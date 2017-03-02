VideoMost начал продавать свой мессенджер с почти открытым кодом

VideoMost распространяет свой мессенджер VideoMost IM по лицензии, имеющей уникальные условия. Заплатив один раз $20 тыс., покупатель может предоставить мобильный клиент мессенджера неограниченному количеству пользователей. При этом заказчик получает исходный код продукта и право его модифицировать.

VideoMost лицензирует мобильный мессенджер

Компания Spirit, выпускающая продукцию под брендом VideoMost, начинает продажи собственного мессенджера VideoMost IM для мобильных устройств по лицензии, которая предполагает раскрытие исходного кода. Об этом рассказал CNews глава компании Андрей Свириденко.

Компания позиционирует этот шаг как отклик на правительственную инициативу по созданию государственного мессенджера. К проекту отечественного защищенного мессенджера «Сибрус», в разработке которого принимает участие VideoMost, новый продукт компании не имеет отношения.

Условия лицензирования

VideoMost уточняет, что, хотя при продаже мессенджера клиент получает его исходный код, он распространяется не как свободное ПО, для него был написан «свой лицензионный договор на 10 страницах». В отличие от свободного ПО, код которого можно изучать, модифицировать и распространять, лицензия VideoMost IM разрешает только изучать и модифицировать продукт. Spirit ссылается на свой 20-летний опыт ведения международного лицензионного бизнеса и заявляет, что умеет «писать очень точные международные договоры».

По лицензии VideoMost IM, компания предоставляет клиентскую часть мессенджера (приложения для Android и iOS) и серверную часть (back-end сервер). Серверную часть можно развернуть на сервере самого заказчика. Лицензия даёт право вносить изменения в исходный код, то есть заказчик может модифицировать продукт под свои нужды, например, создавать на его основе внутрикорпоративный мессенджер, добавлять собственные сервисы, менять дизайн, добавлять фирменные логотипы и т. д.



Мессенджер VideoMost IM и организованная с его помощью видеоконференция

Стоимость лицензии составляет $20 тыс. Это одноразовый платеж, ежемесячные выплаты и выплаты за каждого пользователя отсутствуют. Spirit заявляет, что установила невысокую цену, поскольку заинтересована в максимально широком распространении продукта. VideoMost IM может быть расширен путем добавления звонков и видеоконференций VideoMost, за счет этого компания планирует осуществлять дополнительную монетизацию продукта после продажи.

Число пользователей, которым заказчик может предоставить мобильный клиент мессенджера, не ограничено, но право сублицензии не предоставляется. Второй продукт требует отдельного лицензирования. Кроме того, лицензия не позволяет раздавать сам сервер. Spirit отмечает, что условия, на которых заказчик получает код мессенджера, напоминают лицензию Массачусетского технологического института (MIT), созданную для открытого ПО. При этом продажа продукта происходит по модели freemium (условно-бесплатное ПО).

Покупателями могут выступать операторы связи, корпоративные клиенты и разработчики программных приложений. Компания сообщает, что первые заказчики уже появились, но их имена будут объявлены позже. В настоящий момент Spirit предлагает продукт международным операторам связи на Мобильном конгрессе MWC 2017 в Барселоне. Компания уточняет, что ее продукты на внешних рынках обычно распространяются под брендами клиентов.

Что умеет VideoMost IM

VideoMost IM позволяет обмениваться текстовыми сообщениями, стикерами, фотографиями, вложенными файлами, создавать индивидуальные и групповые чаты. Мессенджер показывает пользователю, что сообщение доставлено и прочитано. Есть возможность запуска файлов внутри самого мессенджера, сообщения можно редактировать или удалять после отправки, а также добавлять их в избранное. Предусмотрено облачное хранение файлов.

Пользователи могут обмениваться контактами и сведениями о своем местонахождении. Есть возможность задавать статус и менять его. VideoMost IM может отправлять уведомления, это отключаемая опция. В своем профиле пользователь может поставить фото, указать имя и добавить краткое описание.

Безопасность связи

VideoMost IM – это не облачный сервис. По условиям лицензии покупатель получает полный исходный код сервера. Если мессенджер используется внутри корпорации или ведомства, заказчик может установить сервера не в облаке у провайдера, а у себя, в закрытом контуре. Это повысит уровень безопасности и предотвратит утечки данных. Трафик данных можно пустить по защищенному VPN-каналу.

Интерфейс администратора позволяет управлять группами участников и задавать права пользователей. Администратор может установить ограничения для каждого пользователя, а также выделить квоты для отдельной организации или подразделения, задать лимиты по количеству пользователей, групп и виртуальных комнат.

Видеоконференции VideoMost

Компания Spirit разрабатывает движки для голоса и видео с 2004 г. Ее основной продукт, сервис видеоконференцсвязи ВидеоМост, был создан в 2010 г. В компании уточняют, что мессенджер VideoMost IM давно является частью ВидеоМоста, просто недавно прошло усиление его мобильной части. Сам мобильный ВидеоМост можно найти в AppStore и в Google Play, но отдельно выкладывать туда мессенджер Spirit пока не планирует. ВидеоМост распространяется по SAAS-лицензии («ПО как услуга»), которая позволяет заказчику проводить видеоконференции, включающие до пяти участников, бесплатно. Плата взимается, если число участников больше пяти.

Мобильный клиент для видеоконференций работает с iOS и Andorid и позволяет разместить до 16 видео-окон на экране смартфона. Также он дает возможность показывать документы, это позволяет проводить корпоративные видеоконференции с мобильных устройств. Сервер VideoMost работает с протоколами SIP/H.323, благодаря чему к нему можно подключать аппаратуру таких производителей как Polycom, Huawei, Avaya и др.