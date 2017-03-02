Google прекратил производство «хромбуков»

Google не будет выпускать новые ноутбуки Chromebook Pixel, равно как и пополнять запасы нынешних Chromebook Pixel 2. После отказа от бренда Nexus в компании намерены посвятить марку Pixel смартфонам.

Chromebook Pixel от Google больше можно не ждать

Google официально приняла решение отказаться от производства своих ноутбуков под торговой маркой Chromebook Pixel. Об этом решении официально объявил Рик Остерло (Rick Osterloh), старший вице-президент Google в рамках Всемирного форума мобильных технологий (MWC 2017) в Барселоне. Модель Chromebook Pixel также будет снята с продажи в онлайн-магазине Google Store.

По словам Рика Остерло, сворачивание производства ноутбуков Chromebook Pixel никоим образом не коснется развития линеек других продуктов под брендом Google Pixel. Рик Остерло особенно подчеркнул, что в планах Google больше не числится выпуск ноутбуков ни под брендом Pixel, ни под каким-либо еще: «Я хотел бы уточнить, что никаких планов для обсуждения на эту тему в настоящее время нет».

В компании также не намерены возобновлять производство ноутбуков Chromebook Pixel 2, которые закончились в розничной продаже еще в августе 2016 г. В определенном смысле это можно рассматривать как полное закрытие и отказ от бренда Chromebook Pixel, по аналогии с закрытым в конце 2016 г. семейством брендированных гаджетов Google Nexus.

Ноутбук Google Chromebook Pixel 2

В то же время, это совсем не означает отказ Google от выпуска новых моделей Chromebook в партнерстве с каким-нибудь OEM-производителем под другой торговой маркой в будущем, равно как и отказ от выпуска собственных моделей Chromebook, но уже под другой торговой маркой. Одной из причин отказа Google от выпуска собственных Chromebook Pixel могла стать высокая стоимость: модель, представленная весной 2015 года, предлагалась по цене от $1300.

Отказ от разработки и производства новых ноутбуков Chromebook Pixel совсем не означает сворачивания самой идеи «хромбуков»: компания планирует продолжить работу над дальнейшим развитием и улучшением операционной системы Chrome OS. Подтверждением этого тезиса можно назвать анонс новых ноутбуков Chromebook Pro, представленных совместно Google и Samsung в январе 2017 г.

Ноутбук Samsung Chromebook Pro

Google Pixel: только смартфоны, и, может быть, планшеты



В настоящее время очевидно лишь одно: Google действительно очень хочет продвигать бренд Pixel в привязке к новым смартфонам, на которые у компании, похоже, большие планы. Кроме того, компания вполне может продолжить выпуск обновленных версий планшетов в серии Pixel C.

Однако основной причиной отказа от дальнейшего развития линейки Chromebook Pixel Рик Остерло все же назвал желание компании сфокусировать свое внимание на разработке аппаратных и программных платформ для смартфонов Pixel.

Уже в этом году ожидаются новые смартфоны Pixel с интегрированной функцией Google Assistant, как у Pixel и Pixel XL, а также рядом других эксклюзивных Android-функций компании.

В настоящее время, согласно различным сообщениям из индустриальных источников, в Google разрабатывают смартфон Pixel 2. Точная дата анонса этого смартфона (или семейства смартфонов) пока неизвестна. Из технических характеристик ожидается более производительный процессор, улучшенная камера и влагозащищенное исполнение корпуса. По данным источников, также можно ожидать появления бюджетных смартфонов под брендом Pixel.

Смартфоны Google Pixel и Pixel XL

В октябре 2016 года Google представила под брендом Pixel два смартфона: Pixel и Pixel XL, по цене $650 и $770, соответственно. Смартфоны выполнены на процессорах Qualcomm Snapdragon 821, оснащены 4 ГБ оперативной памяти и 32/128 ГБ встроенными накопителями.

До России продажи смартфонов Pixel и Pixel XL добрались только в ноябре 2016 г., когда компании «Связной» каким-то образом удалось обойти ограничение на продажи этих моделей по разным странам.