Бежавший из России экс-глава «Билайна»: Мне не было смысла давать взятки

Экс-глава «Вымпелкома» Михаил Слободин отверг обвинения в даче взяток бывшему руководству республики Коми в обмен на выгодные энерготарифы для местной «дочки» «КЭС-Холдинг», которую он ранее возглавлял.

Новые откровения Михаила Слободина

Бывший гендиректор телекоммуникационного оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») Михаил Слободин продолжил публикацию в блоге на medium.com свое мнение по поводу предъявленных ему обвинений в коррупции.

Слободин покинул Россию 5 сентября 2016 г. и с тех пор не возвращался в страну.

В то же день прошли обыски в офисе его прежнего работодателя - энергетической компании «Т-Плюс» (бывшая «КЭС-Холдинг», входит в группу «Ренова»). По результатам следственных действий были задержаны гендиректор компании Борис Вайнизихер и его предшественник на этом посту, управляющий партнер «Ренова» Евгений Ольховик.

Им было предъявлено обвинение в даче взяток бывшему главе республики Коми Вячеславу Гайзеру, который находится под стражей с 2015 г. Обвинение было предъявлено и Михаилу Слободину, возглавлявшему «КЭС-Холдинг» в 2007-2010 гг.

Слободин, успевший покинуть Россию, находится во Франции. Вечером в день отъезда ему пришлось покинуть пост гендиректора «Вымпелкома». Впоследствии суд заочно арестовал Слободина, и он был объявлен в международный розыск.

По версии Следственного комитета, который ведет данное уголовное дело, Вайнизихер, Ольховик и Слободин создали организованную преступную группу, которая выплатила взяток Гайзеру на общую сумму 800 млн руб. Взятки давались за установление выгодных энерготарифов для принадлежащей «КЭС-Холдинг» структуры «Коми Энергосбыт Компания». Также связанному с Гайзером офшору было передано 38% акций данной компании.

Экс-глава «Вымпелкома» Михаил Слободин «на пальцах» объяснил,

почему ему не было смысла давать взятки прежнему руководству республики Коми

Покинув Россию, Слободин выпал из публичного поля и перестал вести свои блоги на различных платформах (Слободин получил известность как активный пользователь социальных сетей). Однако 14 марта 2017 г. экс-глава «Вымпелкома» начал публиковать свои откровения насчет сложившейся вокруг него ситуации.

В своем первой публикации он назвал себя жертвой «черного пиара» со стороны правоохранительных органов. Слободин опроверг распространенные прошлой осенью сообщения в СМИ о том, что у него был «крот» в правоохранительных органах, предупредивший его о предстоящем аресте.

Отъезд из России 5 сентября был заранее запланирован и связан с намечавшейся во французской Ницце встрече топ-менеджеров группы Vimpelcom (в нее входит и «Вымпелком»).

Тарифы для возглавляемой Слободиным энергокомпании росли медленнее рынка

В новой публикации Слободин отверг и само обвинение в даче взяток руководству Республики Коми. На основе открытых данных экс-глава «Вымпелкома» составил график, который показывает, что тарифы на тепло для «дочки» «КЭС-Холдинг» в республике Коми в 2008-2015 гг. росли медленнее, чем тарифы на газ (которые составляют основу тарифов на тепло), средняя зарплата по республике Коми и тарифы на тепло в целом по России. Тепло составляет 60% бизнеса «КЭС-Холдинга» в республике.

При этом средний тариф на тепло для котельных в России существенно ниже тарифа для котельных «дочки» «КЭС-Холдинг» в республике Коми. Кроме того, задолженность потребителей республики Коми перед структурой «КЭС-Холдинг» в 2008-2015 гг. составила 8 млрд руб. Чтобы компенсировать эти убытки, «КЭС-Холдинг» приходилось перераспределять денежные потоки из других регионов.

Из всего этого Слободин делает вывод, что платить взятки чиновникам республики Коми за право получать на этой территории убыток в размере 6 млрд руб (сопоставимый с годовой выручкой холдинга в этой республике) нет никакого смысла. Точно также нельзя утверждать, что компания «наживалась на потребителях из республики Коми».

Что касается тарифов на электроэнергию (на это направление приходится примерно 35% бизнеса «КЭС-Холдинг» в республике Коми), то они также росли в республике ниже среднероссийских. Более того, регулирование тарифов на электрэнергетику находится полностью в руках федерального регулятора - ранее этим занималась Федеральная служба по тарифам.

Взятки «в пользу» РАО ЕЭС

Кроме того, обвинение утверждает, что взятки руководителям республики Коми «КЭС-Холдинг» начал платить еще в 2007 г. Но в 2007 г. «КЭС-Холдинг» был лишь миноритарным совладельцем «Коми энергосбыт компания» и других активов в республике Коми. Контроль в данных активах принадлежал РАО ЕЭС, которые продали их «КЭС-Холдингу» летом 2008 г.

Миноритарному акционеру нет смысла разводить «бурную» деятельность по повышению тарифов для подконтрольного государства активов и «раздавать для этого деньги», уверяет Слободин.

Во-первых, РАО ЕЭС само вело переговоры по этим вопросам на всех уровнях. Во-вторых, при предстоящей продаже данных активов его стоимость складывалась, в том числе, и из установленных для них тарифов. То есть увеличение тарифа вело к увеличению суммы, которую «КЭС-Холдинг» заплатил бы РАО ЕЭС за контроль над компании.

Какая энергокомпания действительно «выигрывала» от дружбы с властями Коми

Слободин предлагает обратить внимание на другого игрока энергетического рынка Коми - «Республиканскую генерирующую компанию» (РГК). В 2010 г. она выкупила на аукционе дизельные электростанции, принадлежавшие государственной сетевой компании «МРСК Северо-Запад». После этого начался резкий рост тарифов для этих электростанций, которые за прошедший период в общей сложности выросли в два с половиной раза. Это при том, что стоимость газа для «дочки» «КЭС-Холдинг» и дизельного топлива для РГК росли пропорционально.

Поскольку мощность электростанций РГК невелика, тарифы для них устанавливаются исключительно на региональном уровне - властями республики Коми. Тогда как тарифы на тепло, поставляемое «дочкой» «КЭС-Холдинг», местные власти устанавливает в рамках коридора, заданного федеральными властями. Случай с РГК, в отличие от случае с «КЭС-Холдинг» - это и есть «тарифная благодать» со стороны местных властей, настаивает Слободин.

В конце 2016 г. в отношении сотрудников Службы по тарифам республики Коми уже было возбуждено уголовное дело по факту установления высоких тарифов РГК, «Биоэнергетической компании» и других компаний, подконтрольных бывшему вице-губернатору Коми Константину Ромаданову. Слободин указывает, что тариф на мощность для «Биоэнергетической компании» в 57 раз выше, чем тариф на мощность для теплоэлектростанции «КЭС-Холдинг» в Коми.

В результате такое «эффективное» тарифное регулирование для двух энергокомпаний, установленная мощность которых менее 1% от установленной мощности энергосистемы Коми, привело к росту тарифов на 10% для потребителей республики, возмущается экс-глава «Вымпелкома». При этом именно Ромаданов является сейчас главным свидетелем по делу об обвинении бывших и нынешних руководителей «Т-Плюс»/«КЭС-Холдинг».

Михаил Слободин привел и еще один аргумент в свою защиту. После ареста Вячеслава Гайзера новые власти республики Коми продолжили повышать тарифы для «дочки» «Т-Плюс», причем повышение продолжалось и в конце 2016 г., то есть даже после арестов в руководстве энергокомпании.

В то же время тарифы для РГК и «Биоэнергетической компании» были наоборот кардинально снижены, поскольку до этого были радикально завышены, утверждает Слободин.

«Потому что одно дело в прессе «языком чесать» или в уголовном процессе предъявить не подтвержденное реальной фактурой обвинение, а другое — по закону регулировать, по сути разобраться и понять где что завышено, а где нет», - эмоционально заявляет Слободин.

«Хотя, возможно, кто-то из оставшихся на свободе топ-менеджеров ««Т-Плюс» организовал новую преступную группу, которая уже «совратила» нынешнее руководство республики Коми», - иронично добавляет экс-глава «Вымпелкома».

Кто был партнером возглавляемой Слободиным энергокомпании

Что касается передачи доли в «Коми энергосбыткомпания» офшору, связанной с Вячеславом Гайзером, то, как утверждает, Слободин, за офшором стоял Александр Зарубин, партнер и бывший акционер группы «Ренова». Партнерство с ним было необходимо для «КЭС-Холдинг», поскольку Зарубин обладал связями на федеральном и региональном уровне. Факты передачи денег руководству республики Коми Слободин также отверг.

Экс-глава «Вымпелкома» отметил лишь, что «КЭС-Холдинг» занимался благотворительностью на федеральном уровне и развивал проект «КЭС-Баскет» по поддержке детского баскетбола. Затраты на проект составляли примерно 70 млн руб. в год. «Вряд ли из такой суммы, которая тратилась на федеральном уровне, можно было что-то выдать чиновникам в республике Коми», - заключает Слободин.