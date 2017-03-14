«Ростелеком» внедрил для «последней мили» российский аналог продуктов Oracle и SAP

«Ростелеком» развернул систему управления строительством «последней мили», основанную на платформе «Гермес», собственном решении компании «Техносерв». Система рассчитана на корпоративных клиентов, внедрение прошло в масштабах страны. В России «Гермес» замещает такие продукты как Primavera, модуль PM ERP SAP и решения от Amdocs, по другому профилю – Pega и Oracle OM.

Система управления строительством «последней мили»

Интегратор «Техносерв» развернул для «Ростелекома» систему управления строительством сетей связи, которая работает с «последней милей» – участком линии между конечным оборудованием клиента и узлом провайдера связи. Создание таких сетей является одним из ключевых направлений бизнеса «Ростелекома» для корпоративных клиентов. Система «Техносерва» внедрена в масштабах страны и рассчитана на заказчиков из бизнеса. Базой для ее создания послужила российская платформа «Гермес» того же разработчика.

Участники не раскрывают суммы контракта, однако известно, что «Ростелеком» использует «Гермес» с 2014 г. Платформа была выбрана по тендеру, в котором «Техносерв» был единственным претендентом на контракт итоговой стоимостью p63,15 млн. В конце того же года за интеграцию продукта с уже существующими системами «Техносерв» получил еще p10,35 млн. В апреле 2015 г. оператор заплатил «Техносерву» p16 млн. за разработку и внедрение новой функциональности для «Гермеса».

Что умеет система

Система позволяет управлять строительством «последней мили» на всех этапах. С ее помощью можно проанализировать возможность и оценить эффективность подключение заказчика к сети «Ростелекома», а потом отследить ход строительства и сдачу работ. В продукте предусмотрена возможность взаимодействия с корпоративными CRM- и ERP-системами, системой линейно-технического учета инфраструктуры сети «Ростелекома», а также системой договорного учета оператора.

Система управления строительством «последней мили» позволяет сравнить предложения от подрядчиков, и выбрать самое подходящее. С ее помощью подрядчиков можно контролировать онлайн, даже если их количество велико. Система автоматически составляет документацию по заключению договора и выполнению проекта. В настоящий момент более 200 подрядчиков «Ростелекома» удаленно подают через нее отчеты о проделанной работе, что в целом сокращает время выполнения проекта.

С внедрением системы процесс строительства «последней мили» во всех филиалах «Ростелекома» стал единообразным, до этого каждый филиал использовал собственные разрозненные решения. В целях унификации «Техносерв» и «Ростелеком» разработали единую методологию организации бизнес-процесса строительства, проанализировав, как это происходит в разных отделениях. В частности, были унифицированы расценки, по которым работают подрядчики, осуществляющие строительство сетей. Общая стоимость работ определяется системой автоматически.

Для управления строительством сетей связи «Ростелеком» использует отечественную платформу «Гермес»

По словам Андрея Зименкова, директор департамента клиентского опыта и управления каналами продаж «Ростелекома», теперь подгонка технических решений и строительных работ «последней мили» под индивидуальные требования клиента требует на 20% меньше времени. В настоящий момент с внедренным решением работает 10 тыс. сотрудников «Ростелекома». Согласно контракту, «Техносерв» обучил 3 тыс. сотрудников компании работать с продуктом.

Что такое «Гермес»

«Гермес» – это промышленная платформа для автоматизации проектирования и строительства сетей, разработанная компанией «Техносерв». Платформа координирует все аспекты работ, помогает определить риски, следит за соблюдением сроков, все это – в одном пространстве.

В «Техносерве» сообщают, что «Гермес» относится к классу OSS/BSS-платформ, на базе которых можно автоматизировать большой набор бизнес-процессов. Функциональность платформы постоянно расширяется. В настоящий момент она представляет собой скорее систему Business Process Management (BPM), которая управляет бизнес-процессами предприятия.

Решение состоит из 9 взаимно интегрированных подсистем, которые могут работать как вместе, так и отдельно. В их число входит управление строительством (BCM), проектирование сетей (NPM), управление разъездными бригадами (WFM), геоинформационная система (GIS), учет сетевых ресурсов (NRI), управление процессами и событиями (WE), управление инцидентами (IM), управление заявками (OM), ситуационное планирование (SP).

По словам Святослава Щенникова, директора по развитию бизнеса департамента по работе с операторами связи «Техносерва», в «Ростелекоме» «Гермес» используется с 2014 г., причем первой внедренной системой было «Ситуационное планирование (SP)». Этот продукт предназначен для планирования строительства сетей в фокусных городах страны. В 2015 г. на базе «Гермеса» в масштабах страны была развернута система управления строительством сетей, но тогда речь шла о магистральных сетях, а не о «последней миле». Кроме того, в 2015 г. «Техносерв» и «Ростелеком» реализовали управление бизнес-процессами строительства в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства».

Аналоги «Гермеса»

В части управления проектами зарубежными аналогами «Гермеса» являются такие решения, как Primavera, реализованное компанией Oracle в 2008 г., или модуль PM ERP SAP, или решения от Amdocs. В части OM/BPM «Гермес» составляет конкуренцию Pega и Oracle OM.

Однако, по словам Екатерины Андреевой, руководителя пресс-службы «Техносерва», зарубежные продукты не учитывают все особенности российской нормативной базы, а также требования по учету и сдачи объектов в эксплуатацию в сфере строительства. В то же время, все это учитывает «Гермес». «На наш взгляд, других таких всеобъемлющих российских решений пока нет», – комментирует Андреева ситуацию с отечественными аналогами.