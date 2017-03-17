Экс-руководство владельца МТС уличили в нечестной продаже акций. Дело передано силовикам

Центробанк обвинил экс-президента АФК «Система» Александра Гончарука и двух других бывших топ-менеджеров корпорации в незаконном использовании инсайдерской информации. Скорее всего, экс-боссы АФК «Система» знали о предстоящем аресте принадлежавших корпорации акций «Башнефти».

Руководство АФК «Система» незаконно использовало инсайд

Центробанк (ЦБ) сообщил об обнаружении признаков неправомерного использования инсайдерской информации в личных интересах в действиях бывших топ-менеджеров АФК «Система» - основного акционера компании «Мобильные Телесистемы» (МТС). Эти события происходили в июле 2014 г.

Согласно заявлению Центробанка, за несколько часов до раскрытия АФК «Система» инсайдерской информации топ-менеджеры корпорации совершили некие действия с ее акциями. После же раскрытия данной информации акции АФК «Система» упали в цене на 7%.

Благодаря этим действиям топ-менеджерам АФК «Система» удалось избежать получения убытков на несколько десятков миллионов рублей, утверждают в ЦБ. По всей видимости, топ-менеджеры корпорации продали ее акции. По итогам проверки Центробанк пришел к выводу, что эти лица имели доступ к инсайдреской информации и неправомерно ее использовали.

В Центробанке напомнили, что использование инсайдерской информации для осуществлении операций с ценными бумагами противоречит Закону «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком». Полученные материалы ЦБ передал в правоохранительные органы.

Кто конкретно использовал инсайд

В сообщении Центробанка речь идет, в первую очередь, об одном из старейших топ-менеджеров АФК «Система» - Александре Гончаруке. С 1998 г. по 2003 г. он руководил холдингом «Система-Телеком», управлявшим телекоммуникационными активами АФК «Система» - МТС, МГТС, «Комстар». Затем он возглавил принадлежавший корпорации высокотехнологический холдинг «Ситроникс».

Центробанк передал правоохранительным органам материалы о незаконной продаже акций «Башнефти»

руководителями владеющей МТС АФК «Система»

В 2006-2008 гг. Гончарук был президентом самой АФК «Система». Затем он был членом совета директоров АФК «Система» (до 2015 г.) и входил в советы директоров ряда «дочек» корпорации, в том числе занимал пост председателя совета директоров нефтяной компании «Башнефть».

Другой фигурант - Алексей Буянов - также с 1990-х годов работал в структурах АФК «Система». В том числе в 1998-2002 гг. он был вице-президентом МТС, а затем стал вице-президентом АФК «Система».

Кроме них в сообщении Центробанка фигурирует Надежда Носова, которая была директором по управлению рисками АФК «Система».

Инсайд про «Башнефть»

Какой конкретно инсайдерской информаци воспользовались топ-менеджеры АФК «Система», ЦБ не сообщает. Агентство «Интерфакс» напоминает, что 16 июля 2014 г. АФК «Система» получило уведомление от регистратора ОАО «Реестр» о запрете на списание акций с лицевого счета «Башнефти». После этого акции АФК «Система» на Московской бирже подешевели на 7% - то есть на ту самую величину, которая указана в сообщении ЦБ.

АФК «Система» получила контроль над «Башнефтью» в результате серии сделок в 2006-2009 гг. Нефтяная компания наряду с МТС стала основным активом АФК «Система». Однако в 2014 г., вслед за указанными событиями, Следственный комитет неожиданно возбудил уголовное дело о незаконной приватизации «Башнефти», которая произошла еще в 1990-е годы.

В рамках уголовного дела основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков оказался под домашним арестом. Впоследствии суд постановил изъять в собственность государства принадлежавший АФК «Система» пакет «Башнефти», после чего уголовное дело было прекращено. Фигурантом этого дела был и Александр Гончарук, однако он уклонился от общения со следственными органами и покинул Россию.

АФК «Система» открестилась от бывших топ-менеджеров

В АФК «Система» утверждают, что никто из перечисленных ЦБ лиц более не работает в структурах корпорации. В частности, Надежда Носова покинула совет директоров принадлежащей корпорации компании «Детский мир» в марте 2017 г.

«Как следует из релиза ЦБ, указанные в этом документе факты не затрагивают АФК «Система», а касаются частных лиц, бывших сотрудников корпорации, заявили в пресс-службе АФК «Система». - Несмотря на то, что у регулятора нет претензий к АФК «Система», корпорация предпримет дополнительные меры по повышению качества корпоративного управления и прозрачности деятельности, в том числе в работе с инсайдерской информацией. Корпорация будет сотрудничать с госорганами по фактам, изложенным в релизе».