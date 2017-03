Появились первые качественные снимки Samsung Galaxy S8 во всех ракурсах. Фото

Первые качественные фото Galaxy S8

Ресурс BGR опубликовал реальные и качественные фото смартфона Samsung Galaxy S8, который компания должна анонсировать 29 марта 2017 г. На фото новый флагман Samsung показан со всех сторон, кроме тыловой. Это первые изображения Galaxy S8 в высоком качестве и с хорошей детализацией. Начало продаж смартфона намечено на 21 апреля. Ориентировочные цены – $799 за Galaxy S8 и $899 за Galaxy S8 Plus.

Samsung Galaxy S8 отличается закругленными краями – как дисплея, так и самого корпуса. Пространство передней панели корпуса максимально занято экраном. Физическая кнопка «домой» отсутствует, как и отдельные сенсорные кнопки для навигации. Над экраном виден объектив камеры, сканер радужной оболочки глаза и датчик приближения.

Смартфон на фото включен. Видно, что языком ОС выбран китайский. Судя по наличию приложения myAT&T и виджета AT&T Direct TV, конкретно этот аппарат будет продаваться американским оператором сотовой связи AT&T. Фото в профиль доказывает, что в аппарате присутствует аудиопорт 3,5 мм.

Несколько дней назад сеть облетело другое фото Galaxy S8, опубликованное инсайдером Эваном Блэссом (Evan Blass) и, по-видимому, предназначенное для презентации. Однако на нем смартфон был показан только лицевой стороной. Также Galaxy S8 и S8 Plus можно увидеть на полуминутном неофициальном видео, которое не отличается четкостью изображения.

Samsung Galaxy S8, вид спереди

Предполагаемые технические характеристики

По данным таких ресурсов как The Guardian и Venture Beat, флагманы Galaxy S8 и S8 Plus получили экраны с диагональю 5,8 и 6,2 дюйма соответственно. По некоторым сведениям, у Galaxy S8 дисплей плоский, у S8 Plus – изогнутый. Соотношение сторон экрана выбрано нестандартное – 18,5 к 9. Дисплей, выполненный по технологии Super AMOLED, имеет разрешение 2560 х 1440 пикселей (стандарт QHD). От повреждений его защищает стекло Corning Gorilla Glass 5.

Galaxy S8 создан на базе процессора Samsung Exynos 8895 или Qualcomm Snapdragon 835, в зависимости от рынка. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, постоянной – 64 ГБ с возможностью расширения за счет microSD. Основная камера получила разрешение 12 МП, автофокус f/1.7, Авто HDR, Dual Pixel, оптическую стабилизацию изображения и возможность записи 4К-видео. Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП, автофокус f/1.7, а также возможность записи QHD-видео.

В Samsung Galaxy S8 сохранился аудиоразъем 3,5 мм

Аккумулятор Galaxy S8 и S8 Plus имеет мощность 3000 мАч и 3500 мАч соответственно (по другим данным – 3250 мАч и 3600 мАч). Смартфон поддерживает беспроводную зарядку. Устройство работает под управлением ОС Android 7.1.1 Nougat. Помимо разъема 3,5 мм, присутствует порт USB Type-C 3.0. Кроме того, Galaxy S8 получил сканеры отпечатка пальца и радужной оболочки глаза. Смартфон должен соответствовать стандарту защиты от пыли и влаги IP68.

Провал флагмана Galaxy Note 7

Грядущий Galaxy S8 привлекает повышенное внимание потребителей в связи с провалом прошлого флагмана компании – смартфона Galaxy Note 7, который был выпущен в августе 2016 г. Это был первый смартфон на мировом рынке с функцией сканирования радужной оболочки глаза. Его рекомендованная розничная цена в России составляла p64990, но продажи устройства не начинались.

Samsung Galaxy S8, фото в профиль

Первое сообщение о взрыве аккумулятора смартфона во время зарядки появилось 24 августа 2016 г., и уже 2 сентября компания объявила о всемирном отзыве модели. К этому моменту в мире было зарегистрировано 35 случаев взрыва смартфона. После отзыва сообщения о взрывах продолжили поступать, поскольку многие покупатели продолжали пользоваться устройствами. Кроме того, аккумуляторы Galaxy Note 7, проданных после отзыва или высланных на замену, тоже начали взрываться.

В октябре Samsung полностью остановила продажи Galaxy Note 7, призвала владельцев выключить их и вернуть производителю в обмен на флагманские устройства Galaxy S7 или Galaxy S7 Edge с возмещением разницы в цене. Вендор предлагает покупателям Galaxy Note 7 приобрести за полцены Galaxy Note 7 – флагман, который будет выпущен в 2017 г.

Потери Samsung в результате остановки продаж и отзыва Galaxy Note 7 составили около $5,3 млрд за три квартала. Провал флагмана повлек за собой волну сокращений в компании, во время которой было уволено 20% управляющего персонала. Недавно компания сообщила, что собирается повторно продавать отремонтированные Galaxy Note 7, в которых заменен корпус и аккумулятор.