Microsoft выпускает ARM-сервер, чтобы подвинуть Intel на рынке серверов

Microsoft тестирует версию ОС Windows Server, предназначенную для ARM-совместимых серверов. Одновременно компания разрабатывает ARM-сервер под названием Project Olympus. Продукты создаются в партнерстве с Qualcomm и Cavium. Специализированные СМИ считают, что эта инициатива может потеснить Intel на рынке серверов.

Windows Server для ARM-серверов

Компания Microsoft разработала версию операционной системы Windows Server, предназначенную для серверов, которые базируются на процессорах архитектуры ARM. Это существенно расширит перечень ПО, совместимого с ARM-серверами, и, следовательно, поставить под угрозу положение Intel как лидера рынка серверов, пишет ресурс Bloomberg. Изначально архитектура ARM (Advanced RISC Machine) разрабатывалась для мобильных устройств, в результате чего она отличается повышенной энергоэффективностью. Ее лицензирует производителям чипов британская компания ARM.

Windows Server для ARM-серверов разрабатывалась в сотрудничестве с производителями чипов Qualcomm и Cavium. В отличие от Intel и AMD, отдавших предпочтение другой архитектуре, эти вендоры продолжают разработку ARM-совместимых серверных процессоров. По словам Джейсона Зандера (Jason Zander), вице-президента облачного подразделения Microsoft, сейчас ARM-сервера под управлением Windows Server проходят тестирование, которое включает в себя поиск и хранение данных, машинное обучение и работу с большими данными.

Microsoft уже продемонстрировала работу Windows Server с такими серверными процессорами архитектуры ARM как 48-ядерный 10 нм Qualcomm Centriq 2400 и 64-битный ThunderX2 ARMv8-A от Cavium. Демонстрация состоялась на конференции Open Compute Project Summit 2017, только что прошедшей в Санта-Кларе, США.



ARM-сервер Project Olympus

На этой же конференции Microsoft представила проект нового ARM-совместимого сервера, который получил название Project Olympus. По словам компании, все решения, использованные в его разработке, являются открытыми, поэтому он может быть свободно использован или модифицирован другими вендорами.

Использование в серверах энергоэффективных ARM-чипов должно сделать облака дешевле

Компоненты для Project Olympus будут производить такие вендоры как Qualcomm, Intel, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Advanced Micro Devices, Samsung Electronics и другие. В частности, Project Olympus будет работать со встраиваемым чипом от Nvidia, который будет отвечать за вычисления в области искусственного интеллекта (AI). По словам гендирктора Nvidia Хуана Жэньсюня (Jen-Hsun Huang), это будет «AI-суперкомпьютер в облаке», воспользоваться которым сможет каждый, кто заплатит.

Специфика конкуренции

Microsoft намерена использовать ARM-серверы в своем облачном сервисе Azure, что должно привести к сокращению расходов на его поддержку, в частности, за счет энергоэффективности ARM-архитектуры. Это поможет компании оставаться конкурентоспособной в борьбе с Amazon и Google. Точные сроки и масштабы внедрения ARM-серверов в Azure вендор пока не называет.

Microsoft является очень крупным покупателем серверных чипов – больше покупает только Amazon. Сейчас 99% рынка серверов контролирует Intel. Продажа серверных чипов является самым надежным источником дохода компании, особенно в условиях сокращения спроса на процессоры для ПК. В 2016 г. выручка подразделения Intel, которое занимается производством серверного оборудования, достигла $17,2 млрд, при этом операционная прибыль составила $7,5 млрд.

Если Microsoft отдаст предпочтение другим производителям, доля Intel на этом рынке может существенно сократиться, а показатели – ухудшиться. Прецеденты существуют – например, в прошлом месяце производитель компьютерной техники Hewlett Packard Enterprise, объясняя квартальный спад продаж, в качестве причины указал «значительное падение спроса» со стороны одного из крупных заказчиков. Этим заказчиком была Microsoft.

Среди производителей серверных чипов конкуренцию Intel по большому счету может составить только Qualcomm, поскольку у этой компании есть сопоставимые средства для проведения исследований, пишет Bloomberg. По словам Ананда Чандрасекера (Anand Chandrasekher), бывшего топ-менеджера Intel, который сейчас возглавляет серверное подразделение Qualcomm, на то, чтобы догнать Intel на рынке серверов, уйдет несколько лет. Ключевую роль в этом должно сыграть использование архитектуры ARM.