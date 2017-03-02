В список 500 богатейших людей мира впервые ворвался российский ИТ-шник

В рейтинг долларовых миллиардеров мира агентства Bloomberg вошел и закрепился в нем один из основателей Mail.ru Group Юрий Мильнер. Bloomberg считает его единственным россиянином - ИТ-шником в своем рейтинге.

Первый российский ИТ-шник среди 500 богачей мира

В международном рейтинге долларовых миллиардеров агентства Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index, BBI) впервые появился российский предприниматель, чья сфера деятельности определена как «технологии». Им стал основатель Mail.ru Group Юрий Мильнер — владелец группы фондов DST Global и инвестор ряда зарубежных ИТ-проектов, известный также как научный филантроп.

Проведенный CNews анализ регулярных (формируемых в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке) обновлений рейтинга 500 миллиардеров, позволяет полагать, что впервые состояние Миллера пробило порог входа в рейтинг BBI 23 января 2017 г. Сумма его активов тогда составляла $3,54 млрд. С тех пор он поднялся на 483 место списка, его богатство выросло до $3,68 млрд, а график изменения его состояния явно имеет позитивную динамику.

По оценкам CNews, это именно первое вхождение российского ИТ-шника в рейтинг Bloomberg. К примеру, состояние основателя «Яндекса» Аркадия Воложа в пиковый период оценивалось журналом Forbes в $1,7 млрд (2014 г.), а сейчас сократилось до $700 млн (2016 г.).

В Bloomberg Billionaires Index впервые вошел российский бизнесмен, которого агентство относит к чистым ИТ-шникам

Среди россиян есть и другие вошедшие в рейтинг миллиардеры, чей бизнес отчасти связан с ИТ или телекомом, однако Bloomberg сферу их деятельности определяет как «diversified» — бизнесмены, чьи активы диверсифицированы, то есть распределены по разным отраслям.

«Косвенные» российские ИКТ-шники в рейтинге

Наиболее богатым российским бизнесменом, связанным с ИТ косвенно, сейчас является Виктор Вексельберг — глава группы «Ренова» и президент фонда «Сколково», в числе прочих поддерживающего ИТ-инновации в России. Он сейчас занимает 63 место списка с состоянием в $14,8 млрд.

На 40 месте находится партнер Вексельберга, ранее инвестировавший в различные ИТ-проекты, Лев Блаватник с размером активов в $19,4 млрд.

На 68 месте рейтинга с состоянием в $14,2 млрд обосновался Алишер Усманов — владелец корпорации USM Holdings, контролирующей компанию «Мегафон» (доля 56,32%), которая недавно завершила сделку по приобретению контрольного пакета акций Mail.ru Group; в нее входят портал Mail.ru, социальные сети «Одноклассники», «Вконтакте» и «Мой мир», подразделение онлайн-игр и разработчик мобильных игр Pixonic и агрегатор по доставке еды из ресторанов Delivery Club. Кроме того, Усманову принадлежат незначительные доли в нескольких зарубежных ИТ-проектах. Его состояние, по оценкам Bloomberg, за год увеличилось на $68,2 млн или на 0,5%.

На 77 месте с состоянием в $13,5 млрд расположился основной акционер группы Vimpelcom Михаил Фридман. На 133 и 201 местах находятся его партнеры по Vimpelcom Герман Хан и Алексей Кузьмичев с состояниями в $9,32 млрд и $6,94 млрд соответственно.

Кто самый богатый из мировых ИТ-шников

Самым богатым ИТ-шником, а заодно и самым обеспеченным человеком списка Bloomberg в очередной раз стал основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) с состоянием в $86 млрд.

На третьем месте рейтинга — основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос (Jeff Bezos) с активами в $73,9 млрд. Пятая строчка за основателем Facebook Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg). Его богатство оценено в $59,3 млрд.

Девятое место у сооснователя корпорации Oracle Ларри Эллисона (Larry Ellison) со стоимостью активов $45,6 млрд. Сразу за ним следует сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж (Larry Page). Толщина его кошелька доросла до $43,1 млрд. Второй сооснователь Google — выходец из России Сергей Брин — на 12 месте с активами в $42,1 млрд.

На 15 строчке китаец Джек Ма (Jack Ma) —основатель и председатель совета директоров Alibaba Group с состоянием в $36 млрд.