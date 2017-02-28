Смартфон на «российской ОС» начнет продаваться в апреле. Характеристики. Цена

Производители обнародовали характеристики первого смартфона Inoi R7 с российской доверенной операционной системой Sailfish RUS, предназначенного для сотрудников корпораций и муниципальных служащих.

Смартфон для российских чиновников

Первый смартфон для корпоративных пользователей с российской доверенной операционной системой Sailfish RUS, созданной на базе ОС Sailfish финской компании Jolla, появится в продаже в апреле 2017 г. Об этом «Интерфаксу» сообщили представители разработчика ОС, компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП).

По словам гендиректора ОМП Павла Эйгеса, смартфон под брендом Inoi, произведенный одноименной компанией, на Sailfish Mobile OS RUS станет младшим в планируемой линейке из трех смартфонов и будет предназначен для персонала среднего звена корпораций и служащих органов муниципальной власти. Характеристики гаджета Inoi R7 накануне обнародованы на посвященном ему сайте inoi.com, который сейчас состоит из одной страницы.

Судя по информации с сайта, устройство будет работать на мобильном процессоре MSM-8909 Snapdragon 210 (предназначенном для смартфонов бюджетного класса), 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной, с поддержкой SD-карт до 64 ГБ.

Смартфон оснастят 5-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой разрешения 1280х720, двумя камерами на 8 МП и 5 МП, слотами для двух SIM-карт и литий-полимерным аккумулятором емкостью 2500 мАч. Кроме GPS смартфон также поддерживает навигационную систему ГЛОНАСС.

Неизвестная цена

Как уточнил Павел Эйгес, в 2017 г. производители планируют продать 500 тыс. смартфонов Inoi. Общую потребность российского рынка в доверенных корпоративных смартфонах в ОМП оценивают в 55 млн устройств: 5 млн для госсектора, 10 млн для бизнес-пользователей и 40 млн для школьников, образовательных организаций, пенсионеры и т.п.

Описание смартфона Inoi R7

По словам Эйгеса партнеры ОМП, включая INOI и Jolla будут участвовать в тендере «Почты России» на поставку 15 тыс. смартфонов для мобильных кассовых терминалов.

Цена смартфонов будет зависеть от модификации устройства: установленного ПО, систем безопасности, дополнительной функциональности и пр. Минимальная стоимость INOI составит 10-15 тыс. руб.

5 сентября 2016 г. Sailfish Mobile OS RUS была включена в Реестр российского ПО Минкомсвязи, на который госорганы обязаны ориентироваться при осуществлении закупок ПО, а в конце 2016 г. получила сертификат ФСБ по требованиям к защите данных, не составляющим гостайну.

По словам Павла Эйгеса, на проект «Открытая мобильная платформа» потрачено более 110 млн руб. частных инвестиций.

Для Jolla это стало поводом инициировать в Китае и Южной Африке, входящих, как и Россия, в блок БРИКС, обсуждение перспектив построения мобильных экосистем в этих странах.

Путь в Китай

«В России мы нашли инвесторов и партнера по лицензированию, а затем доказали, что у нас есть работающее решение для этой страны. И после получили поддержку на госуровне. И теперь тем же путем мы намерены продвигаться в Китае», - привело издание Engadget слова основателя Jolla Антти Саарнио (Antii Saarnio).

Накануне Jolla опубликовала на своем сайте пресс-релиз, сообщающий о начале партнерства с КНР. Консорциум Sailfish China займется разработкой на базе этой ОС местной мобильной операционной системы.

Система будет разработана для защищенных смартфонов, автомобильной промышленности, телевидения, интернета вещей и «умных» часов.

«Пять лет мы пытались попасть на китайский рынок. В это же время в КНР пытались создать свою мобильную систему на базе Android, но безуспешно. Строить национальную операционную систему на коде, принадлежащем другим людям, это замок из песка. Россия успешно запустила собственную версию Sailfish OS, поддерживаемую Jolla. Причем технически проект был реализован меньше, чем за полгода. Наша эксклюзивная лицензия позволит Китаю развивать мобильные технологии не на песке, а на твердом камне», - отметил Антти Саарнио.