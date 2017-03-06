Motorola желает возродить легендарную сверхтонкую «раскладушку» Razr V3

Сверхтонкий и культовый

Вслед за компанией Nokia, возродившей легендарный мобильный телефон 3310, тренд интереса к винтажной сотовой технике может поддержать Lenovo, реанимировав не менее легендарный телефон-раскладушку Motorola Razr V3.

Напомним, на выставке MWC 2017 Nokia представила новую версию дебютировавшего в 2000 г. «мобильника» 3310, представленная на выставке в Барселоне. Телефон внешне напоминает предшественника, однако стала меньше и тоньше, его цвета стали ярче, кроме того, улучшились его технические характеристики.

Занятое выпуском мобильных телефонов подраздеоение Motorola Mobility в 2014 г. было приобретено китайской Lenovo. К тому времени пионер выпуска мобильных гаджетов занимал лишь девятое место на мировом рынке.

Раскладывающийся телефон Motorola Razr V3 стал одним из самых успешных продуктов компании, в первую очередь, из-за модного «статусного» дизайна: гаджет был сверхтонким (толщиной 13,9 мм), а его клавиатура подсвечивалась.

В 2004-2005 гг. он стал вторым сотовым телефоном в мире по объемам продаж. В частности, 2004 г. было продано более 130 млн Razr, в то время, как Nokia за тот же год продала лишь 126 млн 3310. Впоследствии журнал Forbes внес Razr в список «самых культовых телефонов мира».

Китайцы присмотрелись к винтажу

На днях исполнительный директор Lenovo Янь Юанцинь (Yang Yuanqing) заявил, что возрождение «раскладушки» может способствовать привлечению интереса к бренду Motorola пользователей развитых рынков, к примеру, США.

Lenovo хочет оседлать моду на ностальгию, перевыпустив тонкую раскладушку Motorola Razr V3

«Если Razr является хорошим телефоном, мы должны подумать, как сможем использовать это. Но какой бы «камбэк» мы ни устроили, это, безусловно, должен быть более мощный аппарат, чем оригинал», - приводит слова Янь Юанциня International Business times.

Успешное возвращение Razr может дать Lenovo преимущество в конкурентной борьбе с лидерами китайского рынка мобильной техники, Huawei и Oppo. Сейчас выручка Lenovo падает – за три последних месяца 2016 г., включая декабрь, она снизилась на 23%, составив $2,2 млрд.

Между тем, аналитики не исключают, что на винтажные мобильные бренды обратят внимание и китайские конкуренты Lenovo. «В какой-то момент Huawei, Vivo или Oppo могут прийти к мысли, что покупка существующего международного бренда станет лучшим способом для расширения присутствия на рынке», - сказал в беседе с Reuters специалист Strategy Analytics Нил Моустон (Neil Mawston). По мнению экспертов, возрождение китайскими хайтек компаниями старых, но популярных моделей сотовых может стать новым трендом.