МТС обогатила АФК «Система» на 4,65 млрд рублей

МТС выкупила у акционеров собственные акции на общую сумму 9,3 млрд руб., в том числе у АФК «Система» было приобретено ценных бумаг на общую сумму 4,65 млрд руб. С начала 2016 г. АФК «Система» заработала на продажи акций МТС $310 млн.

МТС выкупила собственные акции

Компания «Мобильные Телесистемы» (МТС) подвела окончательные итога программы приобретения собственных акций. Программа была запущена 17 января 2017 г. и предполагала выкуп ценных бумаг у миноритарных акционеров с последующих пропорциональным выкупом акций у основного собственника МТС - АФК «Система».

Сначала коридор по выкупу ценных бумаг составлял 253-283 руб. за одну акцию, затем его повысили до 270-290 руб за акцию. Срок действия программы выкупа истек в 10 утра по московскому времени 15 февраля в отношении обыкновенных акций и в 23:59 часов по нью-йоркскому времени 14 февраля для ADS (американские депозитарные акции, в виде них акции МТС торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже).

От желающих продать акции МТС «не было отбоя»

Миноритарные акционеры МТС предложили к выкупу 20,4 млн акций (включая ADS). Это превысило максимальное число акций, который могли быть приобретены в соответствие с условиями выкупа. Данные условия предполагали, что МТС может выкупить до 16 млн собственных акций (включая ADS), что составляет 79% от объема ценных бумаг, предъявленных миноритариями для участия в программе.

МТС выкупила у акционеров свои акции на 9,3 млрд руб. из них у АФК «Система» на 4,65 млрд руб.

В результате МТС приобретала ценные бумаги у своих акционеров с коэффициентом 0,79 для пропорционального приобретения. Выкуп проводился по максимально заложенной в коридоре цене - 290 руб. за одну акцию. Всего на выкуп ценных бумаг у миноритарных акционеров МТС потратила 4,65 млрд руб.

АФК «Система» также продала акции МТС

В числе прочего МТС в соответствии с условиями программы выкупа акций приобрела 16 млн собственных акций у АФК «Система» (сделка была осуществлена с «дочкой» корпорации - Sistema Finance). На это было потрачено 4,65 млрд руб.

Всего МТС в рамках программы выкупа приобрела 32 млн собственных акций, что составляет 1,6% от общего числа ценных бумаг компании. Общая сумма приобретения составила 9,3 млрд руб.

Вторая попытка скупки собственных акций

Напомним, что первоначально программа выкупа собственных акций была запущена МТС в октябре 2016 г.

Тогда планировалось, что МТС потратит на эти цели до 10 млрд руб, в том числе на сумму до 4,9 млрд руб. будут приобретены ценные бумаги у миноритарных акционеров и на сумму до 5 млрд руб. у АФК «Система». Ценовой коридор был установлен на уровне от 199 руб. до 299,9 руб. за одну акцию.

Однако по итогам программы выкупа, которые подведены в конце 2016 г, выяснилось, что минотарные акционеры неохотно избавлялись от собственных акций. Тогда МТС выкупила у миноритариев около 1,5 млн собственных акций по цене 229 руб. за акцию, общая сумма затрат составила 345 млн руб. Вслед за этим МТС выкупила у АФК «Система» эквивалентное число собственных акций за 355 млн руб. То есть всего МТС на тот момент потратила на собственные акции 700 млн руб., купив на них 3 млн ценных бумаг (0,3% от общего числа).

После этого МТС решила провести второй этап выкупа собственных акций с увеличенной ценой приобретения. Теперь же общие затраты МТС на приобретение собственных акций в рамках двух программ выкупа составили 10 млрд руб., приобретя за них 1,9% от общего числа акций. В том числе у АФК «Система» было приобретено акций на общую сумму 5,35 млрд руб.

Как АФК «Система» продает акции МТС, не теряя контроля

Кроме того, АФК «Система» в 2016 г. дважды продавала на рынке акции МТС: первый раз на $123 млн, второй раз - на $100 млн .

Если пересчитать сумму, вырученную АФК «Система» от нынешней сделки с МТС, по текущему курсу, то всего АФК «Система» заработала за счет продажи акций МТС $310 млн.

Несмотря на череду сделок по продаже акций МТС, эффективная доля владения АФК «Система» в МТС все равно остается контрольной - чуть более 50%. После первой сделки по продаже акций МТС, совершенной АФК «Система» в 2016 г., МТС ликвидировала офшор MTS Bermuda Finance, владевший 3,3% акций оператора. Это позволило АФК «Система» осуществить вторую продажу акций МТС.

Теперь же формально доля в АФК «Система» в МТС снизилась до 48,9%. Но поскольку МТС сама выкупила собственные акции, то, за вычетом образовавшегося квазиказначейского пакета акций, эффективная доля владения АФК «Система» в МТС останется прежней - 50,03%.