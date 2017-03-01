MacBook Pro загорелся в руках у программиста. Фото

Пожарную хронику Apple продолжил MacBook Pro

Обычно инциденты, связанные со взрывами и возгораниями техники производства Apple, имеют отношения к различным моделям смартфонов iPhone. Однако последний случай, произошедший на днях в США, связан с загоревшимся MacBook Pro.

Программист Дэниел Доурварис (Daniel Dourvaris) не только описал происшествие со своим ноутбуком 2015 MacBook Pro Retina, но также представил наглядные фотографии искореженного устройства после выгорания его содержимого.

Согласно рассказу Дэниела, опубликованного в Medium, он купил свой MacBook Pro еще в 2015 году и с тех пор пользовался им ежедневно без малейших нареканий. И вот однажды вечером, когда Дэниел «лежал на кровати и просматривал интернет, MacBook Pro внезапно выключился».

Буквально через несколько секунд после повторного включения ноутбука «послышались непонятные шипящие звуки, после чего из корпуса повалил белый дым, и полыхнуло пламя из тыльной части».

Дэниел выбежал с ноутбуком в ванную комнату, где рассчитывал положить горячее устройство на пол из кафельной плитки, но не более чем через 10 с секунд после возгорания корпус ноутбука нагрелся настолько сильно, что обжег владельцу средний и безымянный пальцы. Ожог оказался настолько сильным, что Дэниел был вынужден выронить ноутбук на пол.

Сгоревший ноутбук 2015 MacBook Pro Retina

И вовремя: по словам Дэниела, «затем бабахнуло, я попятился, а ноутбук продолжал издавать треск и изрыгать дым. Шипение и треск раздавались на протяжении нескольких минут и затем прекратился. Заполнившая весь дом едкая кислая вонь от сгоревшего пластика щипала глаза до тех пор, пока не промыл их водой».

На представленных Дэниелом снимках в подробностях видны расплавленные искореженные внутренности MacBook Pro.

Сгоревший ноутбук 2015 MacBook Pro Retina

По словам Дэниела, потребовался целый час, чтобы ноутбук остыл от сильного перегрева, прежде чем он смог взять его в руки.

Сгоревший ноутбук 2015 MacBook Pro Retina

Все платы и корпус покрыты серой сажей, встроенная батарея подверглась чудовищной деформации.

Сгоревший ноутбук 2015 MacBook Pro Retina

Огонь практически полностью расплавил правую половину материнской платы устройства и вентиляторы охлаждения:

Сгоревший ноутбук 2015 MacBook Pro Retina

На фото отчетливо видно, как одна из ячеек аккумулятора «опухла» почти на дюйм по сравнению с остальными ячейками:

Сгоревший ноутбук 2015 MacBook Pro Retina

Сгоревший ноутбук 2015 MacBook Pro Retina

Именно взрыв батареи, по мнению Доурвариса, стал причиной последовавшего выгорания электроники ноутбука.

Доурвалис также отметил, что его обожженные пальцы покрылись волдырями так, что целую неделю он не мог прикоснуться к клавиатуре.

Ожоги от сгоревшего 2015 MacBook Pro Retina

В конце концов Дэниел отметил, что он счастлив, что оказался поблизости во время возгорания своего ноутбука, и посоветовал другим владельцам не оставлять свои MacBook Pro в постели без присмотра, поскольку «горящая батарея очень горяча, и времени на реагирование остается очень мало».

В настоящее время официальная причина возгорания ноутбука еще не названа. Программист намерен передать сгоревший ноутбук в Apple для осмотра и тестирования. Дэниел уверяет, что всегда использовал для питания своего MacBook Pro только штатный адаптер.

Сгоревший ноутбук 2015 MacBook Pro Retina

Неприятности с другой продукцией Apple

Горящий MacBook Pro – пока что редкое явление, чего нельзя сказать о самовоспламеняющихся и порой даже взрывающихся смартфонах iPhone. В середине сентября 2016 г. некоторые пользователи новых iPhone 7 начали жаловаться на подозрительное шипение внутри смартфонов, однако до взрывов дело не дошло.

В октябре 2016 года китайские СМИ сообщили о первом в стране случае взрыва iPhone 7, который, по словам местного жителя, разорвался на две части и поранил ему руки и лицо. Во время происшествия пользователь снимал видео на свой смартфон.

Несколько дней спустя взорвавшийся iPhone 7 выжег изнутри салон автомобиля, принадлежащего инструктору по серфингу из Австралии. Смартфон был куплен за неделю до происшествия. Пользователь утверждает, что iPhone не получал механических повреждений и заряжался только через оригинальное устройство.

В ноябре в Китае взорвался еще один iPhone 7, на этот раз после падения на землю.

В октябре прошлого года произошел случай самопроизвольного подрыва смартфона iPhone 6 Plus. Студент Дарин Хлавати из США пострадал от взрыва флагманской модели Apple 2014 года, который взорвался прямо в кармане во время лекции и выжег дыру в джинсах студента.

В декабре 2016 г. в Казахстане взорвался iPhone 5s. В результате разгорелся сильный пожар. Потерпевшая 28-летняя Ардак Орынбасарова рассказала, что спала, когда загорелся ее iPhone 5s. Телефон был подключен к зарядному устройству. Орынбасарова поступила в больницу с ожогами 30% тела на лице, руках, ногах и спине, сутки ей пришлось провести в реанимации.