Возрожденная Nokia 3310 не будет работать в США

Как выяснилось, «ремейк» легендарного телефона Nokia 3310, на днях представленный финской компанией, не поддерживается американскими стандартами сетей связи. Производитель затрудняется сказать, когда телефон выйдет на рынок США.

Не совпали частотами

Представленный на днях финской компанией Nokia «ремейк» легендарного мобильного телефона Nokia 3310 может не работать на территории США. Как пишет издание Cnet, созданный на производственных мощностях партнера Nokia - HMD Global Oy – «мобильник» не поддерживает американские стандарты связи.

Девайс работает на частоте 900 МГц в сетях 2G, в то время, как в США в этих сетях операторы, к примеру, AT&T, используют частоты 850 МГц и 1900 МГц. «Это не означает, что мы никогда не запустим телефон на американский рынок. Просто в случае США это, очевидно, займет больше времени», - пояснил глава HMD Global по международному маркетингу Патрик Меркантон (Patrick Mercanton). Он добавил, что производство телефона планируется в рамках «глобального запуска», и США находится в списке рассматриваемых стран.

Только для коллекционеров

Производители телефона отметили, что переговоры о поставках Nokia 3310 с американскими операторами велись, в том числе, и на прошедшей в Барселоне выставке MWC 2017 – заинтересованность эта объясняется тем, что большинство мобильной техники в США продается именно через операторов связи.

Теоретически американские поклонники Nokia 3310 могут купить аппарат и через онлайн-магазины вроде Amazon, однако толку будет мало: ни звонить, ни отправлять СМС с его помощью они не смогут.

Гендиректор HMD Арто Нуммела (Arto Nummela) представляет возрожденную Nokia 3310

Журналисты отмечают, что для этого телефон нужно будет адаптировать для работы в американских сетях и пройти необходимую сертификацию. По планам производителей, обновленная Nokia 3310 выйдет на рынок во II квартале 2017 г., однако, когда продажи телефона начнутся в США, и начнутся ли вообще, неизвестно. Россия в списках начала продаж Nokia 3310 значится вместе с другими странами.

Как ожидается, российская презентация Nokia 3310 состоится в апреле или в мае 2017 г. На мероприятии будет названа, в том числе, его стоимость в России.

Обновленная Nokia 3310

Напомним, возрожденная версия дебютировавшего в 2000 г. «мобильника» Nokia 3310, представленная на выставке в Барселоне, внешне напоминает предшественника, однако стала меньше и тоньше. Его цвета стали ярче - от темно-синих и матово-серых моделей до ярких желтых и красных. Телефон будет работать на мобильном ПО Nokia’s Series 30+, оснащен 2,4-дюймовым дисплеем QVGA , двухмегапиксельной камерой и слотом для SD-карт.

С телефона можно будет выходить в интернет, для этого на нем установлен по умолчанию браузер Opera Mini. Для ностальгирующих пользователей разработчики сохранили в гаджете популярную на рубеже веков игру «Змейка». В Европе стоимость телефона составит 49 евро ($52).