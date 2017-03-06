Конференция CNews: «ИТ-решения на транспорте и в логистике»

18 апреля 2017 г. СNews и организатор выставки TransRussia/TransLogistica компания ITE проведут конференцию «ИТ-решения на транспорте и в логистике».

18 апреля 2017 г. в Москве, в рамках выставки TransRussia/TransLogistica состоится однодневная конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» - совместный проект издания о высоких технологиях СNews и организатора выставки ITE.

Российская транспортная отрасль характеризуется сразу несколькими сценариями развития. В области авиасообщения реализуется крупная инвестиционная программа, связанная с подготовкой к чемпионату мира по футболу. На железнодорожном транспорте готовится ряд беспрецедентных проектов по строительству путей сообщения нового поколения. В то же время автотранспортная инфраструктура переживает не лучшие времена – объемы строительства новых дорог сокращаются. Переломить ситуацию призвана система «Платон». Все перечисленные сценарии предполагают активное использование ИТ.

В целом российская транспортная отрасль в 2016 г. пребывала в стагнации. Любые крупные объекты с государственным участием, будь то новые скоростные трассы или аэропорты, строились с горизонтом планирования в 2-3 года, и бюджет на них был зафиксирован в рублях. При резком замедлении динамики роста рынка и последующем удорожании импортного производства масштабные проекты сбавляли темп, а менее значимые были отложены.

Однако серьезных проектов, например, по модернизации аэропортов, расширению терминалов и строительству новых авиахабов в рамках подготовки к Чемпионату мира 2018, это коснулось в меньшей степени.

По оценке экспертов, доля затрат на информационные технологии в капитальных затратах транспортных компаний составляет несколько процентов, а при реализации новых проектов эта цифра достигает 10–15%. При этом опрошенные CNews эксперты полагают, что большая часть ИТ-пирога приходится на сегменты железных дорог и воздушного транспорта.

Вопросы для обсуждения:

ИТ-решения в транспортной отрасли: новые экономические условия.

Насколько актуальна задача оптимизации затрат средствами ИТ и какие технологии здесь наиболее эффективны?

Насколько востребовано импортозамещение на транспорте?

Использование облачных технологий в транспортной отрасли.

Интеграция в логистику высоких технологий (беспилотники, прототипы беспилотный грузовых автомобилей и морских судов, роботы, технологии дополнительной реальности, 3D-печать).

От каких новых технологий возможен наибольший бизнес-эффект в текущей экономической ситуации?

Усилилось ли внимание к системам обеспечения безопасности на транспорте?

Роль ИТ в бизнес-стратегии компаний транспортной отрасли.

Что ждет рынок ИТ в транспортной отрасли в 2017–2018 гг.?

Подтвердили выступления:

Илья Арсентьев, директор по информационным технологиям Pony Express;

Артур Мурадян, исполнительный директор, TRAFT;

Кирилл Власов, генеральный директор, STS Logistics;

Александр Сивирин, руководитель отдела автоматизации, STS Logistics;

Борис Новак, директор департамента ИТ, АО «ОТЛК»;

Александр Фридман, член правления, Atlas Logistics;

Дмитрий Малахов, руководитель отдела программного обеспечения. Modul Co Ltd;

Сергей Шилов, директор по информационным технологиям в странах СНГ и Балтии, GEFCO Russia.

По вопросам участия обращайтесь: Дарья Ермолаева, руководитель деловой программы TransRussia/TransLogistica. Телефон: +7 (499) 750-08-28 доп. 4164, Daria.Ermolaeva@ite-russia.ru.