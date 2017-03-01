У «Яндекс.денег» сменился гендиректор и куратор

Сервис электронных платежей «Яндекс.деньги» сменил гендиректора, которым стал выходец из банка «Русский стандарт». Кроме того, со стороны Сбербанка, владеющему 75% компании, в состав совета директоров организации пришел первый зампред правления Лев Хасис.

Смена гендиректора

Генеральным директором сервиса электронных платежей «Яндекс.деньги» стал Иван Глазачев — в прошлом член правления и исполнительный директор банка «Русский стандарт». На этом посту он сменил Марию Грачеву, занимавшую свою должность с марта 2014 г. Она продолжит работать в компании в качестве директора по развитию, которым она была и ранее — до своего повышения. В компании говорят, что она сосредоточится на новых финтех-проектах и исследовании новых рынков.

Ротацию кадров Мария Грачева подтвердила на своей странице в Facebook, где заверила своих читателей в том, что смена руководства — это чаще всего признак грядущих изменений стратегии компании и всегда следствие изменения отношения акционеров к компании. «И в данном конкретном случае мне крайне радостно сообщить, что все неспроста, — продолжает Грачева. — У нас новый куратор в Сбербанке — Лев Хасис (первый зампред правления банка; — прим. CNews)».

Грядущими изменениями стратегии компании и грандиозными планами на будущее объяснила CNews смену руководства и представитель «Яндекс.денег» Евгения Арнаутова. «У Ивана Глазачева огромный опыт развития ключевых для “Яндекс.денег” направлений, — отмечает она. — Он с успехом запускал сервисы для пользователей — мобильный и интернет-банки, денежные переводы и платежи, а также добился успехов в работе банка с корпоративными клиентами в сфере эквайринга для малого и среднего бизнеса, автоматизации приема карт, бесконтактных платежей, e-commerce и mPOS-решений».

Новый директор «Яндекс.денег» Иван Глазачев (фото: facebook.com)

Стоит отметить, что это не первая замена руководства с фактическим понижением смещаемого топ-менеджера в должности. Так, в марте 2014 г. бессменная на тот момент гендиректор компании Евгения Завалишина уступила свое кресло Марии Грачевой, в то время как сама осталась в совете директоров и посвятила себя проекту, связанному с большими данными.

Новый состав совета директоров

Из сообщения компании следует, что Лев Хасис стал «куратором» «Яндекс.денег» в ходе смены членов совета директоров со стороны Сбербанка, которому с конца 2012 г. принадлежит 75% компании (оставшаяся доля в 25% числится за голландской «Яндекс Н.в.»).

Помимо Хаиса в совет от Сбербанка вошли Елена Батурова (старший управляющий директор блока ИТ, руководитель программы «Единая фронтальная система»), Владислав Крейнин (управляющий директор департамента развития отношений с клиентами) и Ирина Швакман (советник Льва Хасиса). Со стороны «Яндекс.денег» в совете остались Александр Шульгин, Евгения Завалишина и Михаил Парахин.

Трудовая биография Ивана Глазачева

Иван Глазачев проработал в сфере торгового эквайринга и платежных сервисов более 13 лет. В банке «Русский стандарт» он трудился последние 10 лет, членом правления в нем стал в 2012 г. В должности исполнительного директора он курировал блок эквайринга и транзакционного бизнеса.

Глазачев имеет степень MBA Школы бизнеса им. Шулиха Йоркского университета в Торонто по специальности «Инвестиции и корпоративные финансы», а также степень бакалавра Московского государственного университета коммерции по специальности «Мировая экономика».