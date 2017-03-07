IDC впервые посчитала, сколько в России платят за исследования киберкриминала

Компания IDC опубликовала свое первое исследование российского рынка услуг по исследованию киберугроз. Объем рынка в 2016 г. составил $14,17 млн. Главными игроками являются Group-IB, Positive Technologies и «Лаборатория Касперского».

Рынок исследования киберугроз

Объем рынка услуг по исследованию киберугроз в России составил в 2016 г. $14,17 млн, что на 23,1% больше, чем в 2015 г. При этом лидирующее положение на рынке занимает компания Group-IB. На втором и третьем местах находятся компании Positive Technologies и «Лаборатория Касперского». Вместе тройка лидеров генерирует более 70% от объема рынка.

К таким выводам пришла исследовательская компания IDC в отчете Russia Threat Intelligence Security Services 2016 Market Analysis and 2017-2021 Forecast. Это первый анализ российского рынка исследования киберугроз, проведенный компанией. В ходе исследования IDC оценила объемы продаж и доли рынка основных игроков, распределение продаж по отдельным сегментам, а также составила прогнозы развития рынка до 2021 г. и проанализировала факторы этого развития. Напомним, ранее компания опубликовала свое первое исследование российского рынка защиты от DDoS-атак.

По словам Дениса Масленникова, старшего аналитика IDC Россия и СНГ, услуги по исследованию киберугроз – это один из самых сложных сегментов всего рынка информационной безопасности. Компании-исследователи способны обеспечить клиентам защиту от киберугроз высокого уровня сложности. По мнению Масленникова, в будущем таких угроз станет больше, а значит, соответствующие услуги будут более востребованными. На основании этого IDC прогнозирует стабильный рост данного рынка в следующие пять лет.

Лидеры рынка: Group-IB

Group-IB – это международная компания, созданная в 2003 г. в Москве. Фирма занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений и случаев мошенничества. С 2010 г. по 2013 г. входила в состав LETA Group. В 2010 г. при компании была организована «Лаборатория компьютерной криминалистики», в 2011 г. – создан круглосуточный центр быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности «CERT-GIB».

В 2016 г. на исследования киберугроз в России было потрачено $14,17 млн.

В 2014 г. была включена исследовательской фирмой Gartner в топ-7 компаний в области Cyber Intelligence. Принимала участие в расследовании деятельности преступных группировок Anunak/Carbanak, Carberp, Hodprot и других, занимавшихся хищением денежных средств. Имеет соглашение о сотрудничестве с Европолом, заключенное в 2015 г.

Достижения «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» – это международная компания, основанная в 1997 г. Евгением Касперским. Занимается созданием ПО, защищающего от вредоносных программ, спама и хакерских атак. Работает более чем в 200 странах мира, главный офис находится в Москве, штат насчитывает 3300 сотрудников. По собственным данным «Лаборатории», сейчас ее продукты используют 400 млн пользователей и 270 тыс. корпоративных клиентов по всему миру.

В феврале 2017 г. «Лаборатория» в шестой раз подряд попала в число «лидеров» в «магическом квадрате» компании Gartner в категории Endpoint Protection Platforms (решения для защиты конечных устройств). В декабре 2016 г. глава отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории» Руслан Стоянов был арестован ФСБ в рамках дела о государственной измене. В январе 2017 г. компания сообщила, что инкриминируемое Стоянову дело относится к тому периоду времени, когда он не являлся сотрудником компании.

Чем занимается Positive Technologies

Positive Technologies – это международный разработчик ПО для обеспечения кибербезопасности. Основанная в 2002 г., компания имеет главный офис в Москве, региональные – в Бостоне и Лондоне. Самые известные продукты – система контроля защищенности и соответствия стандартам MaxPatrol, система анализа защищенности XSpider, система для выявления уязвимостей PT Application Inspector и сетевой экран PT Application Firewall.

На базе компании работает исследовательский центр Positive Research, который за время своего существования выявил многочисленные уязвимости в продуктах Cisco, Google, Microsoft, Avaya, Citrix, VmWare, Trend Micro и др. Positive Technologies ведет форум информационной безопасности Positive Hack Days.