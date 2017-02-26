Флэш-память завоевывает медицинские ИТ-системы

Согласно данным нового отчета Persistence Market Research, в последние годы интерес к флэш-массивам стремительно растет среди организаций сферы здравоохранения. Они остро нуждаются в современных системах обработки больших объемов неструктурированных данных, получаемых с мобильных и медицинских устройств.

Флэш получает распространение в здравоохранении

Медицинские организации, собирающие данные с мобильных и медицинских устройств, остро нуждаются в решениях для обработки значительных объемов информации и масштабирования будущих потребностей ИТ-инфраструктуры. Одним из ключевых трендов в этой области должны стать флэш-массивы, говорится в новом отчете компании Persistence Market Research. Ожидается, что потребление флэш-массивов будет стабильно расти в течение следующих лет до 2024 г. включительно, так как компании из разных областей все больше нуждаются в передовых технологиях для хранения в обработки данных.

«Так же, как и многие другие виртуальные решения для ИТ-инфраструктуры в организациях индустрии здравоохранения, флэш-массивы помогают существенно сократить расходы и увеличить производительность. Они созданы для передачи данных с высокой интенсивностью, их дешевле физически развертывать и обслуживать. Флэш-массивы не нуждаются в таком же охлаждении, как стандартные жесткие диски, что позволяет сократить расходы на содержание дата-центров. Помимо этого, многие флэш-массивы включают репликацию данных, дедупликацию и автоматическое создание резервных копий», — перечисляют авторы отчета основные причины роста популярности использования флэш-памяти.

Неструктурированные данные являются одной из причин быстрого роста популярности использования флэш-массивов

По мнению исследователей, эта динамика роста связана с широким распространением мобильных устройств, когнитивных систем, машинного обучения, облачных вычислений, интернета вещей и искусственного интеллекта. Многие из этих инфраструктурных решений нуждаются в обработке больших объемов данных в режиме реального времени. В отчете отмечается, то традиционные и облачные СХД испытывают с этим определенные проблемы.

Флэш-память удобна для неструктурированных данных

Как отмечают представители Persistence Market Research, организации в сфере здравоохранения на данный момент являются одними из наиболее активных инвесторов в решения на базе флэш-массивов. Компании и учреждения, которые на данный момент не имеют работающих технологий для аналитики данных, предпочитают использовать флэш, потому что он позволяет не только сохранять большие объемы информации, но и быстро получить к ним доступ в будущем, после развертывания соответствующих аналитических решений.

Эксперты подчеркивают, что неструктурированные данные также являются важной причиной быстрого роста популярности использования флэш-массивов. Поскольку большие данные и объемы неструктурированной информации будут быстро расти в течение следующих лет, необходимость в эффективных СХД для такого типа информации также будет увеличиваться.

«Организации в сфере здравоохранения испытывают необходимость в эффективном решении для хранения неструктурированных данных со времени широкого распространения подключенных к сети медицинских устройств. Многие компании рассматривают внедрение систем аналитики больших данных для получения государственного финансирования, но не обладают системами, позволяющими обеспечивать хранение больших объемов информации в рамках существующей у них на сегодняшний день ИТ-инфраструктуры. Все это приводит к активной интеграции флэш-памяти в сфере здравоохранения», — говорится в отчете Persistence Market Research.