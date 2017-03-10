Microsoft выпускает ARM-сервер, чтобы подвинуть Intel на рынке серверов
Microsoft тестирует версию ОС Windows Server, предназначенную для ARM-совместимых серверов. Одновременно компания разрабатывает ARM-сервер под названием Project Olympus. Продукты создаются в партнерстве с Qualcomm и Cavium. Специализированные СМИ считают, что эта инициатива может потеснить Intel на рынке серверов.
Windows Server для ARM-серверов
Компания Microsoft разработала версию операционной системы Windows Server, предназначенную для серверов, которые базируются на процессорах архитектуры ARM. Это существенно расширит перечень ПО, совместимого с ARM-серверами, и, следовательно, поставить под угрозу положение Intel как лидера рынка серверов, пишет ресурс Bloomberg. Изначально архитектура ARM (Advanced RISC Machine) разрабатывалась для мобильных устройств, в результате чего она отличается повышенной энергоэффективностью. Ее лицензирует производителям чипов британская компания ARM.
Windows Server для ARM-серверов разрабатывалась в сотрудничестве с производителями чипов Qualcomm и Cavium. В отличие от Intel и AMD, отдавших предпочтение другой архитектуре, эти вендоры продолжают разработку ARM-совместимых серверных процессоров. По словам Джейсона Зандера (Jason Zander), вице-президента облачного подразделения Microsoft, сейчас ARM-сервера под управлением Windows Server проходят тестирование, которое включает в себя поиск и хранение данных, машинное обучение и работу с большими данными.
Microsoft уже продемонстрировала работу Windows Server с такими серверными процессорами архитектуры ARM как 48-ядерный 10 нм Qualcomm Centriq 2400 и 64-битный ThunderX2 ARMv8-A от Cavium. Демонстрация состоялась на конференции Open Compute Project Summit 2017, только что прошедшей в Санта-Кларе, США.
ARM-сервер Project Olympus
На этой же конференции Microsoft представила проект нового ARM-совместимого сервера, который получил название Project Olympus. По словам компании, все решения, использованные в его разработке, являются открытыми, поэтому он может быть свободно использован или модифицирован другими вендорами.
Компоненты для Project Olympus будут производить такие вендоры как Qualcomm, Intel, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Advanced Micro Devices, Samsung Electronics и другие. В частности, Project Olympus будет работать со встраиваемым чипом от Nvidia, который будет отвечать за вычисления в области искусственного интеллекта (AI). По словам гендирктора Nvidia Хуана Жэньсюня (Jen-Hsun Huang), это будет «AI-суперкомпьютер в облаке», воспользоваться которым сможет каждый, кто заплатит.
Специфика конкуренции
Microsoft намерена использовать ARM-серверы в своем облачном сервисе Azure, что должно привести к сокращению расходов на его поддержку, в частности, за счет энергоэффективности ARM-архитектуры. Это поможет компании оставаться конкурентоспособной в борьбе с Amazon и Google. Точные сроки и масштабы внедрения ARM-серверов в Azure вендор пока не называет.
Microsoft является очень крупным покупателем серверных чипов – больше покупает только Amazon. Сейчас 99% рынка серверов контролирует Intel. Продажа серверных чипов является самым надежным источником дохода компании, особенно в условиях сокращения спроса на процессоры для ПК. В 2016 г. выручка подразделения Intel, которое занимается производством серверного оборудования, достигла $17,2 млрд, при этом операционная прибыль составила $7,5 млрд.
Если Microsoft отдаст предпочтение другим производителям, доля Intel на этом рынке может существенно сократиться, а показатели – ухудшиться. Прецеденты существуют – например, в прошлом месяце производитель компьютерной техники Hewlett Packard Enterprise, объясняя квартальный спад продаж, в качестве причины указал «значительное падение спроса» со стороны одного из крупных заказчиков. Этим заказчиком была Microsoft.
Среди производителей серверных чипов конкуренцию Intel по большому счету может составить только Qualcomm, поскольку у этой компании есть сопоставимые средства для проведения исследований, пишет Bloomberg. По словам Ананда Чандрасекера (Anand Chandrasekher), бывшего топ-менеджера Intel, который сейчас возглавляет серверное подразделение Qualcomm, на то, чтобы догнать Intel на рынке серверов, уйдет несколько лет. Ключевую роль в этом должно сыграть использование архитектуры ARM.