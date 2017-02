Выпущен крохотный ПК за $10 с Wi-Fi и Bluetooth. Фото

Pi Foundation обновила линейку своих сверхкомпактных ПК новой моделью Raspberry Pi Zero W. Версия с интегрированными Wi-Fi и Bluetooth обойдется в $10.

Самый компактный в линейке, с Wi-Fi и Bluetooth

В честь пятилетнего юбилея со дня выпуска оригинального компьютера Raspberry Pi, проданного тиражом в сотни тысяч штук (и более 12 млн штук суммарно по всем моделям Raspberry), проект Pi Foundation представил новую модель одноплатного крохотного ПК Raspberry Pi Zero W.

Новый микро-ПК Raspberry Pi Zero W является усовершенствованным вариантом представленной в ноябре 2015 г. модели Raspberry Pi Zero по цене $5. В отличие от предшественника, новый Raspberry Pi Zero W оснащен беспроводными интерфейсами Wi-Fi и Bluetooth и предлагается по цене всего $10.

«Эволюция недорогого вычислительного устройства продолжается с добавлением функциональности Wi-Fi и Bluetooth», - заявил основатель Raspberry Pi Эбен Эптон (Eben Upton), - «Это главное, что пользователи спрашивали у нас, это главное, что люди считали недостающим у модели Zero».

Основные характеристики Zero W

Микро-ПК Raspberry Pi Zero W выполнен на одноядерном процессоре Broadcom BCM2835 с тактовой частотой 1 ГГц, оснащен 512 Мб встроенной оперативной памяти, портами Mini-HDMI, Micro-USB On-The-Go и питающим Micro-USB.

Микрокомпьютер Raspberry Pi Zero W

Одноплатное решение также оснащено 40-контактным HAT-совместимым разъемом, композитным видеовыходом, контактами для сброса и CSI-интерфейсом для подключения камеры.

В плату Raspberry Pi Zero W интегрирован беспроводной модуль на чипе Cypress CYW43438 (такой же интегрирован в более крупную модель Raspberry Pi 3 Model B), обеспечивающий поддержку сетей Wi-Fi версии 802.11n и Bluetooth версии 4.0.

Микрокомпьютер Raspberry Pi Zero W

По аналогии с Raspberry Pi Zero, новый Zero W обладает производительностью, на 40% превосходящей возможности оригинального Raspberry Pi.

Сферы применения

Как и любые другие микрокомпьютеры семейства Raspberry Pi, новый Zero W может оснащаться блоком питания, клавиатурой, мышью или другим устройством ввода, а также экраном для отображения информации, чтобы использоваться в качестве полноценного ПК. Тем не менее, одноплатные решения значительно чаще используются на практике в качестве решений для управления и/или мониторинга различных систем в рамках концепции интернета вещей (Internet of Things).

Микрокомпьютер Raspberry Pi Zero W

На базе таких плат умельцы с успехом мастерят сотни различных прикладных решений для бизнеса и дома, от полноценных систем видеонаблюдения до игровых систем в ретро-стиле. Появление функциональности Wi-Fi и Bluetooth лишь расширит диапазон применения таких устройств.

8-МП модуль камеры Pi Foundation Camera Module v2

Напомним также, что в прошлом году Pi Foundation представила новый 8-МП модуль камеры Camera Module v2 на базе сенсора Sony Exmor R IMX219 по цене $25, который, в отличие от 5-МП предшественника Camera Module v1 на сенсоре OmniVision OV5647, также предлагается в варианте для инфракрасной съемки.

Микрокомпьютер Raspberry Pi Zero W

Несмотря на удвоенную стоимость Pi Zero W (по сравнению с предшественником Zero), $10, по мнению разработчиков из Pi Foundation, остается небольшой ценой за полнофункциональную вычислительную систему с полным набором актуальных проводных и беспроводных интерфейсов.



Варианты корпусов для Raspberry Pi Zero W

Вместе с Zero W команда Raspberry Pi представила линейку корпусов для нового микрокомпьютера. Дизайн корпусов аналогичен выпускаемым для Raspberry Pi 3 и также включает версию с отверстием под разъем GPIO и для установки камеры.

Микрокомпьютер Raspberry Pi Zero W

Одновременно с выпуском модели Zero W, в Raspberry Pi объявили о расширении глобального списка дистрибьюторов офисами ModMyPi в Великобритании, pi3g в Германии, Samm Teknoloji в Турции, Kubii во Франции, Испании, Италии и Португалии, а также Kiwi Electronics в Голландии, Бельгии и Люксембурге.