Motorola желает возродить легендарную сверхтонкую «раскладушку» Razr V3
Сверхтонкий и культовый
Вслед за компанией Nokia, возродившей легендарный мобильный телефон 3310, тренд интереса к винтажной сотовой технике может поддержать Lenovo, реанимировав не менее легендарный телефон-раскладушку Motorola Razr V3.
Напомним, на выставке MWC 2017 Nokia представила новую версию дебютировавшего в 2000 г. «мобильника» 3310, представленная на выставке в Барселоне. Телефон внешне напоминает предшественника, однако стала меньше и тоньше, его цвета стали ярче, кроме того, улучшились его технические характеристики.
Занятое выпуском мобильных телефонов подраздеоение Motorola Mobility в 2014 г. было приобретено китайской Lenovo. К тому времени пионер выпуска мобильных гаджетов занимал лишь девятое место на мировом рынке.
Раскладывающийся телефон Motorola Razr V3 стал одним из самых успешных продуктов компании, в первую очередь, из-за модного «статусного» дизайна: гаджет был сверхтонким (толщиной 13,9 мм), а его клавиатура подсвечивалась.
В 2004-2005 гг. он стал вторым сотовым телефоном в мире по объемам продаж. В частности, 2004 г. было продано более 130 млн Razr, в то время, как Nokia за тот же год продала лишь 126 млн 3310. Впоследствии журнал Forbes внес Razr в список «самых культовых телефонов мира».
Китайцы присмотрелись к винтажу
На днях исполнительный директор Lenovo Янь Юанцинь (Yang Yuanqing) заявил, что возрождение «раскладушки» может способствовать привлечению интереса к бренду Motorola пользователей развитых рынков, к примеру, США.
«Если Razr является хорошим телефоном, мы должны подумать, как сможем использовать это. Но какой бы «камбэк» мы ни устроили, это, безусловно, должен быть более мощный аппарат, чем оригинал», - приводит слова Янь Юанциня International Business times.
Успешное возвращение Razr может дать Lenovo преимущество в конкурентной борьбе с лидерами китайского рынка мобильной техники, Huawei и Oppo. Сейчас выручка Lenovo падает – за три последних месяца 2016 г., включая декабрь, она снизилась на 23%, составив $2,2 млрд.
Между тем, аналитики не исключают, что на винтажные мобильные бренды обратят внимание и китайские конкуренты Lenovo. «В какой-то момент Huawei, Vivo или Oppo могут прийти к мысли, что покупка существующего международного бренда станет лучшим способом для расширения присутствия на рынке», - сказал в беседе с Reuters специалист Strategy Analytics Нил Моустон (Neil Mawston). По мнению экспертов, возрождение китайскими хайтек компаниями старых, но популярных моделей сотовых может стать новым трендом.