ранее, в ноябре 2015 г. В ней описан гибкий планшет, который складывается наподобие книжки. По данным ресурса PC Advisor, эти две идеи будут объединены – Samsung выпустит смартфон с 5-дюймовым внешним экраном, который будет раскладываться в планшет с дисплеем большего размера.

Samsung работает над созданием гнущегося смартфона с 2013 г. Именно тогда компания объявила о запуске в производство гибких OLED-панелей для мобильных устройств и представила аппарат Samsung Galaxy Round – смартфон с гибким дисплеем, помещенным в жесткий корпус. За последние 4 года вендор успел продемонстрировать множество концептуальных фото и видео смартфона, в котором гнуться может и экран, и корпус. Проект известен под различными названиями, например, Galaxy X или Project Valley.

Конкуренты Samsung

Тот факт, что Samsung готовит к выпуску полноценный гнущийся смартфон, заставил конкурентов компании поторопиться с развитием аналогичных проектов.

Первый гнущийся смартфон был выпущен в апреле 2016 г. китайской компанией Interim. Основой для дисплея послужил графен. Устройство обладает базовой функциональностью и способно проигрывать видео, хотя качество экрана не очень высокое. Смартфон хорошо гнется – его можно, например, закрепить на руке в качестве браслета.

Однако целью производителей является создание гнущегося смартфона, который не отличался бы по качеству экрана от привычных аппаратов. Достаточно близко к этой цели подобралась LG, которая планирует в IV кв. 2017 г. выпустить 100 тыс. гибких дисплеев для мобильных устройств, пишет Korea Herald. Пока неясно, будут эти дисплеи использованы в смартфонах самой компании, или проданы партнерам вроде Apple или Huawei.

ETNews сообщает, что в настоящий момент над созданием гибкого экрана активно работают китайские производители дисплеев, в том числе BOE, Visionox и AUO. Их разработки будут использованы в производстве смартфонов Lenovo, OPPO и Vivo. В октябре 2016 г. к гонке по созданию гнущегося смартфона присоединилась Xiaomi, показавшая концепт гибкого дисплея.