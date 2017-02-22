Конференция CNews «BPM 2017: как оптимизировать бизнес-процессы»

Business Process Management (BPM) по праву можно считать одной из самых технологичных управленческих дисциплин и точно самой «богатой» по способам реализации.

Но на сегодняшний день ясно одно – в эпоху цифровой трансформации технологии BPMS получают новый импульс и становятся источником получения дополнительных конкурентных преимуществ, а в некоторых случаях – средством выживания для бизнеса.

Влияние нынешнего экономического кризиса проявляется, в частности, в том, что организации в качестве цели описания бизнес-процессов чаще отмечают их оптимизацию.

В сложных экономических условиях компании вынуждены больше думать об операционной эффективности. Обращает на себя внимание заметное продвижение на российском рынке систем класса BPMS, созданных специально для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. Их продвижению способствуют крупные и успешные проекты по внедрению BPMS-систем.

На конференции будут подняты актуальные темы для обсуждения в условиях нынешнего развития.

Как развивается мировой рынок BPM?

Каких результатов удается достичь международным компаниям с помощью BPM?

Каковы итоги российской экспансии BPM?

Как BPM помогает российским компаниям преодолевать кризис?

Какие крупные проекты уже реализованы в России?

Помогли ли они на практике доказать эффективность процессного подхода?

Какие сложности возникают в ходе внедрения BPM?

Какие новые задачи научились решать BPM?

Что ждет российский рынок BPM в 2017 г.?

Для кого эта конференция:

Конференция будет интересна, как начинающим специалистам, так и экспертам в области бизнес-архитектур и бизнес-процессов, топ-менеджерам и собственникам, заинтересованным в развитии компаний на основе системного подхода.

Своим опытом и знаниями готовы делиться:



Андрей Коптелов, директор департамента по оптимизации бизнес-процессов, «Холдинг Синегрия»;

Алексей Трефилов, исполнительный директор ELMA;

Владимир Репин, руководитель проекта FineXpert;

Максим Смирнов, независимый эксперт;

Сергей Пестов, директор по развитию, «Мебель братьев Баженовых»;

Константин Мосягин, директор по информационным технологиям и системам, Vesta trading.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

Дополнительную информацию можно получить по e-mail: events@cnews.ru.