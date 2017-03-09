В Windows 10 появилась реклама

Просматривая свои папки, пользователи Windows 10 теперь будут видеть рекламное объявление, которое предлагает им купить место в облачном хранилище OneDrive объемом 1 ТБ. Это хранилище изначально встроено в Windows 10, каждый пользователь имеет право бесплатно хранить там файлы общим объемом до 5 ГБ. Рекламу можно отключить, но тогда OneDrive не сможет присылать действительно важные уведомления.

Реклама OneDrive в файловом менеджере

Microsoft вставила рекламу своего облачного хранилища OneDrive прямо в файловый менеджер операционной системы Windows 10, сообщает ресурс ExtremeTech. Во время просмотра своих папок пользователь теперь видит предложение оформить подписку Office 365 Personal, по условиям которой он может использовать 1 ТБ памяти OneDrive за $6,99 в месяц. В стоимость также входит использование программ Word, Excel и PowerPoint для ПК.

Как вариант, предлагается пакет Office 365 Home, который предоставит по 1 ГБ хранилища каждому из пяти домашних компьютеров за $100 в год. Это самые лучшие условия использования облачного хранилища, гласит реклама. Объявление можно убрать, нажав под ним кнопку «Не сейчас», но через некоторое время оно появится снова.

Как это отключить насовсем

Рекламу OneDrive можно отключить насовсем. Для этого нужно зайти в пункт «Просмотр» в меню файлового менеджера, выбрать там подпункт «Свойства», далее – подпункт «Изменить свойства папки и поиска». В открывшемся окне нужно снять отметку с пункта «Показывать уведомления поставщика синхронизации». После этого менеджер перестанет показывать уведомления от OneDrive – все, в том числе действительно важные.

Хранилище OneDrive по умолчанию встроено в Windows 10, причем удалить его очень сложно. Пользователь имеет право бесплатно хранить там файлы общим объемом до 5 ГБ.

Раздражающие особенности Windows 10

Создавая Windows 10, разработчики Microsoft встроили рекламу непосредственно в операционную систему. Объявления показываются несколькими способами. Например, в меню «Пуск» можно увидеть рекламу приложений из Windows Store, а периодически всплывающие сообщения напоминают пользователю, что браузер Microsoft Edge более экономно расходует ресурсы батареи, чем Google Chrome. Обилие рекламы стало причиной критики Windows 10 со стороны пользователей, отмечает ресурс Digital Trends.

Рекламное уведомление OneDrive отображается прямо в файловом менеджере Windows 10

У Windows 10 есть и другие особенности, которые не нравятся пользователям. Например, то, что через эту систему компания собирает информацию о своих покупателях, или то, что система обновляется автоматически и принудительно. Microsoft обещает разобраться с этими недостатками в ближайшем обновлении для разработчиков, которое выйдет в апреле 2017 г.

Проблема обновлений

Необходимость принудительных обновлений Microsoft объясняет соображениями безопасности – это самый простой способ сделать так, чтобы все новые патчи своевременно оказывались на своих местах. Пользователей не устраивает то, что процесс обновления неконтролируемо запускается прямо во время работы, что приводит к потере времени и, возможно, данных, так как не все приложения оказываются закрыты должным образом к моменту перезагрузки.

Компания обещает сделать так, что загрузка обновлений будет меньше сказываться на быстродействии устройства. Сократится также количество перезагрузок и общее время установки обновления. Более того, у пользователя появится возможность задавать время обновления в специальном диалоговом окне и откладывать его на срок до трех дней.

Проблема приватности

Также в следующем обновлении для разработчиков компания обещает дать пользователю более широкие полномочия в выборе настроек приватности. Кроме того, он будет получать более подробные сведения о том, какая именно информация о нем передается в компанию.

Вопросами защиты приватности в Евросоюзе занимается специальный орган – Рабочая группа по вопросам защиты физических лиц при обработке персональных данных, более известная как Рабочая группа 29-ой статьи. Группа дважды направляла в Microsoft письма, в которых выражала неудовольствие политикой компании в отношении сбора приватных данных в Windows 10. Последнее письмо датируется февралем 2017 г. Оно было отправлено год спустя после первого письма, поскольку Евросоюз посчитал, что изменений, внесенных разработчиками в систему за этот период, недостаточно для полноценной защиты персональной информации.