Windows 10 к концу 2017 г. перейдет на новый дизайн

Компания Microsoft приоткрыла планы по выходу двух крупных обновлений своей ОС: как ожидается, вслед за весенним апдейтом Creators Update компания выпустит Redstone 3, который изменит графический интерфейс операционки.

Двойное обновление

Представители компании Microsoft в рамках прошедшей в Австралии конференции Microsoft Ignite подтвердили выход в 2017 г. крупного обновления для Windows 10 — Redstone 3. Оно, как ожидается, произойдет после появления в апреле 2017 г. другого значимого обновления — Creators Update, и тем самым Microsoft сдержит свое давнее обещание выпускать не менее двух существенных апдейтов своей ОС в год. Об этом пишет издание wccftech.com.

По убеждению его сотрудников, информацию о появлении в 2017 г. обоих обновлений фактически подтвердил инфографикой в своем Twitter-аккаунте один из разработчиков Microsoft Рафаэль Ривера (Rafael Rivera).

Что именно может дать Redstone 3

Ресурс напоминает, что в Redstone 3 пользователям ранее был обещан дизайнерский язык Project Neon, который должен сблизить интерфейсы настольных ПК, мобильных устройств и приборов дополненной реальности. Язык будет основан на Microsoft Design Language 2 (MDL2), который используется системой сейчас.

С высокой долей вероятности обновление Redstone 3 для Windows 10 увидит свет уже в 2017 году

Neon должен будет сделать интерфейсы различных приложений Windows более единообразными (за счет чего пользователи смогут легче переходить от одного рабочего стола к другому) и более плавными, а также добавить в ОС визуальных эффектов. Кроме того, по инсайдерским данным, новый интерфейс Neon позволит пользователю выносить элементы приложений за пределы их окон.

Не исключено, что в Redstone 3 будут присутствовать функции, не вошедшие ранее в Creators Update. Как отмечает Digital Trends, это может быть панель My People, которая интегрирует в систему связь с важными контактами, или приложения для Home Hub для использования голосового помощника Amazon Alexa и беспроводного динамика с голосовым управлением Google Home.

И все же дата не окончательная

Важно отметить, что точная дата выхода Redstone 3 пока официально все же не называется. Предположительно, она будет озвучена на конференции разработчиков Microsoft Build Developer Conference, запланированной с 10 по 12 мая 2017 г. «Впрочем, все даты – неокончательные. Microsoft часто переносит запланированные события», — отмечает wccftech.com.