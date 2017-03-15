Новая iOS уничтожит 200 тыс. приложений для iPhone и iPad

В 11 версии iOS исчезнет поддержка 32-битных приложений, из-за чего, по самым скромным подсчетам, около 187 тыс. таких программ потеряют актуальность. Это примерно 8% всего содержимого iOS App Store. Прекратят существование некоторые игры, которые не обновляются годами, но до сих пор имеют преданных фанатов.

Поддержка приложений в iOS 11

Около 187 тыс. мобильных приложений перестанут работать с iOS после выхода ее 11-ой версии. Причина заключается в том, что Apple планирует отключить в iOS 11 поддержку 32-битных программ, которые составляют примерно 8% всех приложений для iPhone и iPad. Подсчеты были произведены исследовательской компанией Sensor Tower. Ожидается, что Apple представит iOS 11 на конференции разработчиков WWDC в июне 2017 г.

Apple постепенно готовит пользователей и разработчиков к исчезновению 32-битных приложений. Запуская такую программу в iOS 10.1, пользователь видит предупреждение, что его устройство может начать медленнее работать. В iOS 10.2.1 пользователю к тому же объясняют, что разработчик этого приложения должен его обновить, обеспечив лучшую совместимость с ОС. Наконец, iOS 10.3 открытым текстом заявляет, что запускаемое приложение не будет работать с ее будущими версиями.

Заниженная оценка

Цифра Sensor Tower может оказаться заниженной, пишет ресурс Mashable. Дело в том, что Apple впервые начала поддерживать 64-битную архитектуру в сентябре 2013 г., выпустив iPhone 5S. При подсчете приложений Sensor Tower использовала список 32-битных программ для iOS, каким он был на тот момент. Аналитики просто проверили, какие из них с тех пор обновились, а какие нет. То есть, компания по умолчанию предполагает, что все приложения, созданные уже после выпуска iPhone 5S, писались под 64 бита.

Однако официальное требование к разработчикам поддерживать 64-битную архитектуру в своих новых продуктах Apple выдвинула только в июне 2015 г. За прошедшие с момента выпуска iPhone 5S два года в мире наверняка появились новые приложения для iOS, рассчитанные на устаревающую 32-битную архитектуру, считает Mashable.

С выходом iOS 11 многие пользователи потеряют любимые игры, не обновленные до 64-битной версии

Какие приложения исчезнут

В число приложений, которые не смогут работать с iOS 11, попадут некоторые признанные хиты iOS App Store, у которых до сих пор остались преданные фанаты. В их число войдет приложение Ocarina, превращающее смартфон в старинный музыкальный инструмент, и Great Lightsaber, которое позволяет использовать на устройстве лазерный меч из «Звездных войн».

В основном пострадают различные инди-игры, в том числе популярные Ridiculous Fishing, Hundreds и Peggle Classic. Многие из них годами не получают обновления, потому что их создатели заняты другими проектами. Внести необходимые изменения в одно игру несложно, это занимает всего несколько дней. Однако у некоторых разработчиков есть много устаревших продуктов – например, у Адама Солтсмана (Adam Saltsman), основателя студии Finji, выпустившей такие популярные 32-битные игры как Canabalt, Hundreds и Aquaria. По мнению Солтсмана, нерентабельно было бы отвлекаться от текущих дел на отжившие свое проекты, просто чтобы осчастливить фанатов.

Чистка iOS App Store

Sensor Tower – эта та самая компания, которая опубликовала в сентябре 2016 г. статистику по устаревшим приложениям в iOS App Store. По тогдашним данным компании, 51% приложений для iPhone и iPad обновлялись более года назад, 28% – более двух лет назад, 16% – более 3 лет назад. Компания считает, что это подтолкнуло Apple к грандиозной чистке магазина в октябре 2016 г., во время которой было удалено примерно 47300 приложений.

Apple и до этого удаляла устаревшие и неисправные приложения из магазина. Но их среднее количество с начала 2016 г. не превышало 14 тыс. в месяц. Однако летом 2016 г. компания установила критический срок для обновления, после которого она была намерена принять решительные меры. Крупная чистка состоялась как раз после дедлайна, назначенного на 7 сентября.