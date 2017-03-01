Эксперты: iPhone 8 - это сборный клон разных флагманов Samsung

Новый смартфон Apple получит изогнутый OLED-дисплей и потеряет порт Lightning, который уступит место USB-C. Возможный отказ Apple от фирменного порта шокировал СМИ. Также аппарат будет поддерживать беспроводную подзарядку – вероятно, вполне стандартную, а не уникальную фирменную, как в случае с Apple Watch.

iPhone станет копией Samsung

Следующий iPhone будет удивительно похож на аппараты Samsung, поскольку соединит в себе отличительные черты сразу нескольких флагманов конкурирующего производителя. К такому выводу пришло издание Business Insider, проанализировав все, что уже было известно о юбилейном смартфоне Apple, и те факты, которые стали известны только сегодня.

Экран iPhone 8

В частности, iPhone 8 будет оснащен изогнутым дисплеем, как выяснило издание The Wall Street Journal. Samsung впервые использовала такой экран для смартфона в 2014 г., выпустив Galaxy Note Edge, а потом сделала его более обтекаемым в Galaxy S6 несколько месяцев спустя. Следующий флагман компании, Galaxy S8, также будет иметь изогнутый дисплей.

Кроме того, в дисплее iPhone 8 будут использованы органические светодиоды (OLED) – вместо жидкокристаллической матрицы (LCD), которую Apple применяет со времен первого iPhone. OLED обеспечивает более качественную передачу цветов и лучшее энергосбережение по сравнению с LCD. Samsung специализируется на производстве OLED-экранов и использует их в своих смартфонах уже несколько лет. Более того, по данным The Wall Street Journal, именно Samsung может стать поставщиком таких экранов для iPhone 8.

Использование OLED в одном из трех новых iPhone подтверждается недавним заявлением аналитической фирмы KGI Securities. По словам аналитика фирмы Мин Чи Куо (Ming Chi-Kuo), в 2017 г. Apple выпустит три смартфона: юбилейный iPhone 8 с OLED-экраном и два устройства серии S с LCD-дисплеями, которые придут на смену iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Новый iPhone соединит в себе черты флагманов Samsung разных лет

По данным KGI Securities, iPhone 8 получит 5,8-дюймовый дисплей, при этом полезная площадь будет иметь диагональ 5,15 дюйма. Оставшееся место займут сенсорные кнопки, которые заменят физическую кнопку «домой». Похожую черту Samsung собирается реализовать в Galaxy S8.

Отход от уникальных портов

Кроме того, The Wall Street Journal утверждает, что в iPhone 8 не будет фирменного разъема Lightning, которым Apple намерена пожертвовать ради порта USB-C. USB-C – это новый стандартный порт для всех типов устройств, особенно для премиальных Android-смартфонов, в частности, производства Samsung.

Это достаточно нехарактерный шаг для Apple, предпочитающей уникальные разъемы, которые заставляют пользователя покупать фирменные аксессуары к ее устройствам. USB-C в новом iPhone теоретически позволит использовать в работе с ним аксессуары сторонних производителей. Это самый «шокирующий» и «самсунговский» шаг из всего, что когда-либо предпринимала Apple, пишет Business Insider.

Некоторые СМИ сомневаются, что Apple откажется от Lightning, впервые появившегося в iPhone 5 в 2012 г. Японский ресурс Mac Otakara высказывает альтернативное предположение, что следующий iPhone сохранит разъем Lightning, но будет поставляться в комплекте с переходником на USB-C. Возможно, компания решила таким образом обеспечить возможность подзарядки смартфона от MacBook, где используется USB-C. В 2016 г. MacBook Pro лишился всех обычных USB-портов, на смену которым пришли USB-C.

Беспроводная подзарядка

Наконец, в СМИ давно циркулирует информация, что iPhone 8 будет поддерживать беспроводную зарядку – технологию, которую Samsung продвигает уже несколько лет. Слухи были подогреты тем, что две недели назад Apple присоединилась к Консорциуму беспроводной энергии (WPC) – промышленной группе, разрабатывающей стандарт беспроводной энергопередачи.

Стандарт WPC, получивший рабочее название Qi, должен обеспечить совместимость беспроводной подзарядки устройств различных производителей. Технология Qi реализована, например, в смартфоне Samsung Galaxy S7. При этом iPhone 7 так и не получил возможности беспроводной подзарядки, зато такое свойство есть у Apple Watch, причем они используют для этого фирменную технологию Apple, не совместимую со стандартом Qi. Для достижения этой несовместимости Apple пришлось модифицировать Qi, создав такой вариант, который не поддерживался бы зарядными устройствами сторонних производителей. Однако участие в WPC заставляет предположить, что и здесь компания может отойти от политики уникальности.