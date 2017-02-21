HP начала продавать в России «первую в мире рабочую мини-станцию». Цена

Рабочая станция HP Z2 Mini в корпусе высотой с чашку эспрессо и объемом менее 3 литров на процессорах Intel Xeon и графике NVIDIA уже доступна российским заказчикам.

Сверхкомпактный дизайн

HP Inc. официально объявила о начале российских продаж компактной рабочей станции HP Z2 Mini. В компании ориентируют новинку в качестве решения для специалистов CAD (САПР) и других ресурсоемких отраслей, которые ищут компактную рабочую станцию с высоким уровнем производительности, надежности и тихой работой.

Система HP Z2 Mini сопоставима по ПК с рабочими станциями класcического формата, при этом высота HP Z2 Mini составляет всего 5,8 см — на 90% меньше, чем обычный Tower компьютер. В компании называют Z2 Mini «первой в мире рабочей мини-станцией».

«HP Z2 Mini — первая в мире рабочая мини-станция, предлагающая высочайшую мощность и универсальность в небольшом стильном корпусе, — говорит Гвен Кобл (Gwen Coble), руководитель направления рабочих станций, тонких клиентов, решений для розничной торговли и дополненной реальности в регионе EMEA, HP Inc. — В 2009 году HP установила новые стандарты в сегменте рабочих станций, выпустив серию HP Z, а теперь снова совершает революцию, представляя HP Z2 Mini — уникальное сочетание компактности, элегантности и мощности для наших заказчиков и партнеров».

Рабочая станция HP Z2 Mini

C выпуском Z2 Mini компания HP намерена сформировать новую категорию производительных устройств с высокой энергоэффективностью и компактным дизайном, а также укрепить свои позиции на рынке рабочих станций.

Производительность на уровне полноразмерных аналогов

Рабочая станция HP Z2 Mini унаследовала технологические наработки от предшественника HP Z240 SFF и других продуктов семейства HP Z Workstation. Несмотря на компактный размер, станция комплектуется производительной начинкой. HP Z2 Mini доступны в конфигурациях с процессорами Intel Xeon E3-1225 v5, Xeon E3-1245 (Turbo Boost, 8 МБ кэш-памяти, 4 ядра), Intel Core i7-6700, Core i5-6500 или Core i3-6100.

Рабочая станция HP Z2 Mini

Системы оснащаются дискретными графическими картами Nviвia Quadro M620 (2 ГБ видеопамяти, 4 порта DisplayPort), сетевыми гигабитными контроллерами Intel i219LM и поддерживают до 32 ГБ небуферированной оперативной памяти DDR4-2400 (2 слота SODIMM).

HP Z2 Mini может оснащаться скоростными PCIe SSD-накопителями HP Z Turbo Drive с поддержкой протокола доступа NVMe, обеспечивающего чтение в 4 раза быстрее, чем на SATA SSD дисках.

Рабочая станция HP Z2 Mini

Особенностью системы HP Z2 Mini является поддержка до шести экранов «из коробки» (для старших конфигураций).

HP Z2 Mini как рабочее места будущего

Рабочая станция HP Z2 Mini допускает различные варианты установки на рабочем столе или под ним, а также на тыльной стороне монитора HP Z Display с помощью дополнительного крепежа, или на стене.

Рабочая станция HP Z2 Mini

Согласно официальным данным компании, HP Z2 Mini работает на 63% тише, чем мини-ПК HP бизнес-класса. Для этого инженеры HP разработали специальную систему охлаждения с 4 термодатчиками.



Рабочая станция HP Z2 Mini

Система Mini Z2 выполнена в 8-угольном корпусе, которая использовалась ни в одной другой рабочей станции HP за всю 35-летнюю историю их выпуска, и обладает всеми характерными особенностями серии HP Z, включая расширенную сертификацию ISV и 368 тыс. часов тестирования качества.