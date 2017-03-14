ИТ-директора крупнейших банков соберутся на конференции CNews. Регистрация

В 2015 г. количество кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, сократилось с 834 до 733.

В 2016 г. процесс сокращения числа банков получил продолжение. Одновременно ухудшилось качество их кредитных портфелей.

Негативная динамика также наблюдается в отношении суммарных банковских активов. В тоже время свои плоды приносят шаги, направленные на оздоровление финансового сектора, предпринятые регулятором и представителями банковской отрасли.

Сегодня российская банковская отрасль доказала, что имеет достаточный запас прочности, и серьезных потрясений на финансовом рынке в ближайшее время ожидать не стоит. Очередные подтверждение этого вы услышите на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2017».





Вопросы к обсуждению:

Нужны ли банкам инновации в кризис?

Каковы итоги 2016 г. для сегмента ИТ в финансовом секторе?

Какие ИТ-проекты оказались наиболее востребованными?

Как прошедшие в банках сокращения сказались на рынке ИТ-специалистов?

Насколько эффективно использование аутсорсинга и облачных технологий?

Как повысить конкурентоспособность банка с помощью ИТ?

Какое влияние на автоматизацию банков оказывают требования регулятора?

Готовы ли банки уходить в онлайн?

Насколько востребованы российские аналоги западных решений в финансовом секторе?

Каким будет рынок ИТ в финансовом секторе в 2017 г.?

Какие технологии до сих пор остаются для российских банков технологиями будущего?

Подтвердили выступления:

Максим Белоусов, заместитель председателя правления банка «Уралсиб»

Алексей Лобачев, директор департамента информационных технологий НПФ «Благосостояние»

Игорь Густомясов, заместитель директора ЦК по стратегическим разработкам «Сбербанк-технологии»

Екатерина Фроловичева, начальник центра технологических инноваций Сбербанка

Денис Музычкин, заместитель председателя правления ЯР-Банка

Михаил Мирошниченко, директор по информационным технологиям ЯР-Банка

Алексей Зарьянов, директор направления по развитию малого бизнеса Дирекции информационных технологий банка «ФК открытие»

Оксана Леонова, директор департамента развития продуктов блока развития малого бизнеса, банк «ФК Открытие»

Евгений Поляков, директор по электронному бизнесу УК «Альфа-капитал»

Вячеслав Бутыркин, директор центра развития АСУБП «Сбербанк-технологии»

Андрей Давыдов, начальник управления автоматизации банковской деятельности Росэнергобанка

Илья Титов, управляющий директор Модульбанка

Максим Козлов, генеральный директор «Фабрики юзабилити»

Даниил Мизун, директор по информационным технологиям «Домашних денег»

Михаил Кузнецов, директор по продажам компании GridGain, Russia/CIS

Алим Каранашев, начальник отдела информационной безопасности АБ «Аспект»

Дмитрий Поляков, начальник управления ИТ-операций и инфраструктуры Touch Bank

Игорь Хомков, глава представительства Россия, Белoруссия, Казахстан, Dynatrace

Павел Андрианов, директор департамента развития информационных технологий Национального расчетного депозитария.

Более подробное описание мероприятия на сайте.