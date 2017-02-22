Mail.Ru отрапортовала о росте выручки и прибыли

По итогам 2016 г. компания Mail.Ru Group сообщила о росте выручки на 14,8%, чистой прибыли – на 28,4% по сравнению с предыдущим годом. Недавно купленный Delivery Club показал себя хорошо – с момента приобретения количество заказов выросло на 60%.

Финансовые результаты 2016 г.

Выручка Mail.Ru Group по итогам 2016 г. составила p42,75 млрд, что на 14,8% больше, чем в предыдущем году, заявила компания, опубликовав свои предварительные финансовые результаты. Эта сумма учитывает поступления от сервиса заказа готовой еды Delivery Club, приобретенного компанией в 2016 г. Кроме того, здесь не учтена выплата единовременного неденежного налога, однако учтена выгода от налоговых льгот для онлайн-игр Mail.Ru. Если отбросить эти факторы, выручка компании за год составляет p41,78 млрд.

Аналогичным образом, выручка Mail.Ru за IV кв. 2016 г. с учетом перечисленных факторов составляет p13,24 млрд, без них – p12,71 млрд. Годовой рост этого показателя для обоих случаев составляет 19,2% и 15,9% соответственно.

Чистая прибыль компании за 2016 г. достигла p12,63 млрд, что на 28,4% больше, чем в предыдущем году. Если из этой суммы вычесть единовременный неденежный налог, то прибыль будет равняться p11,61 млрд, а ее годовой рост – 18%. Остаток средств Mail.Ru на конец 2016 г. составил p5,39 млрд.

Реклама как источники дохода

Основным источником поступлений стала реклама – она принесла компании p5,93 млрд квартальной выручки и p18,44 млрд годовой. Рост этих показателей в исчислении год к году составил 26,3% и 26,1%.

Комментируя свои финансовые результаты, Mail.Ru отметила, что по-прежнему сосредоточена на развитии рекламных технологий и мобильной рекламы. При распределении бюджета приоритетом пользуется онлайн-реклама. Отмечается стабильный рост целевой рекламы в соцсетях, особенно если вход выполняется с мобильных устройств. Компания продолжает внедрять мобильные и видеоформаты нативной рекламы.

Основным источником выручки Mail.Ru Group остается реклама

Поступления от «Вконтакте»

Выручка соцсети «Вконтакте» составила за весь 2016 г. p8,93 млрд, что на 43,4% больше, чем в предыдущем году. Прибыль, полученную от соцсети, Mail.Ru не разглашает. По состоянию на декабрь 2016 г., в соцсеть хотя бы раз в месяц заходили 95 млн пользователей, причем 78 млн делали это с мобильных устройств.

В 2016 г. компания предприняла несколько шагов по развитию «Вконтакте»: запустила мобильное приложение VK Live, предназначенное для видеостриминга в режиме реального времени, а также добавила для платформ iOS и Android функцию создания «Историй», которая позволяет выкладывать фото и видео на срок в 24 часа. Также «Вконтакте» получила расширенный API для групп и пабликов. Новый API дает возможность создавать встроенные приложения для опросов, чатов, пожертвований, продажи билетов, бронирования и т. д.

Льготы для ММО-игр

Массовые многопользовательские онлайн-игры (ММО) принесли компании p11,39 млрд выручки за весь 2016 г., что на 21,2% больше, чем в предыдущем году. Самыми популярными играми оказались Warface и War Robots. С IV кв. 2016 г. поступления от ММО-игр компании на российском рынке не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС). Это принесло Mail.Ru дополнительных p342 млн за квартал, а за весь 2017 г. должно принести около p1 млрд.

В 2016 г. компания получила лицензию, которая сделает игру Warface доступной в Северной Америке и Европе, запустила игру Revelation Online, а также запустила Планету Героев на iOS и обновила War Robots.

Другие достижения 2016 г.

Mail.Ru отмечает, что сервис доставки еды Delivery Club показал себя хорошо – со времени его покупки число заказов возросло более чем на 60%. Также в 2016 г. состоялся запуск сервиса совместных автомобильных поездок BeepCar, который уже доступен на iOS, Android и в веб-версии.

Компания отмечает ряд достижений в корпоративном сегменте: в 2016 г. был перезапущен «Mail.Ru для бизнеса», ставший единой платформой доступа ко всем B2B-сервисам Mail.Ru. Также состоялся запуск «Облака для бизнеса» – B2B-сервиса, предназначенного для «холодного» и «горячего» хранения данных.

Кроме того, был обновлен мобильный сервис бесплатных объявлений Юла. Его лента объявлений получила новый алгоритм, появилась функция рекомендации похожих продуктов. Также были добавлены пользовательские рейтинги и подписки на продавцов. Сервисом ежедневно пользуется 2 млн человек, ежемесячно – 9,6 млн человек.