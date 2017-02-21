Конференция CNews: «Рынок BI 2017»
CNews Conferences приглашает принять участие в конференции «Рынок BI 2017» представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов, ИТ-директоров и пользователей BI-инструментов из различных секторов бизнеса.Регистрация доступна по ссылке.
Вопросы к обсуждению:
- Каковы основные тенденции мирового рынка BI?
- В чем особенности российского рынка BI?
- Какие возможности BI наиболее востребованы предприятиями различных секторов экономики?
- Насколько российские разработчики могут конкурировать с мировыми вендорами?
- Каковы основные сложности внедрения BI на предприятиях?
- Каких бизнес-преобразований требует внедрение таких решений?
- Какое влияние на развитие рынка BI оказывают мобильность и большие данные?
- Какие новые возможности предоставляют BI-решения бизнесу?
- Каковы ключевые показатели эффективности BI?
- Какие наиболее интересные проекты в этой сфере были реализованы в последнее время?
Подтвердили участие в мероприятии:
Борис Михалин, начальник отдела бизнес-аналитики, INCITY («Модный континент»);
Григорий Волис, директор по развитию, аналитике и методологии розничного бизнеса, ВСК;
Зумрат Мурадова, Business analyst | Project Manager, Shell Neft;
Сергей Дьяконенко, начальник отдела аналитических систем, «Каркаде»;
Денис Крылов, бизнес-аналитик, «Инфосистемы Джет»;
Григорий Волис, директор по развитию, аналитике и методологии розничного бизнеса, ВСК;
Вячеслав Колчин, заместитель генерального директора по развитию, УК «ФДР»;
Роман Раевский, генеральный директор компании «Полиматика Рус», главный конструктор системы «Полиматика»;
Григорий Болотин, директор по финансам, концерн «Тракторные заводы»;
Алексей Попов, руководитель отдела поддержки информационных систем, Bauer Media Group Россия;
Муза Монамс, исполнительный директор, Bauer Media Group Россия;
Петр Борисов, руководитель направления Big Data;
Анастасия Григорьева, менеджер по аналитике программы лояльности отдел аналитики и развития, X5 Retail Group;
Юрий Селиванов, заместитель директора ЦК по стратегическим разработкам, «Сбербанк-Технологии»;
Борис Рутман, начальник отдела, Московский кредитный банк.
По дополнительным вопросам просим обращаться: +7 (495) 363-11-11 доб. 1230, Крысина Ольга, events@cnews.ru.