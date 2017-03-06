Выпущен первый смартфон, который фотографирует во все стороны сразу. Видео

Компания ProTruly выпустила смартфон Darling – первый телефон, оснащенный встроенной 360-градусной камерой. Аппарат может вести съемку по всем направлениям одновременно, создавая круговую панораму. Получившиеся фото и видео можно выложить на YouTube или Facebook, которые поддерживают такие форматы.

Смартфон ProTruly Darling

Китайская компания ProTruly выпустила смартфон Darling, оснащенный камерой, которая может снимать полную круговою панораму на 360°. Иными словами, устройство ведет съемку фото и видео сразу во всех направлениях. Это первый в мире смартфон со встроенной 360-градусной камерой. Аппарат был представлен на выставке WMC 2017 в Барселоне.

Полученные панорамные фото можно загружать на YouTube, Facebook и другие сайты, которые поддерживают этот формат. Во время предварительного просмотра на самом смартфоне такое фото имеет вид круга. В конечном счете, эти изображения рассчитаны на совмещение с технологиями виртуальной реальности. Обычно для получения 360-градусной панорамы к смартфонам нужно подключать отдельные камеры, вроде Honor VR Camera от Huawei.

Камеры

В верхней части корпуса Darling имеет две камеры с разрешением 13 МП – на лицевой и тыловой стороне соответственно. Эти камеры, созданные компанией Sony, осуществляют 360-градусную съемку. Диаметр объектива у них больше, чем у обычных камер в смартфонах. За счет этого сам Darling получился необычно длинным. Кроме того, линзы камер очень выпуклые, что может помешать носить аппарат в кармане, отмечает ресурс The Verge.

Камеры Darling работают с приложениями для круговой съемки, например, Insta360. Смартфон за доли секунды совмещает изображение, полученное с двух объективов, в круговую панораму, поэтому на экран оно выводится уже в 360-градусном виде.

Из-за массивной 360-градусной камеры ProTruly Darling имеет удлиненную форму

Darling имеет также стандартный набор камер, который делают обычные фото и видео. Разрешение обыкновенной тыловой камеры составляет 13 МП, фронтальной – 8 МП.

Другие характеристики

Darling получил экран с диагональю 5,5 дюйма и разрешением 1920 x 1080 пикселей (стандарт Full HD). Аппаратной основой стал 10-ядерный процессор MediaTek Helio X20 MT6797 с тактовой частотой до 2,5 ГГц. Смартфон имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Емкость аккумулятора составляет 3560 мАч. Darling оборудован портом USB-C, аудиоразъемом 3,5 мм и сканером отпечатка пальца. Кроме того, присутствует тепловой датчик, который определяет температуру объектов, если приблизить к ним смартфон. Устройство работает под управлением ОС Android 6.0 Marshmallow.

Darling выпущен в двух версиях – обычной и декорированной. Последняя отличается дорогим дизайном – аппарат инкрустирован итальянской кожей, золотом общим весом в 3,08 грамма, а также 4 бриллиантами. В стандартной версии сканер отпечатка пальца расположен на тыловой панели корпуса, в декорированной – встроен в кнопку «домой». На другие характеристики отличие между моделями не распространяется.

Относительно цены данные источников расходятся: ресурс China Daily сообщает, что стандартный Darling стоит $600, а декорированный – $1300, в то время как издание Mashable определяет цены в $500 и $800 соответственно.