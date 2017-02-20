Рассекречены характеристики таинственного смартфона Nokia 8. Фото

Онлайн-магазин Jingdong принимает заказы на неанонсированный смартфон Nokia 8 на необъявленном процессоре Snapdragon 835. Флагман с 5,7-дюймовым QHD Super AMOLED дисплеем и стабилизированной 24-МП камерой предлагается всего за $463.

Флагманская Nokia, инкогнито

В онлайн-магазине Jingdong (JD.com) замечена страница с возможностью предварительного заказа еще необъявленного официально смартфона Nokia 8. Несмотря на объявленную цену Nokia 8 на уровне 3188 юаней (примерно $463), никакой информации о сроках начала продаж новинки на сайте не указано.

CNews уже рассказывал о том, что финская компания HMD Global Oy, обладающая эксклюзивными правами на производство мобильных гаджетов под торговой маркой Nokia, планирует представить на Всемирном мобильном форуме Mobile World Congress (MWC), который пройдет с 27 февраля по 2 марта в Барселоне, три Android-смартфона – Nokia 6 (впервые для европейского рынка), Nokia 5 и Nokia 3, а также современную версию легендарного телефона Nokia 3310.

Модель Nokia 8 до сих пор среди ожидаемых моделей не упоминалась, однако в Сети уже мелькали рендеры устройства со схожим дизайном под названием P1.

Nokia 8: истинный флагман бренда?

Согласно спецификациям, представленным на сайте Jingdong, смартфон Nokia 8 будет выполнен на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 835, анонс которого также только ожидается на следующей неделе в рамках MWC2017. Впрочем, не исключен вариант, что эта модель может быть представлена на процессоре Snapdragon 821.

Смартфон Nokia 8

Судя по спецификациям, Nokia 8 претендует на лавры флагмана бренда не только благодаря мощному новому процессору: новинка будет оснащаться большим 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей) на базе матрицы Super AMOLED. Отдельно подчеркивается, что дисплей не изогнутый.

Смартфон Nokia 8

Смартфон будет оснащен 24-МП тыловой камерой с системой оптической (OIS) и улучшенной электронной (Super EIS) стабилизацией. Фронтальная селфи-камера будет оснащаться 12-МП сенсором.

Смартфон Nokia 8

Ожидается, что смартфон Nokia 8 будет поставляться в двух вариантах – с 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти, при этом обе версии будут оснащаться слотом памяти под флеш-карты microSD емкостью до 256 ГБ.

Смартфон Nokia 8

По предварительным данным, Nokia 8 (P1) будет работать под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat – что неудивительно с учетом того, что уже продающийся в Китае Nokia 6 также поставляется с новейшей версией операционной системы Google.

И другие смартфоны возрожденного бренда

Согласно данным VentureBeat, европейская версия Android-смартфона Nokia 6 будет иметь схожие характеристики с той, что была представлена месяцем ранее в Китае: 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, интегрированный процессор Snapdragon 430, 4 ГБ оперативной памяти, 16-МП основная камера. В европейской рознице Nokia 6 будет представлен по цене порядка 249 евро.

Смартфон Nokia 6

Две других новых смартфона HMD – Nokia 5 и Nokia 3, также работают под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. По предварительным данным, Nokia 5 будет выполнена на том же процессоре, что и старшая Nokia 6, однако дисплей будет представлен меньшей диагональю 5,2 дюйма с меньшим разрешением 720p. Также ожидается, что Nokia 5 будет оснащена только 2 ГБ оперативной памяти и основной камерой с 12-МП сенсором. Розничная цена Nokia 5 в Европе ожидается на уровне 199 евро. Цена Android-смартфона Nokia 3 начального уровня ожидается на уровне 149 евро.