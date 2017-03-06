Uber годами следит за чиновниками, чтобы не подавать им такси

Компания Uber использует программу Greyball, которая отслеживает связь между пассажирами и госведомствами, настроенными против компании. Если пассажир – потенциальный инспектор, проводящий облаву на водителей Uber, такси к нему не приедет. Компания считает свою программу легальной, но независимые эксперты в этом сомневаются.

Uber использует ПО против властей

Компания Uber использует программу, позволяющую отказать в обслуживании лицам, которые потенциально могут быть связаны с властями, из-за чего представляют угрозу для компании. Инструмент под названием Greyball отслеживает среди клиентов возможных госслужащих, которые охотятся на водителей Uber, и не пускает к ним такси. Факт обмана властей, установленный изданием The New York Times, был подтвержден самой компанией.

Greyball используется в тех странах, где дешевый такси-сервис Uber встречает сопротивление или подвергается контролю со стороны властей. В основном Greyball работает за пределами США, хотя под его действие подпадают Бостон и Лас-Вегас. Uber активно использует программу в Париже, а также в Австралии, Китае и Южной Корее.

Как работает Greyball

Greyball входит в состав системы «Нарушение условий использования» (VTOS), запущенной Uber в 2014 г., чтобы отслеживать клиентов, враждебно настроенных по отношению к компании. Система отказывает в обслуживании «лицам, которые намерены причинить физический вред водителям, конкурентам, желающим подорвать работу сервиса, и противникам, которые вступают в сговор с властями с целью завлечь водителя в ловушку». Если клиент, вызвавший такси, – это представитель госслужб, проводящий спецоперацию против Uber, он может оштрафовать водителя или конфисковать его транспортное средство. Как правило, компания компенсирует водителю потери, на что уходит часть ее выручки, пишет The New York Times.

Greyball находит на карте госведомства, которые могут проводить операции против Uber, и очерчивает вокруг них условно опасные зоны. Пользователи, которые часто пользуются приложением в таких зонах, считаются потенциальными инспекторами, проводящими облаву. На вызов в такого пользователя водитель Uber не приезжает. При этом компания может показать клиенту в приложении фиктивную машину, которая якобы едет на вызов, или просто сообщить, что авто в данном районе не найдено. Если водитель все-таки приехал, сотрудник Uber звонит ему и сообщает, что поездку нужно прервать.

Компания Uber использует ПО для выявления госслужащих среди клиентов

Greyball использует и другие способы обнаружения потенциальных госслужащих – например, отслеживает связь банковских карт, данные которых введены в приложение, с госведомствами. Также проводится анализ страниц подозрительных клиентов в соцсетях. Кроме того, периодически Uber проверяет точки продажи бюджетных смартфонов, поскольку для проведения спецопераций ведомства обычно закупают самые недорогие аппараты. Сотрудники Uber переписывают номера таких аппаратов. За фильтрацию пассажиров отвечает специальный менеджер, которого Uber нанимает отдельно для каждого нового города.

Юридическая сторона вопроса

Использование Greyball санкционировано юридическим отделом Uber, в частности, его директором Саль Ю (Salle Yoo). Также о проекте осведомлен старожил компании, вице-президент по глобальным операциям Райан Грейвс (Ryan Graves). При этом Greyball является корпоративной тайной. Информацией о нем с изданием The New York Times на условиях анонимности поделились 4 бывших и нынешних сотрудника Uber. В целом в компании о проекте знает около 50 человек, и некоторые задаются вопросом, насколько это легально.

По словам Питера Хеннинга (Peter Henning), профессора юриспруденции из Университета Уэйна, использование Greyball можно расценивать как нарушение федерального Акта о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении, принятого в США в 1986 г., а также как противодействие ряду локальных законов. Нидерландский политик и член Европейского парламента Мариэтте Шааке (Marietje Schaake) сообщила, что направила в Европейскую комиссию письмо с вопросом, собирается ли комиссия расследовать законность применения Greyball.

Столкновения Uber с властями и гражданами

Использование Greyball против чиновника впервые было зафиксировано властями в конце 2014 г., когда в Портленде, США, сотрудник правоохранительных органов Эрик Ингланд (Erich England) попытался вызвать такси Uber в ходе спецоперации против компании. На тот момент Uber только начинала разворачивать свой сервис в Портленде, где он позже был на три месяца объявлен вне закона. Проводя операции против компании, местные госслужащие неоднократно вызывали такси, притворяясь обычными пассажирами. Примечательно, что Ингланд такси так и не дождался. По словам мэра Портленда Теда Уилера (Ted Wheeler), используя Greyball, компания намеренно препятствует работе местных властей по защите граждан.

Чиновник из Портленда рассказывает, как ждал такси Uber, но не дождался

Изначально VTOS разрабатывался не для обнаружения потенциальных полицейских, а для обеспечения безопасности в городах, где проводились протесты против Uber, участники которых могли напасть на водителя. Например, в 2015 г. парижские таксисты активно протестовали против использования Uber в городе. Во время столкновений дело дошло до того, что автомобили Uber били железными прутьями, а водителей захватывали в заложники, о чем сохранились свидетельства пассажиров.

Почему власти не любят Uber

Uber предоставляет пассажирам различные сервисы. Например, более дорогая услуга Black Car позволяет найти водителя, у которого есть лицензия на осуществление коммерческих перевозок. Но более дешевый сервис UberX принимает в ряды водителей Uber всех, кто прошел минимальную проверку личности и осмотр транспортного средства. Это вызывает у граждан опасения, что такие поездки небезопасны.

Кроме того, осуществление пассажирских перевозок без коммерческой лицензии, как правило, слабо или никак не регулируется местным законодательством. Тем не менее, многие водители традиционно «подрабатывают» нелегальными перевозками. Пробиваясь на новые рынки, Uber быстро собирает таких водителей, включает их в UberX и начинает на них зарабатывать прежде, чем местное законодательство успевает на это отреагировать. Из-за этого у компании в разное время возникали проблемы с властями Остина, Филадельфии, Тампы и других городов США, а также за границей.