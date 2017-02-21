Экс-мэр Иннополиса возглавил ИТ-экспортера «Ростеха»

Генеральным директором компании «Русинформэкспорт», которая продвигает российскую ИТ-продукцию на мировом рынке, стал Егор Иванов, ранее занимавший должности гендиректора Yota и мэра Иннополиса. «Русинформэкспорт», входящий в состав «Ростеха», недавно был переведен под управление НЦИ.

Новый гендиректор

У компании «Русинформэкспорт», входящей в состав «Ростеха», появился новый генеральный директор – 36-летний Егор Иванов. Назначение было одобрено советом директоров Национального центра информатизации (НЦИ), в управлении которого теперь находится «Русинформэкспорт», и руководством «Ростеха». Самые значительные карьерные достижения Иванова – пребывание на должностях гендиректора компании «Скартел» (бренд Yota) и мэра Иннополиса.

В базе ЕГРЮЛ гендиректором «Русинформэкспорта» до сих пор заявлен Алексей Чуйков. До него гендиректором являлся Павел Басин, с которым в конце декабря 2016 г. был досрочно прекращен контракт «в связи с невыполнением бизнес-плана и неудовлетворительными результатами работы».

«Сейчас мы наблюдаем укрепление позиций России на мировом рынке ПО, ИТ-оборудования и ИТ-услуг. Консолидация сил в данном направлении позволит корпорации выйти на более высокий уровень в развивающейся сфере информационных технологий. Новая команда «Русинформэкспорта» продолжит реализацию бизнес-стратегии в области продвижения российских ИТ-продуктов на мировом рынке и увеличения доли несырьевой продукции в российском экспорте», – прокомментировал Иванов цели и задачи «Русинформэкспорта» уже в качестве гендиректора компании.

Карьера Иванова

Иванов окончил в 2003 г. факультет кибернетики Московского инженерно-физического института, приобретя специальность «Инженер-математик». Совмещал учебу с работой программиста в компании Escape-M, которая занимается разработкой автоматизированных банковских систем. После выпуска был принят консультантом-стажером в международную консалтинговую компанию Columbus IT, где дорос до топ-менеджера. Пять лет спустя ушел из компании, покинув должность директора по продажам.

Новый генеральный директор компании «Русинформэкспорт» Егор Иванов

В октябре 2008 г. Иванов получил пост директора по международному развитию в компании «Скартел» (Yota). В декабря 2009 г. его повысили до вице-президент по развитию бизнеса. В 2011 г. Иванов занял кресло управляющего директора компании, впоследствии стал генеральным директором, каковую должность оставил в конце 2013 г. После «Скартел» Иванов занимал пост инвестиционного директора фонда Marsfield Capital, где работал по направлениям ИТ, хай-тек и автомобилестроение.

В 2014-2016 гг. Иванов являлся мэром ИТ-города Иннополиса. К моменту окончания его полномочий в Иннополисе, по официальным данным была налажена работа базовой инфраструктура, население увеличилось до 2,5 тыс. человек, число компаний-резидентов и партнеров выросло до 50. В Университете Иннополиса в данный момент проходят обучение 700 студентов, по уровню ЕГЭ он входит в тройку лидирующих технических вузов страны.

Передача «Русинформэкспорта» в НЦИ

На днях стало известно, что «Ростех» передал в управление НЦИ компанию «Русинформэкспорт», ранее находившуюся в управлении холдинга «РТ-развитие бизнеса». «Русинформэкспорт» занимается продвижением на зарубежных рынках российского ПО и различных услуг, оказываемых в ИТ-секторе. Теперь в процессе продвижения будет непосредственно участвовать НЦИ.

«В структуре НЦИ команда «Русинформэкспорта» будет обеспечивать выход на новые рынки для отечественных программных продуктов. При этом речь идет не столько о продвижении единичных технологий, сколько о создании целых систем и многокомпонентных инфраструктурных решений», – прокомментировал передачу компании директор по особым поручениям «Ростеха» и председатель совета директоров НЦИ Василий Бровко.

Чем занимается «Русинформэкспорт»

Компания «Русинформэкспорт» была основана в мае 2016 г. как дочернее предприятие инвестиционного холдинга «РТ-Развитие бизнеса», входящего в состав «Ростеха». Целью создания компании было увеличение продаж ИТ-продукции «Ростеха» и других российских производителей на мировом рынке. Компания ориентируется в основном на рынки СНГ, Восточной Европы, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Потенциальные заказчики – госорганы различных стран этих регионов.

Портфель «Русинформэкспорта» насчитывает более 200 информационных систем для автоматизации государственного управления. В их число входят «Электронное правительство», «Умный город», ГАС «Выборы», Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, а также информационная система государственных и муниципальных платежей, электронное образование, телемедицина и информационно-аналитические системы.

С помощью «Русинформэкспорта» продвигает за рубеж свои решения компания «Новые облачные технологии», разработчик программных продуктов «Мой офис». В июне 2016 г. «Русинформэкспорт» подписал соглашение о намерениях с «БАРС Груп», продукцию которой теперь будет продвигать на мировой рынок. В декабре 2016 г. был заключен договор с Сирийским агентством по коммуникациям, в котором речь идет о поставках элементов системы «Электронного правительства». В феврале 2017 г. была достигнута договоренность с акиматом Актюбинской области (Казахстан), которая подразумевает разработку целевой модели «Умного города».