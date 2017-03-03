Выход смартфонов-флагманов Samsung задерживается из-за брака в 10 нм процессорах

Выдача полезной продукции на производстве чипов по техпроцессу 10 нм остается низкой, из-за чего производители смартфонов не получают эти чипы вовремя. Это заставляет их откладывать релизы своих флагманов. Яркий пример – задержка выхода Galaxy S8, созданного на базе процессоров Exynos 8895 и Snapdragon 835.

Проблема производства 10 нм чипов

Выдача качественной продукции при производстве 10 нм процессоров остается небольшой, что заставляет производителей задерживать поставки этих чипов. Причина – высокий процент брака на производстве. В свою очередь, производители смартфонов, в которых используются 10 нм чипы, откладывают выпуск своих флагманов. Об этом сообщает издание DigiTimes.

Проблемы MediaTek

В частности, речь идет о низком выходе 10 нм процессора Helio X30 от компании MediaTek, который производится на мощностях Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). На выставке MWC 2017 в Барселоне, Испания, MediaTek официально объявила о старте продаж Helio X30. Это первый 10-ядерный процессор с тремя кластерами, который производится по техпроцессу 10 нм. Его производительность выше на 35%, а энергоэффективность – на 50%, чем у предыдущего чипа Helio.

MediaTek сообщила, что устройства на базе Helio X30 реально появятся на рынке только во второй половине 2017 г. По словам операционного директора компании Джеффри Джу (Jeffrey Ju), выход Helio X30 был «немного отложен» из-за сложностей применения техпроцесса 10 нм и низкой выдачи полезного продукта на производстве. По предварительным данным, Helio X30 будет использован при выпуске премиального смартфона Meizu Pro 7. Компания Meizu изначально планировала выпустить смартфон осенью 2016 г., однако впоследствии перенесла дату релиза на весну 2017 г. Также Helio X30, предположительно, станет аппаратной базой китайского смартфона Vernee Apollo 2.

Helio X30 состоит из двух ядер архитектуры ARM Cortex-A73 с частотой до 2,5 ГГц, четырех ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,2 ГГц и четырех ядер ARM Cortex-A35 с частотой до 1,9 ГГц. Он работает с адаптированным под него графическим процессором PowerVR Series7XT Plus, который экономит 60% энергии и работает в 2,4 раза производительнее, чем предыдущее решение. В процессоре реализована интеллектуальная система планирования задач CorePilot 4.0. Также в Helio X30 встроен визуальный процессор, благодаря чему работа с камерой не расходует ресурсы основного и графического чипа.

Чип MediaTek Helio X30, выполненный по техпроцессу 10 нм

Ситуация в Samsung

В похожей ситуации оказалась компания Samsung, которая производит собственный 10 нм процессор Exynos 8895, а также делает чип Snapdragon 835 для компании Qualcomm. По данным DigiTimes, из-за низкой выдачи качественных 10 нм чипов на производстве вендору пришлось отложить выпуск флагмана Galaxy S8, в котором, в зависимости от рынка, будут использоваться оба эти процессора. Galaxy S8 на базе Snapdragon 835 будет продаваться в Северной Америке, на базе Exynos 8895 – в Азии.

Samsung планировала представить Galaxy S8 на MWC 2017, однако в итоге перенесла релиз на конец марта. Причиной этого могут быть как проблемы производства 10 нм чипов, так и более тщательное тестирование флагмана, который выходит вслед за провалом Galaxy Note 7.

Кроме того, компания Meizu изначально собиралась использовать для производства Meizu Pro 7 именно Exynos 8895, а не Helio X30. Однако Samsung не смогла поставить свои процессоры в достаточном количестве, поэтому Meizu заключила контракт с MediaTek, сообщает ресурс Chosun Ilbo.

Exynos 8895 в сравнении с Snapdragon 835

Exynos 8895 является результатом обмена идеями между Samsung и Qualcomm. Использование техпроцесса 10 нм вместо 14 нм позволило добиться экономии энергии на 40% и повышения производительности на 27%. В результате получился 8-ядерный процессор, состоящий из четырех кастомных ядер Mongoose M2 и четырех ядер Cortex-A53. Чип работает с графическим ускорителем Mali-G71. За обработку данных со сканеров радужной оболочки глаза и отпечатка пальца отвечает отдельный модуль. Вычислениями занимается система Samsung Coherent Interconnect.

Snapdragon 835 состоит из восьми ядер Kryo 280, созданных на основе ARM Cortex. Четыре из них имеют частоту до 2,45 ГГц, еще четыре – до 1,9 ГГц. С графикой работает модуль Adreno 540. Специальный сенсор 6DoF призван улучшить работу с виртуальной реальностью. Присутствует сигнальный процессор обработки изображения Spectra 180. Производитель обещает рост энергоэффективности на 50% по сравнению с предыдущими моделями. Первым китайским смартфоном с этим чипом стал Xiaomi Mi6. На нем же будет базироваться следующий флагман компании OnePlus.

Если производители чипов смогут решить проблему брака, то во II кв. 2017 г. аппараты на 10 нм процессорах составят 10% всех смартфонов на рынке. Роста этого показателя ожидать пока не стоит из-за трудностей производства.