«Готовьтесь удалить WhatsApp и Viber»: в Telegram появились голосовые звонки

Пользователям бета-версии мессенджера Telegram стала доступна функция голосовых звонков. Разработчики пока затрудняются сказать, когда услуга станет доступна в полнофункциональном режиме.

Тестирование голосовых звонков в Telegram

В мессенджере Telegram началось тестирование звонков. Пока функция доступна лишь пользователям бета-версии сервиса.

Как сообщили создатели группы Telegram News в соцсети «Вконтакте», голосовые вызовы будут шифроваться end-to-end, пока будут доступны лишь личные звонки, без групповых, функции отключить микрофон и включить громкую связь, а также возможность указать, кому разрешено звонить (например, только пользователям, указанным в контактах).

Пользователям доступна функция отключения звонков «Disconnected Calls». Предположительно звонки будут и на официальное приложение мессенджера для настольных ОС - Telegram Desktop.

Администраторы группы уточнили, что функции неокончательные, и некоторые могут быть пока недоступны. Возможность звонков разработчики назвали «главным обновлением года», однако пока затруднились сказать, когда функция начнет работать в полнофункциональном режиме. «У WhatsApp, например, заняло почти год между объявлением о реализации звонков и выпуском», - пояснили создатели группы.

В конкурентной борьбе

Администраторы Telegram News приложили инструкцию для тестирования звонков. Желающим опробовать эту функциональность необходимо установить последнюю версию Telegram Beta.

Входящий звонок в бета-версии Telegram

Затем нужно перейти в настройки и нажать «Switch Backend» и зарегистрироваться на тестовом сервере. После этого пользователь может попросить кого-нибудь позвонить ему – после набора номера должен появиться значок телефонной трубки.

В группе отмечают, что вызовы уже тестируются: «качество звонков хорошее с мобильника и на отлично по Wi-Fi, без всякой задержки». «Готовьтесь удалить WhatsApp, Viber и прочую ерунду», - пишут админы Telegram News.

Пользователи мессенджера ответили, что добавление групповых звонков бросило бы вызов еще одному серьезному конкуренту – Skype.

Судя по предварительным отзывам, пользователей прежде всего волнуют два вопроса. Во-первых, не всем удается сразу подключить себе новую функцию, а во-вторых - интересуются, насколько надежно шифрование канала. Официальных комментариев от разработчиков Telegram пока не было.

Не приоритетное обновление

Весной 2015 г. разработчики мессенджера подтверждали в официальном Twitter-аккаунте работу над функцией зашифрованных звонков, однако отмечали, что она не является на тот момент для Telegram приоритетной. В январе 2017 г., отвечая в Twitter на вопрос журналиста издания Venture Beat о перспективе голосовой связи в мессенджере, создатель Telegram Павел Дуров фактически подтвердил ее скорое появление: «Она будет!».