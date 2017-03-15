Nokia готовит два цельнометаллических смартфона с улучшенными камерами. Подробности

Согласно свежим данным, Nokia не спешит с выпуском флагмана и намерена расширить присутствие в среднем ценовом сегменте c Android-моделями Nokia 7 и Nokia 8 в металлическом корпусе на процессоре Snapdragon 660.

Ставка на средний ценовой сегмент

После анонса компании HMD Global первых Android-смартфонов Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6 начального и среднего ценовых сегментов, поклонники возрожденного финского бренда ожидают появлений новой флагманской Android-модели. Тем не менее, по данным профильного ресурса NokiaPowerUser, сославшегося на источники в отрасли, следующими новинками под брендом Nokia вновь станут смартфоны среднего ценового диапазона.

В настоящее время эти ожидаемые новинки называют Nokia 7 и Nokia 8, однако ко времени официального анонса они с большой вероятностью получат другие названия. Особенно с учетом того, что Nokia 8 – как и Nokia 9, и Nokia P1, считаются названиями, «забронированными» за будущей флагманской моделью бренда на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835.

Характеристики лучше, чему у продающихся смартфонов Nokia

Согласно последним данным, оба смартфона, Nokia 8 и Nokia 7, будут выполнены на базе все еще не представленного процессора Snapdragon 660, который идет на замену популярному чипу Qualcomm средне-ценового сегмента Snapdragon 653, который, в свою очередь, в свое время пришел на замену Snapdragon 652.

Согласно предварительным данным, ожидаемый Snapdragon 660, известный также как «MSM8976 Plus», представляет собой 8-ядерное интегрированное решение, четыре ядра которого работают с тактовой частотой 2,2 ГГц, и остальные четыре с тактовой частотой 1,9 ГГц. Судя по тому, что первые утечки данных о чипе Snapdragon 660 появились в одно время с информацией о Snapdragon 835, официальный анонс нового чипа с большой вероятностью состоится достаточно скоро.

Представленные ранее смартфоны Nokia 6 и Nokia 5 выполнены на базе менее производительного процессора Qualcomm Snapdragon 430.

Смартфоны Nokia 8 и Nokia 7 будут выполнены в металлических корпусах с очень тонкой рамкой вокруг экрана. Обе модели будут оснащаться биометрическим сканером отпечатков пальцев и системой быстрого заряда.

Предположительный дизайн Nokia 8

Старшая модель, Nokia 8, получит более крупный экран нежели Nokia 7. Точный размер диагонали пока неизвестен, но предположительно речь о 5,7-дюймовым дисплее с разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей) на базе матрицы Super AMOLED. У смартфона Nokia 7 ожидается дисплей с разрешением 1080p.

У смартфонов Nokia 8 и Nokia 7 ожидаются значительно более продвинутые камеры по сравнению с предшественниками Nokia 3, 5 и 6, что также скажется на дизайне тыльной стороны аппаратов. Прежде всего, речь о более крупных сенсорах – вплоть до 24-МП тыловой камеры с системой оптической (OIS) и улучшенной электронной (Super EIS) стабилизацией и 12-МП фронтальной селфи-камеры у Nokia 8. В Nokia 8 также ожидается оптическая система от Carl Zeiss.

Предположительный дизайн Nokia 8

Когда ожидать новинки

Согласно ранее озвученным планам, HMD планирует представить следующие Android-смартфоны Nokia «до конца 2017 года», более точных официальных данных на сегодняшний день нет.

Предположительный дизайн Nokia 8

Согласно неофициальной информации, две новинки среднего ценового сегмента – Nokia 8 и Nokia 7, с большой вероятностью будут представлены уже в мае или в июне. По некоторым данным, в одно время с ними также может быть представлен флагманский аппарат Nokia 9. В то же время, велика вероятность того, что продажи новых смартфонов Nokia 7 и Nokia 8 не стартуют до начала традиционной выставки IFA 2017 в сентябре.